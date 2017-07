Regionalsport See Ost Michael Steinmaßl: Frisch und gierig im Kopf

Die Saison 2016/17 ist gerade so verarbeitet, die Kickschuhe nach dem intensiven Reinigen kaum getrocknet, da müssen sich die Fußballer schon auf die nächste vorbereiten. Also auch die des Landesligisten SV Kehlen. Trainer Michael Steinmaßl im SÜDKURIER-Interview.

Ist die Zeit zwischen Ende der alten und Beginn der neuen Saison nicht viel zu kurz für Amateure?

Es waren starke vier Wochen Pause für die Mannschaft, für mich und die Offiziellen gab es gar keine, weil wir uns ja um den Kader kümmern mussten. Die Abgänge durch Zugänge ausgleichen, wir hatten also fast gar keine Pause. Wobei ich das im Sommer nicht so schlimm finde, weil es ja jetzt, bei diesem Wetter zu kicken schön ist. Ich freue mich schon wieder aufs Loslegen. Aber wir beginnen erst heute, ich habe den Spielern noch eine weitere Woche frei gegeben. Damit sie auch wirklich erholt sind. Das macht, denke ich, auch Sinn, weil die Runde wohl sehr hart werden wird mit 17 Vereinen. Erhöhter Abstieg, zwei Spieltage mehr: Das kostet am Ende der Saison zusätzliche Kräfte – und die sparen wir uns vornweg lieber ein wenig.

Die Vorbereitung ist also noch wichtiger als zuletzt. Nur wer bis zum letzten Spieltag fit ist....

Genau!

Da hat der SV Kehlen vergangene Saison, im Gegensatz zum VfB Friedrichshafen, am Ende der Saison ein wenig abgebaut. Das 4:1 über den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SSV Ehingen-Süd war der Knackpunkt.

Da war ein Bruch bei uns, das stimmt. Man kann das aber erklären. Bei uns war nach diesem Sieg gegen Ehingen der Druck komplett abgefallen. Wir haben so viel Abstand zur Abstiegszone gehabt, haben unser Ziel Klassenerhalt schon so früh erreicht, dann war bei dem einen oder anderen Spieler der Druck weg. Und wir haben dann die angeschlagenen Spieler geschont, haben das Trainingsprogramm ein wenig herunter gefahren. Das haben wir dann zu spüren bekommen. Klar wären wir vergangene Saison lieber Dritter oder Vierter geworden.

Sie verfluchen das 4:1 also nicht, das erscheint Ihnen also nicht des Nachts im Schlaf.

Nein, überhaupt nicht. Das war ein wunderschöner Tag für uns. Das war genauso geplant, so wollten wir es haben und so ist es auch gekommen. Die Spieler haben alles reingehauen, sich super reingehängt. Dass Ehingen mal verlieren musste, war für mich klar, und wenn dann, warum nicht bei uns? Kehlen ist für viele Mannschaften unangenehm zu spielen.

Warum?

Der Platz ist speziell, gegen uns ist es unangenehm zu spielen. Ich kenne wenige Gegner, die sagen, wir kommen gern nach Kehlen. Wir sind daheim schon so ein wenig eine Macht.

Die Delle danach ist also akzeptiert, Sie und Ihre Mannschaft haben daraus die richtigen Lehren gezogen?

Ja klar, absolut. Das geht schon bei der Kaderbreite los. Wir haben gesagt, dass wir noch mehr darauf achten müssen, dass die Spieler fit bleiben, keiner soll mehr durchgeschleppt werden. Nur der spielt, der einhundert Prozent fit ist. Vielleicht auch mal in einem Spiel Abstriche machen, dann haben wir zum Ende der Saison dann mehr davon. Zum anderen, dass wir die Anspannung immer hoch halten müssen. Wir haben im Trainerteam schon gespürt, dass, wenn wir die Zügel im Training ein wenig schleifen lassen, es dann sehr, sehr locker wird. Und ich weiß aus meiner aktiven Zeit: Du kannst den Schalter dann nicht mehr umlegen, wenn du in so einem Trott drinnen bist, dreimal nicht schlecht, aber locker trainierst, dann kannst du am Samstag nicht 100 Prozent geben. Wenn die Spannung raus ist, ist es schwer, sie wieder rein zu bringen.

Die Fans aber, die haben doch mehr erwartet nach dem 4:1. Waren die nicht enttäuscht?

