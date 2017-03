Mit Leidenschaft und Einsatzbereitschaft

Nach schwachem Spiel in Freiburg möchte Ravensburg heute gegen Reutlingen gewinnen. Oberliga-Kampfspiel wird erwartet.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – SSV Reutlingen (heute, 14 Uhr). – In der vergangenen Saison rettete der SSV Reutlingen mit Mühe den Klassenverbleib. Und auch in dieser Spielzeit sieht es nicht viel besser aus, vor allem wegen des katastrophalen Starts in das Jahr 2017. Bisher absolvierten sie drei Spiele mit dem Ergebnis von drei Niederlagen. Vergangene Woche setzte es eine 1:2-Heimpleite gegen die Stuttgarter Kickers II, die den SSV Reutlingen damit in der Tabelle überholten. Als Zwölfter sind die Reutlinger nur einen Rang und mit einem Punkt von einem möglichen Abstiegsplatz entfernt. „Sie werden gegen uns unbedingt den Bock umstoßen wollen“, erwartet Ravensburgs Trainer Wolfram Eitel einen kämpferischen und schwierigen Gegner.

Weiterhin kämpfen und vor allem erfolgreich sein möchte auch der FV Ravensburg selbst. Mit den Aufstiegsrängen beschäftigen sich die Oberschwaben aber momentan nicht mehr, da müsse man „realistisch sein“, erklärt Wolfram Eitel. „Ich habe gesagt, dass wir aus den ersten vier Spielen zehn Punkt brauchen. Jetzt sind es nach drei Spielen erst vier Punkte. Dann brauchst du nicht mehr nach ganz vorn schauen.“ Die Motivation bleibt dennoch hoch bei den Blau-Weißen. Die nächsten Wochen sind gespickt mit interessanten Gegnern. „Gegen Reutlingen haben wir die Chance auf die nächsten drei Punkte“, so Eitel. Das sei Ansporn genug. Denn neben dem wfv-Pokal, den der FV Ravensburg noch immer verteidigen kann, soll auch in der Liga eine Top-Platzierung rausspringen.

Die Duelle mit dem SSV Reutlingen waren in den vergangenen Jahren meistens spannend, packend und nervenaufreibend zugleich. Heute wird es wohl aus fußballerischer Sicht – dem Untergrund geschuldet – kein Leckerbissen, ein intensives Spiel dürfen die Zuschauer aber erwarten. Gespielt wird auf jeden Fall im Stadion. Da es sich um ein vom Verband als Sicherheitsspiel eingestuftes Match handelt, kam ein Ausweichen auf den Kunstrasen nicht in Frage. „Der Rasen im Stadion ist in keinem guten Zustand. Es wird eine kampfbetonte Partie“, glaubt FV-Trainer Wolfram Eitel, der „Leidenschaft und Einsatzbereitschaft“ fordert.

Das Spiel in Freiburg (2:4) sei in der Nachbetrachtung vom Niveau deutlich schwächer gewesen, als er es während der 90 Minuten eingeschätzt hatte, lautet Eitels Erkenntnis aus seiner Videoanalyse. „Gegen Reutlingen müssen wir wieder deutlich draufpacken.“ Konkret heißt das: „Bereit sein, Zweikämpfe zu führen und zweite Bälle zu erobern. Das war gegen Freiburg schlecht.“ Im Training am Donnerstag ließ Eitel seine Mannschaft, die zuletzt größtenteils auf Kunstrasen trainierte, die Rahmenbedingungen von Samstag simulieren und im Stadion trainieren, wie er sagt. Dabei wurde deutlich, dass der Faktor Glück heute eine entscheidende Rolle spielen wird.

Hoch, lang, weit – so erwartet der FV-Coach das Bild gegen den SSV Reutlingen. Kapitän Steffen Wohlfarth ist mit seinem Körper und seiner Ballkontrolle dafür prädestiniert. „Er wird nach seiner Sperre auf jeden Fall spielen“, verrät Trainer Eitel. Im Gegensatz zum SSV Reutlingen haben die Ravensburger nur wenige Ausfälle zu verkraften. Maschkour Gbadamassi hat sich etwa im Training wieder am Knie verletzt, auch Felix Schäch ist nicht einsatzbereit. Reutlingen muss auf Daniel Seemann verzichten, bisher sechs Saisontore, der vergangene Woche die Rote Karte gesehen hat und bringt laut Coach Eitel einige nicht ganz fitte Spieler mit nach Ravensburg. „Es ist ein angeschlagener Gegner, der aber gegen Ravensburg immer starke Spiele abgeliefert hat“, fasst der FV-Trainer zusammen. Dennoch sollen die drei Punkte dieser Begegnung auf jeden Fall beim Oberligist FV-Ravensburg bleiben.