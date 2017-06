Regionalsport See Ost Meckenbeuren kommt unter die Räder

Letzter Spieltag der Fußball-Bezirksliga. Die FG 2010 WRZ, der TSV Berg II und der FC Waldburg steigen in die Kreisliga ab.

Fußball-Bezirksliga: SV Beuren – TSV Meckenbeuren 6:0 (2:0). – Der SV Beuren hat sich eindrucksvoll in die Sommerpause verabschiedet und belegt nach diesem Kantersieg den dritten Rang im Abschlussklassement. „Wir haben von der ersten Minute an gesehen, dass es heute laufen wird“, sagt Trainer Marco Mayer. Sein Team sei sehr aufmerksam, immer einen Tick schneller als der Gegner gewesen. „Ein Extralob an die Mannschaft bei diesen Temperaturen. Da war Sicherheit da, die Kombinationen haben funktioniert“, lobt der Coach. Doch das habe gerade deshalb so hingehauen, „weil wir eben gesehen haben, dass es läuft.“ Der Gegner habe dem wenig entgegen zu setzen gehabt. Der TSV Meckenbeuren wird es verkraften können, er bleibt im Tabellenmittelfeld. – Tore: 1:0 (7.) Reischmann, 2:0 (21.) Reischmann, 3:0 (48.) D. Prinz, 4:0 (66.) M. Prinz, 5:0 (81.) Karrer, 6:0 (89.) Rudhart. – ZS: 200. – Schiedsrichter: Richter.

SV Haisterkirch – SV Mochenwangen 2:2 (1:2). – Zwei Mannschaften aus dem Mittelfeld haben sich 2:2 voneinander getrennt. „Wir haben schlecht angefangen, beim 0:1 geschlafen“, meint Trainer Uwe Reh, der nach dieser Partie den Verein verlässt. Nach kurzer Ecke, wenige Minuten später, erzielten die Gastgeber den Ausgleich. Jakob Schuschkewitz war es, der als letzter Akteur seinen Fuß im Spiel hatte und das Leder über die Linie beförderte. „In der 30. Minute haben wir schon im Spielaufbau den Fehler gemacht. Der schien dann fast schon behoben, als der Ball doch beim Gegner landete“, schildert Reh das 1:2. In der zweiten Halbzeit sei der SVH um den Ausgleich bemüht gewesen, der auch gelang. Zum Schluss sei es nach einer Roten Karte für Berat Lutolli nochmal hektisch geworden. Als Fazit bleibt: Durch dieses Unentschieden ist der SV Haisterkirch vor dem SV Mochenwangen geblieben. – Tore: 0:1, 0:2 (1./28.), 1:1 (17.) Schuschkewitz, 2:2 (60.) Botzenhardt. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Yagci.

SG Kisslegg – SG Aulendorf 7:4 (2:4). – Die Zuschauer haben ein sehr unterhaltsames Spiel gesehen mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Die erste ging an Aulendorf, die zweite eindeutig an Kisslegg. „Dieses Spiel ist schwer zu fassen“, sagt Wolfgang Steinbach, Coach der SG Aulendorf, der trotz der deftigen Niederlage zum Gespräch zur Verfügung stand. Aulendorf sei gut ins Spiel gekommen, habe die meiste Zeit in der ersten Halbzeit seine Sache sehr gut gemacht und das, obwohl die Gäste ob des Relegationsspiels in einigen Tagen auf einige Akteure verzichtet haben. Zur Schonung, meint Steinbach. 3:0 geführt nach nicht einmal einer halben Stunde. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann nicht mehr ins Spiel gefunden. Nach vier Wechseln, zwei wegen Verletzung, mussten wir die letzten Minuten mit einem Mann weniger auskommen, weil noch einer nicht mehr weitermachen konnte“, sagt Steinbach. So sei es am Ende ein verdienter Sieg der Gastgeber gewesen. Die starken SGK-Angreifer hätten die Aulendorfer Schwächen in der Defensive schonungslos ausgenutzt. – Tore: 0:1 (20.) Krenzler, 0:2, 0:3 (23./26) Daiber, 1:3, 5:4, 7:4 (27./71./86.) Krug, 1:4 (41.) Allgäuer, 2:4, 3:4 (45./53.) Thanner, 4:4 (63.) Merz, 6:4 (77.) Nadig. – ZS: 100. – Schiedsrichter: Keck.

