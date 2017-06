Regionalsport See Ost Missgeschick in der Abfahrt

Liane Lippert stürzt im ersten Rennen kurz vor dem Ziel, im zweiten fährt sie dem Zielfoto nach auf Rang vier. Thalia Möller steht am Samstag auf Platz eins der Teamwertung und am Sonntag wird sie 14. Beide sind Bundesliga-Radsportlerinnen des RSV Seerose Friedrichshafen.

Radbundesliga: Ilsfeld-Auenstein, unweit von Heilbronn war am Samstag und Sonntag Station der „Müller – Die lila Logistik Rad-Bundesliga“. Bei dieser Doppelveranstaltung standen auch zwei Fahrerinnen des RSV Seerose Friedrichshafen in der Startaufstellung. Während Liane Lippert in der Frauenklasse für das niederländische Team Sunweb antrat, zeigte sich die Juniorin Thalia Möller in den Farben des Landeskaders. Durchwachsen – so könnte man die Rennbilanz der beiden nennen. Während Lippert nach einem Sturz einen unglücklichen vierten Platz einfuhr, gelang es Möller immerhin, am Platz eins in der Teamwertung mitzuarbeiten, um über diesen Umweg auf das Podium zu kommen.

Die Rennen waren einer Bundesliga mehr wie gerecht. Während Möller 71 und 81 Kilometer zu fahren hatte, musste Lippert 85 und 100 Kilometer absolvieren. Die Strecken waren für alle Klassen gleich, mit steilen langen Anstiegen eigentlich für die beiden Kletterinnen aus Friedrichshafen gemacht. Es sollte jedoch anders kommen!

Das Samstagsrennen begann nach Plan. Am Hinterrad von Lippert konnte sich eine gut aufgestellte Möller vier Runden halten, ehe sie abreißen lassen musste. Grund war der Ausriss einer zehnköpfigen Frauengruppe. Hier wurde sofort auf Tempo gefahren, bis nur noch eine vierköpfige Spitzengruppe mit Liane Lippert übrig blieb. Dann das Missgeschick. In der Abfahrt übersteuert die Führende und stürzt mit der am Hinterrad klebenden Friedrichshafenerin. Kein Zielsprint – Lippert beendete das Rennen mit defektem Schaltwerk. Thalia Möller musste dem hohen Anfangstempo Tribut zollen und kam auf Platz zwölf ins Ziel.

Fotofinish um Platz drei

Noch länger und steiler die Sonntagsrennen. Zu Beginn wurde wie am Vortag gefahren. In der dritten Runde konnte sich dann eine ungefähr zehnköpfige Frauengruppe lösen, die den Vorsprung sukzessive ausbaute. Dann, im richtigen Moment der Angriff von Claudia Lichtenberg und Beate Zanner. Lippert im hinteren Drittel der Gruppe verpasste diese Attacke und musste die beiden ziehen lassen. Eine qualifizierte Nachführarbeit war nicht zu organisieren, so blieb Lippert nur der Endsprint um Platz drei, den sie erst nach Auswertung des Zielfotos als verloren hinnehmen musste. Auch Thalia Möller konnte ihre anvisierte Top-Ten-Platzierung nicht erreichen und wurde 14.

Dass es nicht immer läuft, wie man sich das vorstellt, dürfte die beiden Routiniers jedoch sicher nicht aus der Bahn geworfen haben.