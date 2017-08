Regionalsport See Ost Mit Patrick Hehn, dem neuen Trainer in die neue Bezirksligasaison

SV Mochenwangen erwartet für ihn und die veränderte Mannschaft eine schwere Saison in der Fußball-Bezirksliga.

Fußball-Bezirksliga: Am Samstag ab 17 Uhr beginnt für den SV Mochenwangen die neue Saison mit dem Auswärtsspiel beim SC Unterzeil-Reichenhofen. Es wird dabei das zweite Duell zwischen den beiden Mannschaften innerhalb von drei Tagen sein, denn am Mittwoch in der 3. Runde des Bezirkspokals treffen sie sich schon einmal.

Gleicher Raum, andere Zeit. „Uns gefällt es nicht, dass wir innerhalb weniger Tage zwei Mal gegen den gleichen Gegner zu spielen haben“, sagt Rainer Wetzel, Abteilungsleiter der Fußballer des SV Mochenwangen. Für das Pokalspiel wolle man sich etwas einfallen lassen, weil man noch Angeschlagene und Urlauber habe, weshalb der SVM mit dem Gedanken spiele, mit einer besseren zweiten Mannschaft anzutreten. Denn der erste Spieltag gehe eindeutig vor, macht Wetzel deutlich. Daraus lässt sich ableiten, dass die ersten beiden Runden des Bezirkspokals eher der Kategorie Vorbereitung als der eines ernsthaften Wettbewerbs zugerechnet wurden. Dennoch wurden beide Spiele gewonnen. 5:1 in Weissenau, 4:1 in Molpertshaus. Ein letztes Testspiel wurde am Samstag gespielt, das der SVM mit 1:4 in Fronhofen verloren hat.

Die ersten Schritte in die neue Spielzeit wurden mit einem anderen Trainer gegangen: Patrick Hehn. Er ersetzt Dino Salerno. Hehns Nachfolger als Trainer der zweiten Mannschaft ist Florian Haller. „Patrick hat bei uns seit dreieinhalb Jahren die zweite Mannschaft trainiert, sie zu Beginn wiederbelebt, weil sie damals praktisch tot war“, erklärt Rainer Wetzel. Fachlich und menschlich sei Hehn ein toller Typ. Hehn ist nicht der erste Coach in der Geschichte des Vereins, der sich als Trainer der zweiten Mannschaft hochgedient hat. Dieter Brettschneider und Rainer Wetzel selbst gingen den gleichen Weg.

Nicht nur der Trainer ist neu

Aber nicht nur der Trainer ist neu, auch einige Spieler sind es. Etwa Daniel Stephan und Arber Shala, die aus der zweiten Mannschaft des SVM kommen. „Stephan ist schnell, hat einen Torriecher, hat in den vergangenen beiden Jahren in der Kreisliga B viele Tore erzielt. Arber hat bereits Bezirksliganiveau, ist körperlich und technisch stark, hat ein gutes Auge für die Situation und ist kopfballstark“, resümiert der SVM-Abteilungsleiter. Wetzel freut sich auch auf Rückkehrer Marc Boscher: „Er hat ein Jahr ausgesetzt, weil er in Stuttgart war. Marc ist ein kompletter Spieler, ist eine Leitfigur und er passt nach Mochenwangen.“ Mit Daniel Noack kehrt ein weiterer Akteur zurück. Er habe, so Wetzel, einst bei ihnen in der A-Jugend und später in der Landesliga im Tor gespielt, ehe er dann nach Aulendorf gewechselt sei. „Wir sind froh, dass wir nun mit ihm und Daniel Hartnegg zwei starke Torhüter haben.“ Ein echter Neuzugang ist hingegen Kujtim Hasani, der seit März in Deutschland lebt. Hasani ist Kosovare. Momentan warte man noch auf die Freigabe, mit der Wetzel Anfang September rechnet.

Von diesen Spielern erwartet man beim SV Mochenwangen viel. Aber die, die abgegangen sind, und die, die verletzt ausfallen bzw. gehandicapt sind, wiegen vergleichbar schwer. David Berg etwa hat den Verein in Richtung Isny verlassen. „Er wohnt bereits seit Monaten in Isny. Da macht es keinen Sinn, wenn er bei uns bleibt“, sagt der Fußball-Funktionär. David Sosic fällt wohl wegen einer Kreuzbandverletzung die gesamte Saison aus. Andreas Spieß hat Probleme mit der Hüfte, weshalb auch er eine Weile pausiert.

„Das wird eine schwere Saison für uns. Da müssen wir zusammenrücken“, fordert Wetzel. Doch Bange machen gilt nicht. Das soll der erste Gegner in der Saison, der SC Unterzeil-Reichenhofen, spätestens am Samstag ab 17 Uhr zu spüren bekommen.

Kader SV Mochenwangen

Tor: Daniel Hartnegg, Daniel Noack, Benjamin Krause.

Abwehr: Marius Erath, Joshua Haslinger, Sebastian Marks, Marcel Moll, Patrick Noack, Fabian Petrich, Manuel Schaaf, Arber Shala.

Mittelfeld: Ngadhnjim Ademi, Marc Boscher, Ergün Kale, David Scholpp.

Angriff: Fabian Kaplan, Marcel Mayershofer, Nico Müller, David Sosic, Andreas Spieß, Daniel Stephan.