Mit Begeisterung und tollen Spielen

Der TSV Meckenbeuren veranstaltet den Regionalwerk Bodensee Jugend-Hallencup. 35 Mannschaften kämpfen am Wochenende in der Sporthalle Buch um Urkunden und Medaillen.

Juniorenfußball: Am Wochenende veranstaltet das Nachwuchszentrum des TSV Meckenbeuren zum sechsten Mal den sehr beliebten „Regionalwerk Bodensee Jugend-Hallencup“ in der Sporthalle Buch. Beliebt auch deshalb, weil sehr schöne Preise und Pokale ausgeschrieben sind und die Gäste mit bester Verpflegung versorgt werden.

Mit Begeisterung und tollen Fußballspielen soll es nach der Eröffnung am Samstag um 9.00 Uhr mit der U 11 beginnen, das Turnier wird dann mit der U10 weiter geführt, bevor dann die U 12 diesen Tag beendet. Am Sonntag beginnt ab 9.00 Uhr die U 9 den Turniertag, gefolgt vom Höhepunkt um 14.30 Uhr, dem Wettbewerb der Jüngsten, der U-8-Kicker. Diese „Spaßtruppen“ werden die Halle sicher auf Temperatur bringen. Das Teilnehmerfeld gestaltet sich in allen Wettbewerben aus den umliegenden Sportvereinen und verspricht somit einige Lokalbegegnungen.

Bereits seit 2008 unterstützt das Regionalwerk Bodensee das TSV-Nachwuchszentrum und Ute Schönwolf, zuständig für die Unternehmenskommunikation beim Regionalwerk Bodensee, zeigt sich beeindruckt, was der TSV Meckenbeuren auch für diese Veranstaltung zum wiederholten Male auf die Beine stellt. „Ich freue mich sehr, dass wir als Regionalwerk dieses Turnier unterstützen. Für Kinder und Jugendliche ist es eine gute Sache, unter Einhaltung von Regeln ihre Kräfte zu messen.“

E-Junioren (U 11, Samstag, ab 9 Uhr): TSV Meckenbeuren, SG Ettenkirch/Oberteuringen, TSV Eschach, SV Kressbronn, SG Aulendorf und VfL Brochenzell.

E-2-Junioren (U 10), Samstag ab 12 Uhr: TSV Meckenbeuren, SG Ettenkirch/Oberteuringen, VfL Brochenzell, SV Weingarten, SV Amtzell, TSG Ailingen, Bad Waldsee, TSV Tettnang.

D-2-Junioren (U 12), Samstag ab 15 Uhr: TSV Meckenbeuren, FC RW Salem, FC RW Salem II, SV Oberzell,SG Waldburg/Ankenreute/Grünkraut, TSV Eschach, SV Deggenhausertal, TSG Ailingen.

F-Junioren (U 9), Sonntag, ab 9 Uhr: TSV Meckenbeuren, TSV Berg, TSG Ailingen, TSV Tettnang, SV Weingarten.

F-2-Junioren (U 8), Sonntag, ab 14.30 Uhr: TSV Meckenbeuren, TSV Tettnang, TSV Berg, TSG Ailingen, SV Weissenau, TSV Grünkraut, TSV Grünkraut II, SG Baienfurt.