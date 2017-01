Michael Steinmaßl: "Jeder gibt mit Hingabe"

Die Überraschungsmannschaft der Vorrunde in der Fußball-Landesliga war der SV Kehlen, der vergangene Saison gerade so den Abstieg verhindert hatte. Im SÜDKURIER-Interview: der Trainer des Tabellenvierten, Michael Steinmaßl.

„Schön wäre ein Platz um Rang zehn, dazu muss jeder Spieler an seine Leistungsgrenze gehen“, so lautete Ihre Einschätzung vor Saisonbeginn der Fußball-Landesliga. Es scheint so, als ob sie dies getan haben.

Meine Spieler gingen über ihre Grenzen, was den Aufwand betrifft, die Hingabe in Sachen Training und in den Spielen. Es bringt sich jeder im Kader mit einhundert Prozent ein. Selbst jene Spieler, die langzeitverletzt sind oder nicht so können, auch von denen ist immer ein Großteil dabei. Das ist eine große Familie, die super miteinander harmoniert und toll miteinander arbeitet. Und ich erfahre im Moment, klar, eine sehr, sehr hohe Wertschätzung.

Wenn man von der bedrückenden, aber den Trainer Steinmaßl weiter bringenden Erfahrung beim TSV Berg ausgeht, konnte doch niemand annehmen, dass so etwas Tolles in Kehlen passiert?

Eigentlich nicht. Ich hatte es gehofft. Ich kannte zwei Spieler der damaligen Mannschaft, mit denen habe ich gesprochen. Und die haben mir – auch schon Jahre davor schon immer – gesagt, da musst du mal Trainer werden. Das ist eine gute Truppe, da würdest du gut reinpassen, da hätten wir Spaß und mit Sicherheit auch Erfolg. Aber es war am Anfang sehr, sehr schwer. Der Karren war schon ein wenig in den Dreck gefahren mit der Tabellensituation. Das Schöne war aber, dass das nicht für die Mannschaft galt. Sie war mehr als intakt. Sie hat bis zu dem Zeitpunkt, als ich im Winter 2016 kam, wenig Glück gehabt, und vielleicht im einen oder anderen Moment auch den falschen Spieler am falschen Ort gehabt. Oder die Spieler waren verletzt. Das war problematisch. Aber die Mannschaft hat im Winter wirklich gesagt, dass sie unbedingt in der Landesliga bleiben will. Das haben mir alle, nicht nur der Vorstand signalisiert. Wirklich komplett alle. Und dann haben wir sehr hart trainiert und hart gearbeitet. Im Frühjahr 2016 sind wir dann über alle Höhen und durch alle Tiefen gegangen. Da war wirklich alles dabei. Wir haben alles mitgemacht und eben das letzte, das entscheidende Spiel in Biberach gewonnen. Das war übrigens auch für die neue, die jetzige Saison im Endeffekt der Knackpunkt. Wir lagen 0:1 zurück, aber die wahnsinnig vielen Kehlener Fans, die dort waren, haben uns einzigartig unterstützt. In einem Moment, wo die Mannschaft eigentlich tot war, und jeder im Stadion gedacht hat: Keine Chance mehr, der SV Kehlen verliert. Die Biberacher sind besser. Aber nach dem 1:1 hat die Bude gerockt, die Fans sind so hinter der Mannschaft gestanden. Ich glaube, das haben die Jungs auch gespürt. Und ich glaube, bei den meisten Spielern hat es dann klick gemacht. Sie haben sich gesagt: Hey, das wollen wir so nicht noch einmal erleben! Machen wir es gleich von Anfang an richtig; und sie versuchen, von Anfang an mehr zu tun, sodass wir nicht noch einmal in solch eine Situation geraten. Einige haben mir danach gesagt, dass der Klassenerhalt zwar schön war, aber das vorherige halbe Jahr wollen sich nicht noch einmal erleben. Sie hatten ja auch an ihre Grenzen gehen müssen. Aber unter diesen Umständen tut man sich doch viel, viel schwerer als jetzt. Jetzt gehen sie viel leichter über ihre Grenzen hinaus. Es macht ja Spaß. Jeder hat ein Grinsen im Gesicht beim Training, selbst bei den sehr, sehr harten Einheiten. Aber selbst wenn wir in der jetzigen Saison noch eine Schippe drauf gelegt haben, sie gezahnt haben, der Schiri am Samstag um 17.30 Uhr abgepfiffen hat, zum Beispiel gegen den FV Ravensburg II, wo sie die Partie in den letzten fünf Spielminuten noch gedreht hatten, dann weiß jeder, warum er das gemacht hat. Und am Montag freuen sie sich schon wieder aufs Training.

Was für eine Rolle hat dabei der Mensch und Trainer Steinmaßl gespielt?

