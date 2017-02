Michael Wölfle wird neuer Trainer in Langenargen

Fußball-Kreisliga-B-Klub FV Langenargen hat sich ab der Saison 2017/18 die Dienste eines erfahrenen Coaches gesichert. Tobias Hildenbrand wird Ko-Trainer.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: (gbr) Ab der Saison 2017/2018 wird Michael Wölfle die Verantwortung für die erste und zweite Mannschaft des FV Langenargen übernehmen. Der 44-jährige Meckenbeurer löst Franz Pichner ab, der drei Jahre Trainer des Traditionsvereins gewesen war.

Michael Wölfle, Inhaber der B-Lizenz, musste sich als Bezirksligaspieler in jungen Jahren nach einem Kreuzbandriss aus dem aktiven Spielgeschehen zurückziehen. „Ich habe schnell gemerkt, dass ich als Jugendtrainer nicht verkehrt bin“, erklärt Wölfe seinen Wechsel ins Traineramt. Zunächst trainierte er Juniorenteams des TSV Meckenbeuren. Danach führte er die B- und A-Jugend der SG Meckenbeuren/Kehlen in die Verbandsstaffel, um dann drei Jahre lang die U 17 des Oberligisten FV Ravensburg zu trainieren. In seiner nächsten Trainerstation führte er Heimatverein Meckenbeuren zusammen mit Klaus Gimple in die Kreisliga A. Dann betreute er beim SV Weingarten das U-17-Verbandsstaffelteam. Parallel dazu stellte er mit Reiner Steck beim FV Langenargen sehr erfolgreich das Fördertraining der E- und D-Junioren auf die Beine.

Die Aktiven des FVL zu trainieren, das sieht Wölfle als große Herausforderung. „Ich habe im Jugendbereich in den vergangenen 20 Jahren alles gesehen. Mich interessiert es nun sehr, 18-jährige Talente und 35-jährige Routiniers unter einen Hut zu bekommen und zu begeistern“, erklärt der neue Coach. Der FVL biete ihm die passende Plattform, er habe über das Fördertraining einen guten Einblick in die Juniorenabteilung werfen können. Dort sei eine gute Entwicklung zu erkennen, was ihn zuversichtlich stimme. „Überzeugt haben mich vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen, die nicht alles schön redeten, sondern offen negative Seiten beleuchtet haben.“

Im Hinblick auf das 100-jährige Vereinsjubiläum 2020 hat sich der FVL den Aufstieg in die Kreisliga A als Ziel gesetzt. Ohne Druck möchte Wölfle bis dahin eine erste und zweite Mannschaft auf die Beine stellen, die deutlich verjüngt und mit viel Freude diesem Ziel entgegengeht. Wölfle wird ab Juli von Tobias Hildenbrand unterstützt. Dieser wird im April seine Trainer-B-Lizenz erwerben und möchte mit Wölfle, mit dem er seit gemeinsamen Fußballzeiten in Meckenbeuren befreundet ist, mithelfen, „dass Langenargen wieder stolz auf seinen FV sein kann“.