Sie haben Verständnis gezeigt, sie wussten ja, was die Mannschaft zuvor geleistet hat. Aber ich werde der Mannschaft genau dies zum Auftakt noch einmal kurz so sagen: Ihr habt das Ergebnis gesehen, das da herausgekommen ist. So können wir nicht weitermachen. Wir müssen neu anfangen. Aber nach dem Gespräch ist das Thema auch erledigt.

Also unterm Strich: die vergangene Saison war großartig?

Die Saison war bis zum Spiel gegen Ehingen phänomenal und wir haben sie mit dem 6:1 in Harthausen gut abgerundet. Wir hatten die Fans mit einem gecharterten Bus dabei, danach Abschlussfeier in Kehlen, die zweite Mannschaft hat dort auf uns gewartet. Das war eine riesige Stimmung. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt ein Aufstieg käme, wie das zu toppen wäre. Die Leistung der Mannschaft ist von allen mit ganz großer Wertschätzung honoriert worden. Von den Spielern selbst, den Fans und den Offiziellen. Das spiegelt sich ja auch darin wieder, dass wir keine Abgänge haben. Dass Christian Schorpp wieder zurück nach Oberteuringen geht, war schon zu Beginn der Saison so abgesprochen.

Keine Abgänge, zwei Zugänge – die Fans erwarten nicht zuletzt deshalb eine ähnlich erfolgreiche Saison. Spüren Sie da schon großen Druck? Das wir doch eine ganz andere Saison werden.

Die Erwartungshaltung von Spielern, vielleicht auch von uns Trainern, den Fans und den Offiziellen ist jetzt natürlich eine andere. Aber dem stellen wir uns. Wir freuen uns darauf, auf eine super Landesliga, das wird sicher super interessant mit zehn Vereinen aus der vergangenen Saison und sieben neuen. Das sind gute Mannschaften dabei. Das wird eine sehr, sehr enge und sehr schwere Saison werden. Für alle Vereine. Da wird, glaube ich, nur der TSV Berg durchmarschieren. Für den Rest wird es ein Hauen und Stechen geben. Da muss jeder schauen, dass er seine Punkte holt.

Aus den Erfahrungen der alten formuliert Michael Steinmaßl die Anforderungen an die neue Saison.

Gleich anfangen! Gleich mit der gleichen Euphorie, mit dem gleichen Engagement. Das brauchen wir. Wir brauchen die Bereitschaft und die Begeisterung in unserem Spiel. Wir müssen, deshalb sind wir ja so unangenehm, wieder gut gegen den Ball arbeiten. Das müssen wir wieder schaffen. Den Gegnern den Spaß verderben, ihnen den Zahn ziehen. Das hatten wir in der Vorrunde super gut gemacht, in der Rückrunde nur teilweise so gut. Frisch bleiben, im Kopf gierig bis zum Schluss: Das müssen wir reinbringen.

Sie haben aber sicher auch in der vergangenen Saison etwas gesehen, was Ihnen nicht gefallen hat?

Da sind zum einen die Standardsituationen gegen uns. Da stehen wir nicht ganz so gut. Das gefällt mir nicht, dass wir da nicht sattelfest sind. Das steht bei uns auf dem Plan. Zum anderen die Verwertung von Torchancen. Da haben wir zu viele klare Möglichkeiten liegen lassen. Paradebeispiel Ehingen: Da haben wir unsere Torchancen genutzt.

Wie wollen Sie das ändern?

Wir bekommen zwei Spieler vomSV Oberteuringen. Florian Ammann und Haris Nasic. Beide sind offensive Spieler, Haris ist Stürmer. Ist mir zwar nicht recht, ich habe ja eine Oberteuringer Vergangenheit. Aber wir haben erfahren, dass sie gehen wollten. Und dann sagten wir uns: Ist es doch besser, sie sind bei uns als irgendwo anders. Wir wollten Stürmer holen, denn defensiv sind wir der Meinung, dass wir gut aufgestellt sind. Vom Torwart weg bis ins Mittelfeld. Mit den beiden Neuzugängen erhoffen wir uns, dass sie uns weiterbringen.

Der Sprung aus der Kreisliga A in die Landesliga ist nicht gerade ein kleiner.

Sie haben beide signalisiert, dass sie wollen, haben Lust darauf, diesen Aufwand zu gehen. Ich bin von Ihrer Qualität überzeugt.

Junge Spieler an höhere Klassen heranzuführen, ist eh eine Spezialität von Ihnen.