Ich glaube, die Mannschaft hat erst einmal einen Anlaufpunkt gebraucht, der auch zuhören konnte. Der ihnen das Vertrauen ausgesprochen hat. Der gesagt hat, ihr dürft auch Fehler machen. Aber der auch gesagt hat: Ihr müsst hart arbeiten. Bei mir bekommen die Spieler eine relativ lange Leine. So lange das funktioniert. Aber sie wissen auch, wenn sie das ausnützen oder übertreiben, dann bekommen sie richtig Feuer. Das kommt aber nicht sehr oft vor. Bei dem Aufwand, den die Spieler betreiben, zu ihrem 40-Stunden-Job oder Studium, muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Sie wissen ja, wie sie damit umzugehen haben.

Ihre Bilanz der ersten 16 Spiele 2016/17 zu erraten, fällt nicht schwer.

Wir haben uns zunächst einmal in allen Mannschaftsteilen verbessert. Wir haben eine wahnsinnig stabile Defensive, mit drei einfach guten Torhütern. Wir haben in der Vorrunde alle drei eingesetzt. Maximilian Divy hat den Löwenanteil gehabt, und er hat gute Spiele gemacht. Dass er zu uns gekommen ist, darüber sind wir sehr, sehr froh. Die stabile Defensive führt sich nicht nur auf die Abwehrspieler zurück. Die ganze Mannschaft ist gegen den und hinter dem Ball einfach stark. Das ist unser ganz, ganz großes Plus. Wenn einmal der Ball verloren wurde, versuchen wir sofort, uns sauber zu ordnen und setzen alle Kräfte ein, um den Ball zurück zu erobern. Mir haben die beiden Innenverteidiger nach vier oder fünf Spielen in dieser Runde gesagt, nachdem ich ihnen in Einzelgesprächen ein Lob ausgesprochen hatte: „Trainer, ganz ehrlich, es ist dieses Jahr ganz einfach zu verteidigen.“ Weil alle mitmachen, die Räume werden zugestellt, jeder weiß, wohin er laufen muss. Die Räder greifen ineinander. Und jetzt ist es viel, viel einfacher als davor. Die Mannschaft arbeitet das konsequent, jeder gibt da mit Hingabe einhundert Prozent oder mehr, alles, was er im Köcher hat. Die Mannschaft weiß auch, dass sie nur so erfolgreich sein kann.

Jetzt ist der SV Kehlen, die bisherige Graue Maus der Landesliga, der Punktelieferant, er ist plötzlich der beste Landesligaklub der Region. Er steht auf Rang vier, noch vor dem VfB Friedrichshafen, Oberzell, Eschach und Ravensburg II. Was ist das für ein Gefühl?

Das macht sehr stolz. Das war auch ein Teil an der Weihnachtsfeier, den Abteilungsleiter Franz Bernhard angesprochen hat. Weniger die Situation der anderen Vereine als vielmehr die unsere. Da ist man wirklich stolz drauf. Das Umfeld in Kehlen nimmt das wahr, schätzt das auch, und das zeigt sich durch den Zuschauerzuspruch, der wirklich sensationell gut ist. Die Unterstützung ist da. Wir hatten, glaube ich, vier oder fünf Spiele, wo die Spieler noch beim Auslaufen mit Applaus verabschiedet worden sind. Sie stehen zu einhundert Prozent hinter ihrer Mannschaft.

Noch ein Punkt, an dem Herr Steinmaßl sagt: So viel Geld kannst gar nicht verdienen, um die Freude und den Spaß aufzuwiegen. Diese unglückliche und kurze Episode beim Verbandsligisten Berg war ein Glücksfall.

Im Nachhinein dann schon. Aber das hat schon eine lange Zeit genagt. Aber es hat auch viel Positives bewirkt, weil ich vieles noch mal überdacht, vieles hinterfragt habe. Was jetzt schön ist, ist, dass ich jetzt sagen kann, dass es nicht an mir gelegen hat. Auch unter Adnan Sijaric, einem Regionalligatrainer, läuft es beim TSV Berg nicht besser. Also war es doch nicht so ganz verkehrt, was ich dort gemacht habe. Dass es nicht gepasst hat, aus welchen Gründen auch immer, das hätte übrigens ja auch beim SV Kehlen der Fall sein können.

In der Tat. Mit Alexander Bernhard, Marc Hennig, Benedikt Böning und Tobias Eckmann haben vier Stammspieler nach dem Klassenerhalt den Verein verlassen. Ohne vier, mit einem jungen Team: Nicht einmal Sie durften auf solch eine erfolgreiche Vorrunde hoffen.

