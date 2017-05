Friedrichshafen Mit Spaß und richtiger Einstellung

Oberligist FV Ravensburg empfängt abstiegsgefährdeten FSV Hollenbach. Letztes Heimspiel der Saison soll gewonnen werden.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – FSV Hollenbach (heute, 15.30 Uhr). – Vor zwei vermeintlich lösbaren Aufgaben stehen die Fußballer des FV Ravensburg zum Ende der Saison. Heute empfängt die Mannschaft von Wolfram Eitel den Vorletzten aus Hollenbach im Wiesental, in einer Woche beendet das Gastspiel beim Schlusslicht in Neckarelz die Runde. Zumindest die heutige Begegnung dürfte es in sich haben. Hollenbach hat durch zuletzt zwei Siege seine Chance auf den Klassenerhalt gewahrt, auch dank des Rückzuges der Stuttgarter Kickers II zur kommenden Spielzeit.

Zuvor hatte Hollenbach fünf Niederlagen in Serie kassiert. Hoffnung besteht aber weiterhin, weil noch nicht klar ist, wie viele Mannschaften aus der Oberliga absteigen werden. Sicher ist: Da der FC Nöttingen als Absteiger aus der Regionalliga feststeht, steigen mindestens drei Mannschaften aus der Oberliga ab. Hollenbach braucht dringend die drei Punkte in Ravensburg und „wird alles auf eine Karte setzen“, wie Eitel glaubt. Allerdings hat der FSV nur eines von 16 Auswärts-Partien gewonnen.

Die einzige Pflicht, die seine Mannschaft habe, sei, „eine gute Leistung zu zeigen“, sagt Eitel. „Mal wieder zu Null zu spielen, wäre mir eine Herzenssache.“ Im Training stand unter der Woche der Spaß im Vordergrund. „Der ganz große Druck ist raus. Aber die Jungs haben so viel Engagement und Ehrgeiz gezeigt, dass ich weiß, dass wir Chancen haben, gegen Hollenbach zu gewinnen“ – ganz gleich unter welchen Vorzeichen die Partie für beide Vereine steht. Schon vergangene Woche nach dem Sieg gegen die Stuttgarter Kickers II lobte Eitel die Einstellung seiner Spieler, „die sich für den Verein zerreißen.“

Mit Blick auf die scheinbar bedeutungslosen Spiele erinnert der Trainer an die Kindheit eines jeden Fußballers: „Schon als kleine Jungs wollten wir Spiele gewinnen.“ Die kindliche Freude am Fußball möchte Eitel in den letzten beiden Spielen nochmals sehen. Für Thomas Zimmermann stellt sich deshalb die Motivationsfrage – zumindest an den Wochenenden – nicht. „Im Spiel ist das kein großes Thema, da hast du immer Spaß am Fußball.“

Veränderungen in der Aufstellung sind beim FVR kaum zu erwarten. „Wenn nach sieben sieglosen Wochen ein 4:1-Sieg gelingt, gibt es wenige Argumente, etwas zu ändern“, erklärt Eitel. Spieler wie Felix Schäch oder Maschkour Gbadamssi machen ihre Sache zurzeit gut, trainieren engagiert und werden deshalb wieder in der Startelf stehen. Eine Veränderung nimmt Eitel aber vor: „In den letzten beiden Spielen wird Kevin Kraus im Tor stehen.“

Zimmermann und Jascha Fiesel bleibt also wieder nur ein Platz auf der Bank. Dass Zimmermann auch als Joker glänzen kann, bewies der Rechtsverteidiger und Flügelspieler vergangene Woche mit zwei Treffern. In der 84. Minute wurde er als Stürmer für Rahman Soyudogru eingewechselt. „Das war eigentlich nur für zwei, drei Minuten gedacht bis Luca Gruler kommt“, erzählte Zimmermann später. Nach dem ersten Treffer blieb er vorne, Gruler gesellte sich kurz darauf neben ihn und legte sein zweites Tor auf.

Der FVR, bei dem neben den Langzeitverletzten Marcel Fetscher und Sebastian Mähr auch Alexander Klotz, Felix Widmann und Moritz Jeggle ausfallen werden, möchte sich unbedingt mit einem Sieg von seinen Fans verabschieden. Geschenke werden Steffen Wohlfarth und Kollegen keine verteilen. Ohne Druck spielen zu können, führe manchmal zu Konzentrationsfehlern, meint Zimmermann. Durch Spaß und Leidenschaft soll das wettgemacht werden. Am liebsten würden sie die zwei vermeintlich lösbaren Aufgaben mit sechs Punkten beenden.