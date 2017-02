Michael Brendle gewinnt die A-Klasse

Der Tischtennisbezirk Allgäu-Bodensee hat die 1. Rangliste ausgespielt. Mehr als 100 Sportler in Blitzenreute an den Platten.

Tischtennis: Zum Beginn der Rückrunde hatte der Bezirk Allgäu-Bodensee am Sonntag alle aktiven Spieler in allen Klassen zur 1. Bezirksrangliste in die Biegenburg-Halle in Blitzenreute eingeladen. Trotz Grippewelle, Faschingsbällen und Umzügen folgten mehr als 100 Tischtennisbegeisterte aus dem gesamten Bezirk der Einladung. Der Gastgeber und Organisator der Veranstaltung, der SV Blitzenreute, sorgte für eine zügige Abwicklung und angenehme Atmosphäre rund ums Turnier bei bester Bewirtung.

Bereits früh ab 8.00 Uhr konnten die ersten Trainingsbälle geschlagen werden und so war jeder beim Start um 9.00 Uhr schon gut eingespielt. Hier starteten die Klassen D, E und F mit den Wettkämpfen. Bei fast 50 Teilnehmern in den unteren Klassen dauerte es bis zum Nachmittag, bis die einzelnen Wettbewerbe ausgespielt waren. Bei 21 Teilnehmern der Herren F holte sich Daniel Hahn vom SV Ettenkirch Platz eins vor Hardy Geiger (TTF Altshausen). Bronze ging an Mehmet Uzundal vom TV Kressbronn.

14 Akteure kämpften um den Siegerpokal in der Klasse E. Hier war Karl Weber von der TSG Bad Wurzach vor Stefan Wagner vom TTC Tettnang erfolgreich. Platz drei ging an Thilo Stemmer vom SV Ettenkirch.

Zwölf Aktive bei den Herren D gratulierten Sebastian Dachs von der TG Bad Waldsee zum Erfolg. Platz zwei ging in diesem Wettbewerb an Daniel Poppele vom SV Neuravensburg. Frank Markwart vom SV Baindt belegte Platz drei.

Ab 13.30 Uhr wurde es dann richtig eng in der Biegenburg-Halle. Jetzt griffen die Damen aller Klassen sowie die Herren C, B, A und die Sonderklasse in das Geschehen ein. Tischtennis vom feinsten und spannende Spiele bis zum Schluss bot die C-Klasse. Bei elf Teilnehmern war Michael Scholz von den TTF Altshausen erfolgreich. Thomas Wahl (SG Aulendorf) holte sich Platz zwei. Rang drei ging an Hans Ozasek vom ASV Waldburg.

Sieger bei zehn Teilnehmern in der Klasse B wurde Felix Fießinger vom TTC Wangen vor Andreas Roth (SV Blitzenreute) und Thomas Stützle vom SV Bergatreute.

Mit sieben Teilnehmern war die A-Klasse A quantitativ zwar schwach, dafür aber qualitativ stark besetzt. Michael Brendle vom TV Langenargen stand vor Daniel Enderle (SG Christazhofen) auf dem Treppchen. Patrick Frick von der TSG Leutkirch belegte den dritten Treppenabsatz.

Und die Herren S/Sonderklasse boten alles, was den Tischtennissport so attraktiv macht. Bei nur fünf Teilnehmern setzte sich der Olympiateilnehmer von Rio, Thomas Brüchle vom SV Deuchelried, vor Lukas Müller von der SG Aulendorf durch. Für die TTF Altshausen holte Christian Narr Platz drei.

In zwei Gruppen und Klassen wurden die Siegerinnen der Damen A und S ermittelt. Die Klasse S/Sonderklasse (sechs Teilnehmerinnen) dominierte Hanna Längin von der SG Aulendorf vor Tabea Lieble vom SV Deuchelried. Dritte wurde Sabrina Schorer von den TTF Kisslegg. Die Siegerurkunde in der Damen-Klasse A ging an Natalie Blaser von der SG Aulendorf. Platz zwei holte sich Heike Dillschneider vom TSB Ravensburg und Platz drei ging an Ronja Armbruster von der SG Aulendorf.

Wer sich für alle Gruppenspiele, Platzierungen und Ergebnisse interessiert, der kann diese unter www.ttbezab.de nachlesen.