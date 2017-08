Regionalsport See Ost Meckenbeuren kommt gut in die Saison

Fußball-Bezirksligist gewinnt in Argental mit 4:2. SV Kressbronn kassiert das Isnyer 3:2 in der 86. Minute. Spieß-Spiele beim 4:2-Erfolg des SV Mochenwangen in Unterzeil-Reichenhofen.

Fußball-Bezirksliga: SG Argental – TSV Meckenbeuren 2:4 (2:1). – „Der TSV Meckenbeuren hatte den besseren Start gehabt, war die erste Viertelstunde stärker“, sagt Simon Heimpel, der gestern Markus Bucher als SGA-Pressewart vertreten hatte. Danach sei dann die SG Argental besser ins Spiel gekommen. Es sei auch die Zeit gewesen, die Simon Heimpel Mut machte. „Wir haben in dieser Phase schnell nach vorn gespielt, den Gegner in Schach gehalten, haben dazu zwei Tore erzielt und dadurch den 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung verwandelt.“ Von diesen beiden Gegentoren habe sich der TSVM erstmal erholen müssen, meint Daniel Schmid, der neue Coach des TSV Meckenbeuren. Jetzt oder nie, diese Parole sei ausgegeben worden. Die Reaktion folgte auf dem Fuß. Kurz nach der Pause glichen die Gäste aus. „Danach haben wir umgestellt, waren fortan gerade über außen sehr gefährlich“, erklärt Schmid. Nach dem 3:2 für Meckenbeuren hätten die Gäste, so der neue Trainer des TSVM, gut gegen den Ball gearbeitet, seien hinten sicher gestanden. „Wir sind sehr gut in dieses Spiel nach dem 1:2 zurückgekommen, haben nie aufgesteckt, haben weiter nach vorn gespielt“, lobt Daniel Schmid seine Spieler. Am Ende hätten die Gäste verdient gewonnen, resümiert Simon Heimpel von der SG Argental. – Tore: 0:1 (28.) Klausmann, 1:1 (32.) D. Zamarco, 2:1 (34.) Wellhäuser, 2:2 (52.) Mathis, 2:3 (57.) Müller, 2:4 (88.) Bochno. – Zuschauer: 250. – Schiedsrichter: Herrmann.

SV Kressbronn – FC Isny 2:3 (1:1). – „Wir haben uns für dieses Spiel viel vorgenommen, weil uns die Generalprobe im Bezirkspokal in Achberg so toll gelungen war“, sagt Stefan Krause, der Trainer der Gastgeber nach der knappen Niederlage gegen Isny. Am Anfang habe der SVK Probleme gehabt, weil die Gäste viele weite diagonale Bälle gespielt hätten. Im Anschluss an einen solchen Ball ging der FC Isny in Führung. Nun musste der SVK hinterherlaufen, was er auch tapfer getan habe, sagt Krause. Die Folge: Nach einer schönen Kombination gelang dem Team von Stefan Krause der Ausgleich. „In der 43. Minute hatten wir dann die Riesenchance zur Führung. Doch wir brachten den Ball fünf Meter vor dem Isnyer Tor nicht dort unter“, beklagt der SVK-Coach die verpasste Möglichkeit. In der zweiten Halbzeit dann sei den Gästen nach einer gelungenen Einzelaktion die 2:1-Führung geglückt. „Dann hatte es wieder geheißen, anzurennen. Und wieder ist uns der Ausgleich geglückt, dieses Mal nach einem Strafstoß“, schildert Krause den weiteren Spielverlauf. Im ersten Versuch scheiterte Timon Lüneburger, den Nachschuss setzte Marko Föger in die Maschen. In der Folgezeit habe seine Mannschaft, so Krause, vielleicht zu viel gewollt. Langer Rede, kurzer Sinn: Nach einem Freistoß in der 87. Minute gelang dem FC Isny der 3:2-Siegtreffer. Dennoch: „Auf diesem Spiel können wir aufbauen, auch deshalb, weil der FC Isny keine Laufkundschaft ist“, meint der Kressbronner Übungsleiter – und ist zuversichtlich, was die kommenden Wochen angeht. – Tore: 0:1 (7.) Berg, 1:1 (39.) Eigentor, 1:2 (57.) Güttinger, 2:2 (81.) M. Föger, 2:3 (86.) Korkmaz. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Lutz.

