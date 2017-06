Regionalsport See Ost Melderekord beim Opti-Pokal desWYC

Mehr als 100 Nachwuchssegler kommen zum Württembergischen YC. Segelnde Seifenkisten beim Seemooser Pokal. Regatta im Rahmen der Friedrichshafener Segelwochen.

Segeln: Mehr als 100 junge Teilnehmer erwartet der Württembergische Yacht-Club am Wochenende beim Seemooser Opti-Pokal für Segler in der Jüngstenjolle „Optimist“. 82 Kinder und Jugendliche sind für die Gruppe B gemeldet, 27 Jugendliche treten in der leistungsstärkeren Gruppe A an – insgesamt rund 50 Prozent mehr Teilnehmer als voriges Jahr und Melderekord für die Gruppe B. Die Regatta findet im Rahmen der Friedrichshafener Segelwochen statt.

„Das ist ein sensationell tolles Meldeergebnis“, freut sich Oswald Freivogel auf den Ansturm. „Die Nachwuchsarbeit ist elementar für die Zukunft der Segelvereine – und da sieht es gerade richtig gut aus“, betont der WYC-Präsident. 24 Teilnehmer schickt allein der eigene Verein ins Rennen, 17 in der Gruppe B.

Der „Optimist“ ist die Jolle für den Segelnachwuchs schlechthin. Tausende von Kindern lernen in der viereckigen, 2,3 Meter langen und 32 Kilogramm leichten Nussschale das Segeln. Während es für die Jüngeren der spielerische Einstieg mit der segelnden Seifenkiste in den Regattasport ist, sind die Älteren (Höchstalter 14 Jahre zu Beginn der Saison) in der Gruppe A oft schon mit vielen Wassern gewaschen. Das unterschiedliche Leistungsniveau der Opti-Segler spiegelt sich beim WYC auch in zwei unterschiedlichen Regattabahnen für die Gruppen A und B wieder. Wettfahrtleiterin wird Alexa Schaufler (die 19-jährige Medizinstudentin ist die jüngste lizensierte Wettfahrtleiterin im WYC) sein. „Momentan verspricht der Wetterbericht leider nicht sehr viel Wind, ich hoffe aber auf Thermik bei der Hitze“, sagt Schaufler. Auf die Einhaltung der Regeln wird eine Jury unter Leitung von Tatjana Widmer achten.

Bei einer Besprechung der Steuerleute am Samstag um zehn Uhr am Flaggenmast vor der Halle in Seemoos wird den Nachwuchs-Kapitänen aus der Schweiz, Österreich, Bayern und Baden-Württemberg noch einmal erläutert, was sie auf dem Wasser erwartet – und wie die aktuelle Tageswetterlage aussieht. Um elf Uhr soll der erste Start erfolgen. Fünf Wettfahrten sind bis zum Sonntagnachmittag geplant. Ab vier gültigen Rennen wird das jeweils schlechteste Ergebnis gestrichen.

Zu den Favoriten in der Gruppe A zählen Vorjahressieger Moritz Dorau vom SV Schluchsee, Luca Jost vom WYC (2016 Dritter beim Seemooser Opti-Pokal; er hat sich auch für die Weltmeisterschaft in Thailand qualifiziert) und Franziska Nussbaumer vom YC Langenargen, die voriges Jahr auf Rang vier gesegelt war.

Das „Optimist-Dinghy“, wie das Boot offiziell heißt, wird von den Kindern alleine gesegelt. Doch der Begleit-Tross ist manchmal zahlreich: Eltern und Trainer kommen in Heerscharen mit zu den Regatten. Das sommerliche Wetter und die Gastronomie im neuen Klubhaus des WYC sorgen auch für einen angenehmen Rahmen für die Begleiter.