FC Leutkirch – SC Unterzeil-Reichenhofen 1:1 (0:1). – Die Nachbarn trennten sich vor etwa 100 Zuschauern mit 1:1. „Das war trotz der hohen und schwülen Temperaturen kein schlechtes Spiel“, sagt der Trainer der Gäste, Wolfgang Jäger, der nach Saisonende „Fußballprivatier“ wird, wie er sich ausdrückt. Nach der Führung in der ersten Halbzeit habe Leutkirch gedrückt, aber kaum Chancen gehabt. In der zweiten Halbzeit hätten die Hausherren weiter die Oberhand behalten und in der 78 Minute ausgeglichen. „Das 1:1 war verdient“, meint Jäger. Beide Teams hätten noch mehr Tore schießen können, Chancen dazu seien vorhanden gewesen. Die Gäste trafen den Pfosten, die Gastgeber die Latte. – Tore: 0:1 (13.) Heinle, 1:1 (78.) Bozoglu. – ZS: 100. – Schiedsrichter: Klatt.

SV Seibranz – FV Waldburg 5:0 (2:0). – „Wir wollten als Aufsteiger diesen vierten Platz halten, was uns auch geglückt ist“, freut sich SVS-Spieler Sebastian Grotz, der zuverlässig als Berichterstatter zur Seite springt und das auch in der kommenden Spielzeit tun möchte. Seibranz habe den Ball gut laufen lassen, sich viele Chancen herausgespielt. Nur die Torausbeute sei nicht den Möglichkeiten entsprechend gewesen. Das 1:0 fiel nach sieben Minuten. Nach einer Flanke von links stand Philipp Zollikofer richtig. Das 2:0 erfolgte vom Strafstoßpunkt aus. Torschütze war Robin Scheerer (42.). Das Spiel nahm seinen Lauf und endete mit 5:0 für die Hausherren. Seibranz habe auch in der zweiten Halbzeit weiter viele Chancen gehabt, und drei schöne Tore erzielt. Über den Gegner meint Sebastian Grotz: „Es hat mich überrascht, dass Waldburg keine weiten oder hohen Bälle gespielt hat, was Mannschaften aus dem Tabellenkeller sonst gewöhnlich machen.“ – Tore: 1:0 (7.) Zollikofer, 2:0, 3:0 (42./FS/70.) Scheerer, 4:0 (75.) Kaufmann, 5:0 (87.) Hafner. – ZS. 150. – SR: Bierweiler.

SG Argental – FC Isny 0:2 (0:0). – Vor dem Spiel verabschiedete die SG Argental Torwart Kevin Basner, der nach acht Jahren eine neue Herausforderung sucht. Vor dem Anpfiff wurde auch dem verstorbenen Argentaler Schiedsrichter Arthur Stadelmann gedacht. Im Spiel taten sich beide Mannschaften nicht mehr weh, boten den Zusehern kein großes Angriffsspektakel. Nach einem Doppelschlag Mitte der zweiten Halbzeit entschieden die Allgäuer die Partie für sich. Argental versuchte zumindest den Anschluss herzustellen, Hirscher verpasste diesen. – Tore: 0:1 (61.) Schmähl, 0:2 (64.) Raab. – ZS: 200. – Schiedsrichter: Schmidt.

SV Kressbronn – TSV Heimenkirch 2:3 (0:0). – Die Trainer waren nach dem Spiel nicht zu erreichen. – Tore: 0:1, 0:3 (57./66.) M. Wipper, 0:2 (62.) Wucher, 1:3, 2:3 (73./86.) Föger. – ZS: 100. – Schiedsrichter: Dorss.

FG WRZ 2010 – TSV Berg II 2:0 (2:0).- Die FG WRZ 2010 hat ihre Hausaufgabe gemacht, war aber auf Landesligist Maierhöfen-Grünenbach angewiesen, der gegen Weingarten verlor, weshalb dieses Spiel nur noch ein besseres Freundschaftsspiel war. Obwohl dieses Ende nicht überraschend gekommen ist, werden beide Seiten enttäuscht gewesen sein. Sicherlich ein Grund dafür, weshalb kein Trainer zu erreichen war. – Tore: 1:0 (23.) Multer, 2:0 (41.) Weissenrieder. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Dolp.