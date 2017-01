12.01.2017 03:00 SK "Mit Team- und Kampfgeist" zur EM-Endrunde

U-19-Bundestrainer Matus Kalny hat sich entschieden! Gestern Vormittag nominierte er seinen 12-er Kader, der am EM-Qualifikationsturnier in Friedrichshafen die nötigen Siege einfahren sollen, um sich für die EM-Endrunden zu qualifizieren. Julian Hondmann vom TV Bühl, der mit dem Friedrichshafener Bundesstützpunktteam der VolleyYoungStars in der 2. Bundesliga schmettert, ist nicht berücksichtigt worden.