Das waren vier ganz, ganz große Eckpfeiler. Nicht nur als Stammspieler, sondern auch als Figuren, die im Training, im Spiel und Drumherum enorm wichtig waren. Böning, zum Beispiel, ist ein Spieler, den wird es ein zweites Mal nicht geben. Da kann sich jeder Verein glücklich schätzen, der solch einen Spieler, solch einen Typ hat, der immer gut drauf ist, der immer will, egal, ob du 0:3 hinten liegst. Dann wird eben das 3:3 gemacht und 4:3 gewonnen. Dass sie nicht mehr bei uns sind, hat seine Gründe. Alex und Marc konnten aus privaten und beruflichen Gründen den Trainingsaufwand nicht mehr machen. Bei Benedikt – schade, dass Eschach aufgestiegen ist (lacht), schön für den TSV und wunderbar. Für uns nicht. Er wollte zwar unbedingt in Kehlen bleiben. Hatte Ende der vergangenen Saison schon zugesagt. Als dann aber Eschach in die Landesliga aufgestiegen ist, war klar, dass er zum Heimatverein wechseln muss. Das ist okay. Das passt schon.

Umso mehr muss Sie doch der bisherige Erfolg überraschen.

Wir haben geschaut, dass wir für deren Positionen Spieler finden, die gierig sind, ein gewisses Talent mitbringen, und die natürlich auch den Aufwand betreiben, Vollgas gehen wollen. Da haben wir, sage ich jetzt mal, ein paar Glücksgriffe gelandet. Da haben uns die Außenstehenden vielleicht ein wenig belächelt, gesagt, wenn die in der Vorrunde zehn Punkte holen mit der Mannschaft, dann ist das viel. In der Vorbereitung haben wir schlechte Resultate gehabt. Die machten das Umfeld unruhig. Aber die Werte, die für die Trainer wichtig sind, die haben gestimmt.

Also kam für das erfolgreiche Team die Winterpause zum falschen Zeitpunkt?

Nein, die war genau richtig. Wir hatten Spieler, die am Anschlag waren. Wir hatten ja sehr, sehr intensiv gespielt. Die Jungs haben sich die Pause verdient. Nicht nur deren Knochen und Muskulatur, auch der Kopf. Damit sie wieder Lust aufs Fußballspielen bekommen.

Deshalb haben Ihre Spieler jetzt erst einmal komplett frei?

Ja, sie haben jetzt erst einmal Ruhe. Ich bin so oder so kein Freund von Hausaufgaben über die Winterpause. Aber wir sind dem Übergewicht nach den Feiertagen insofern ein wenig entgegengetreten, als wir die Spieler nach dem letzten Training noch gewogen haben. Die Vorgabe lautet also: Wer das Gewicht aus der Winterpause mitbringt, okay. Der andere muss einen Obolus in die Mannschaftskasse zahlen. Und so hat jeder seine Aufgabe bekommen, wird an seiner Ehre gepackt. Ich hoffe, dass die meisten zum Trainingsstart am 24. Januar mit dem gleichen Gewicht kommen, oder die Mannschaftskasse wird entsprechend gefüllt.

Michael Steinmaßl und der SV Kehlen sind also rundherum zufrieden. Aber wunschlos glücklich sind sie dennoch nicht, oder?

Mein erster Wunsch wäre ein Kunstrasenplatz. Wir haben es sehr schwierig in der Winterpause. Aber auch da ziehe ich den Hut vor der Mannschaft, wie sie da mitgezogen hat und mitzieht. Wir müssen ja sehr viel ausweichen und Alternativen suchen. Teilweise haben wir auf dem Kunstrasen des FC Friedrichshafen trainiert, wir waren zweimal in Kluftern und zweimal in der WFV-Halle in Wangen. Am Samstagmorgen um 8 Uhr! Aber alle Spieler waren um sieben Uhr in Kehlen. Der Platz könnte ja zentral zwischen Kehlen, Meckenbeuren und Brochenzell liegen, dass alle davon profitieren. Das Organisieren, glaube ich, wäre locker möglich. Der allerwichtigste Wunsch ist aber, dass meine Spieler von Verletzungen verschont bleiben. Und die, die noch verletzt sind, wieder einsteigen können.

Zur Person

Michael Steinmaßl ist in Ravensburg geboren und der 41-jährige, verheiratete Trainer war von Anfang an begeisterter Fußballer. Zunächst vom Vater beim TSV Berg trainiert, wechselte er zur C-Jugend zum SV Weingarten. Seine erste Aktivenstation war vor zwei Jahrzenten beim VfB Friedrichshafen in der Verbandsliga. Nach wechselte er zum SV Oberteuringen und wieder zurück zum VfB (Landesliga). Nach zwei Jahren spielte er beim SV Weingarten (Aufstieg in die Landesliga), wurde Spielertrainer beim SV Oberteuringen. Daran anschließend arbeitete er fünf Jahre wieder beim SV Weingarten, führte den Kreisliga-A-Verein in die Landesliga. Sein Engagement beim Verbandsligisten TSV Berg war für den gelernten Steuerfachangestellten, seit 18 Jahren mit seinem Bruder zusammen Mitinhaber und Geschäftsführender Gesellschafter der Balance Fitness GmbH war nur vor kurzer Dauer. Seit dem Winter 2016 ist Michael Steinmaßl Trainer beim SV Kehlen. (heh)