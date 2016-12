Mit Leidenschaft zum 6:1-Sieg

Schnelles Umschaltspiel und taktische Disziplin der Towerstars beim 6:1-Erfolg am 2. Weihnachtsfeiertag über Crimmitschau. Tolle Stimmung herrschte bei den knapp 3000 Fans in der Ravensburger Eissporthalle.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Eispiraten Crimmitschau 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). – Die Ravensburg Towerstars haben den sichtlichen Schwung aus dem stark erkämpften Sieg beim Tabellenzweiten Frankfurt über die Weihnachtsfeiertage konservieren können und sind nach dem 6:1 über Crimmitschau wieder nur drei Punkte vom vierten Tabellenplatz entfernt. Mit dem 6:1 feierte das Team von Trainer Toni Krinner einen Sieg, der auch in dieser Höhe in Ordnung ging. Zu dominant waren die Towerstars in den Schlüsselszenen, lediglich im ersten Drittel ließen die Oberschwaben die Dominanz etwas bröckeln, hier war Torhüter Jonas Langmann mit stoischer Ruhe zur Stelle.

Sicherlich wichtig im Spiel gegen den Tabellenvorletzten war für die Towerstars der Start in die Partie. Von Beginn an brachten die Sturmreihen viel Tempo aufs Eis und nach viereinhalb Minuten brachte Daniel Schwamberger die Scheibe mit der Rückhand im gegnerischen Gehäuse unter. Knifflig war danach, dass Ravensburg mit den Tormöglichkeiten etwas zu großzügig umging und zwischen der zehnen und 15. Minute den Gästen mehr oder weniger selbst zwei Chancen auflegte. „Das war für mich der einzige Kritikpunkt in diesem Spiel“, sagte Trainer Toni Krinner.

Dass seine Spieler schon nach 23 Sekunden im zweiten Abschnitt das 2:0 durch Adriano Carciola markierten und in der 15. Spielminute den Spielstand durch die konsequent abgeschlossenen Treffer von Lukas Slavetinsky sowie Youngster Jonas Schlenker bis auf 4:0 schraubten, war auch für den Coach die halbe Miete. „Wir haben das Spiel kontrolliert und letztlich verdient gewonnen“, lobte Krinner die Leistung seiner Mannschaft.

Die fünf Punkte und der Umstand, die Zuschauer mit tollem Angriffs-Eishockey begeistert zu haben, hob zum Ende der Weihnachtsfeiertage unverkennbar die Stimmung. In keinem Heimspiel im bisherigen Saisonverlauf war die Atmosphäre in der Ravensburger Eissporthalle so lautstark und euphorisch. Die fast 3000 Zuschauer spendeten unzählige Male Szenenapplaus für gelungene Angriffe, Checks oder starke Defensivaktionen, und da Hauptschiedsrichter Cory Müns die Partie mit richtigem Augenmaß leitete, waren die Emotionen in diesem Spiel auch überdurchschnittlich dem Geschehen gewidmet.

„Wir haben den Funken auf die Zuschauerränge überspringen lassen, das war eine klasse Stimmung, so macht Eishockey echt Spaß“, schwärmte Krinner. Dass es in der 50. Minute zum „Zweikampf ohne Handschuhe“ kam, war für die Zuschauer die Extraportion Würze in der Suppe. Punktsieger war klar der junge Towerstar Hans Detsch, der mit 2+2+10-Strafminuten genauso vorzeitig unter die Dusche durfte, wie sein Gegenspieler Niclas Lucenius. Dass beide mit einem gewissen Augenzwinkern vom Eis fuhren, zeugte vom eher begrenzten Maß wahrer Aggression. „Dieser Fight war für die meisten Zuschauer wohl schon alleine das Eintrittsgeld wert“, sagte auch Trainer Toni Krinner leicht verschmitzt. – Tore: 1:0 (04:37) Schwamberger (Brandl, Sturm), 2:0 (20:23) A. Carciola (Tousignant, F. Carciola), 3:0 (34:06) Slavetinsky (Mayer, Rachunek), 4:0 (34:25) Schlenker (Vogt, dePaly), 4:1 (39:48, 5:4) (Pinizzotto, Schietzold), 5:1 48:09 Sturm (Carciola , F. Carciola, 5:4), 6:1 (56:46) Slavetinsky (F. Carciola , Mayer, 5:4). – Strafminuten: Ravensburg 12 plus 10 Disz. Detsch, Crimmitschau: 16 plus 10 Disz. Lucenius. – Zuschauer: 2948.