Das macht doch Spaß. Wir werden auch noch ein paar A-Jugendspieler in die Mannschaft holen, die sollen ihre Chance bekommen. Die können sich jetzt zeigen, sich beweisen in den fünf Wochen der Vorbereitung.

Die Kaderbreite ist aber dadurch nicht wesentlich größer geworden.

Das stimmt. Einer ist gegangen, zwei sind gekommen. Was uns weh tut, ist, dass Nikolai Hack ein halbes Jahr ins Ausland geht und uns fehlt. Gerade zu Beginn der Saison. Aber da müssen wir durch. Und deswegen passt das 2:2, wenn die übrigen Spieler fit sind und fit bleiben. Dann haben wir einen guten Kader. Spannend wird für mich jetzt erst einmal die Frage sein, wie die Spieler aus der Pause zurückkommen. Ich bin kein Typ für Zettel austeilen. Es gab Empfehlungen. Deshalb spannend: Was für Erkenntnisse ziehen wir aus den ersten beiden Wochen, dass wir in vier, fünf Wochen sagen können: Okay, wir können starten.

Fürs große Ziel – mindestens wieder Sechster werden. Oder hat der SV Kehlen mehr vor?

Rang sechs ist okay, denke ich. Wenn wir am Ende der kommenden Saison wieder einen einstelligen Tabellenplatz einnehmen, dann haben wir wieder eine super Saison gespielt. Vergangene Saison ist deshalb leichter gelaufen, weil wir super begonnen haben. Das kann nach zwei, drei Niederlagen auch mal anders herum kommen. Da muss man dann mal schauen, wie wir reagieren. Hau-ruck-Aktionen wird es aber keine geben. Mit dem Aufstieg werden wir nichts zu tun haben. Die Möglichkeiten wie andere Vereine, die Spieler holen, haben wir nicht. Und damit ist das auch gut.

Der SV Kehlen gehört aber zu den Favoriten?

Von meiner Seite aus nicht. Laupheim, Friedrichshafen und der TSV Berg – das sind für mich die Favoriten. Bei Weiler ohne Kevin Bentele fehlen 40 Tore, ich glaube nicht, dass sie gegen die drei eine Chance haben. Er hat ja oft das 1:0 oder 2:0 gemacht, das ist schon eine Qualität, die der Mannschaft fehlt. Das bleibt zwar eine gute Mannschaft, aber ihr wird diese Sicherheit fehlen, dass ein Stürmer drin ist, der die Tore schon macht. Berg ist für mich klarer Favorit, mit all dem, was da in und hinter der Mannschaft steckt. Eigentlich müssten der TSV mit diesem Kader in der Verbandsliga oben dabei sein. Natürlich wollen wir auch um den Aufstieg mitspielen, aber wenn wir unseren Kader und unsere Leistungsstärke anschauen, dann ist für uns Platz fünf bis zehn realistisch. Wenn alles passt und es gut läuft, kann man diese Saison an der Tür zu Rang drei oder Rang vier anklopfen. Wenn’s schlecht läuft, kann das durchaus auch Patz zwölf oder dreizehn sein. Das kann auch passieren.

Zur Person

Michael Steinmaßl ist in Ravensburg geboren, der 41-jährige, verheiratete Trainer des SV Kehlen war von Anfang an begeisterter Fußballer. Zunächst beim TSV Berg vom Vater trainiert, wechselte er als C-Jugendlicher zum SV Weingarten. Seine erste Station als Aktiver war vor gut zwei Jahrzehnten beim VfB Friedrichshafen, der damals in der Verbandsliga gespielt hat. Danach wechselte Michael Steinmaßl zum SV Oberteuringen und wieder zurück zum VfB, der jetzt in der Landesliga spielte. Nach zwei Jahren unterschrieb er beim SV Weingarten (Aufstieg in die Landesliga) und wurde anschließend Spielertrainer beim SV Oberteuringen. Wieder Wechsel zum SV Weingarten, wo er in den nächsten fünf Jahren die Mannschaft aus der Kreisliga A in die Landesliga führte. Seine letzte Trainerstation vor dem SV Kehlen, beim Verbandsligisten TSV Berg, war nur von kurzer Dauer. Michael Steinmaßl, gelernter Steuerfachangestellter, mit seinem Bruder Mitinhaber und Geschäftsführender Gesellschafter der Fitness Balance GmbH, ist seit dem Winter 2016 nun sportlich verantwortlich für die erste Mannschaft des SV Kehlen. (heh)