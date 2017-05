Regionalsport See Ost Medaillenreiche Tischtennis-DM der Senioren

Hannelore Stowasser (Spfrde Friedrichshafen) holt Gold und Silber. Bronze für Barbara Kamleitner (TSG Ailingen) und Karin Dostal (TV Langenargen). Deutsche Seniorenmeisterschaften im Tischtennis in Neuenstadt am Kocher ausgetragen.

Tischtennis: Das größte nationale Ereignis für Senioren im nationalen Bereich hat in Neuenstadt am Kocher statt gefunden (wir berichteten kurz). 491 Seniorinnen und Senioren kämpften an drei Tagen um die Titel im Einzel sowie im Doppel und im Mixed in sieben Altersklassen (Ü40 bis Ü80). Alle in Neuenstadt anwesenden Teilnehmer haben sich über die entsprechenden Regionsmeisterschaften für diese Deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Den Deutschen Meisterschaftstitel Ü60 holte sich aus dem Bezirk Allgäu/Bodensee Hannelore Stowasser von den Sportfreunden Friedrichshafen im Doppel mit Rose Diebold (Baden) in ihrer Altersklasse. Im Mixed konnte sie an der Seite von Wolfgang Jagst (TTF Altshausen) sich außerdem die Silbermedaille erspielen.

Dritte Plätze erreichten Barbara Kamleitner von der TSG Ailingen, die sich mit Wilfried Hildebrandt (TTVWH) gegen 32 Ü-65-Mixed-Paarungen bis ins kleine Finale durchsetzte. Karin Dostal (TV Langenargen) gelang dies in der Klasse Ü70 im Doppel mit Doris Ruoff (TTVWH).

In den Einzelwettbewerben wurden Stowasser, Kamleitner und Dostal jeweils Neunte von 32 bzw. 28 Teilnehmerinnen. Ebenfalls den neuten Platz belegten im Doppel Karin Hoffmann (Spfrde Friedrichshafen) mit Amanda Vogt (TTVWH) sowie Kamleitner mit Margitta Ilskens (TTVWH). Auf den fünften Platz im Mixed kam Dostal mit ihrem Partner H.-J. Kruzinski (TTVWH).