SV Beuren – TSV Tettnang 3:0 (1:0). – „Man hat phasenweise den Unterschied gesehen zwischen uns und einer Mannschaft, die wohl vorn mitspielen wird“, sagt Thomas Helm, Abteilungsleiter des TSV Tettnang nach dem ersten Spiel in der Bezirksliga. Beuren habe viel Tempo in seinem Spiel gehabt. Der Gastgeber sei dann auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen. „Danach haben wir die Sache viel besser in den Griff bekommen. Gleich nach dem 1:0 haben wir einen Strafstoß verschossen. In der zweiten Halbzeit wurde uns ein für mich reguläres Tor aberkannt. Der Schiedsrichter erkannte auf Abseits“, berichtet der TSV-Funktionär des Aufsteigers. Vielleicht, so Helm, wenn „da oder dort dieses Tor für uns gefallen“ wäre, möglicherweise hätte dieses Spiel sogar noch kippen können. Nach dem 2:0 für die Allgäuer war die Sache allerdings entschieden. In dieser Phase hätten die Tettnanger dann hinten etwas gelockert, was der Favorit sofort nutzte. Selbst wenn der TSV Tettnang mit einem Punkt nach Hause gefahren wäre, sagt Thomas Helm, Beuren stellte trotzdem die bessere Mannschaft. – Tore: 1:0 (28.) Freiberg, 2:0 Albrecht (65./Foul-strafstoß), 3:0 (73.) Reichmann.- Zuschauer: 250. – Schiedsrichter: Wachter.

SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Mochenwangen 2:4 (2:2). – „Die ersten 15 Minuten haben wir verschlafen. Das hat dann der Gegner auch für seine Führung genutzt“, sagt Patrick Hehn, der Coach des SV Mochenwangen. Dann sei aber sein Team am Zug gewesen. Andreas Spieß hatte den Ausgleich besorgt. Ein schneller Spielzug war dafür verantwortlich, dass der SVM mit 2:1 in Führung gegangen war. Den Anfang machte dabei Torwart Daniel Noack mit einem weiten Zuspiel, den Schlusspunkt markierte Nico Müller. Kaum hatte sich die Mochenwangener Freude legen können, sei den Gastgebern, so Hehn, das 2:2 geglückt, quasi im Gegenzug. „Bei dem langen Ball kurz zuvor hatte die Hintermannschaft geschlafen“, stellt der Trainer des SV Mochenwangen ernüchtert fest. In der zweiten Halbzeit kam die große Zeit von Andreas Spieß. Das 3:2 markierte er im Anschluss an einen Freistoß. Das 4:2 gelang ihm nach einem Doppelpass und einem Schuss seinerseits ins lange Eck. Mit der Partie war Patrick Hehn im Großen und Ganzen zufrieden: „Wir sind nach dem 0:1 gut zurückgekommen. In der Offensive hatten wir viele Varianten, Fehler wie die bei den Gegentoren müssen wir noch ablegen.“ – Tore: 1:0 (4.) da Silva Ferreira Neto, 1:1, 2:3, 2:4 ((33./62./76.) Spieß, 1:2 (40.) Müller, 2:2 (41.) Karg. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Gaiser.

SV Haisterkirch – SV Maierhöfen-Grünenbach 1:5 (1:1). – Nach der ersten Halbzeit war die Fußballwelt des SV Haisterkirch noch in Ordnung, danach wurden sie von den cleveren Gäste abgekocht. „Bis zur Halbzeit war die Partie tatsächlich ausgeglichen“, sagt Andreas Welte vom SV Haisterkirch. Dann haben die Gäste das 2:1 erzielt. Einer von mindestens drei Treffer, die im Anschluss an eine Standardsituation gefallen seien, so der Funktionär der Gastgeber. Bei einigen Freistößen hätten die Spieler des Ex-Landesligisten auch die zweiten Bälle bekommen. Die SVH-Kicker seien da zu oft zu weit weg von ihren Gegenspielern gewesen. „Vorn waren die Gäste sehr stark. Zwei ihrer Angreife hatten vier unserer Verteidiger mehr als ihnen lieb war beschäftigt“, resümiert Welte. Doch zur Ehrenrettung sei erwähnt, dass zwei etatmäßige Haisterkircher Innenverteidiger im Urlaub gewesen seien. – Tore: 1:0 (21.) Schuschkewitz, 1:1, 1:4 (26.) Wagner, 1:2 (54.) Wegmann, 1:3 (61.) Schimmel, 1:4 (76.) Wagner, 1:5 (88.) Zeh. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Goldammer.

SV Baindt – SV Seibranz 0:1 (0:0). – „Wir haben in der ersten Halbzeit besser gespielt, waren spielerisch stärker, hatten mehr Spielanteile“, sagt Florian Grotz, Spieler des SV Seibranz. Im ersten Abschnitt habe es aber dennoch kaum Torchancen gegeben. Man könnte sagen, folgerichtig ging diese Partie mit einem 0:0 in die Pause. „Die zweite Halbzeit war dann konfus. Baindt hatte sich drei Chancen erspielt, die es allerdings nicht nutzen konnte“, erzählt Florian Grotz. Im Anschluss an eine Verwirrung beim Aufsteiger, so Grotz, sei der SV Seibranz mit 1:0 in Front gegangen. Torschütze sei allerdings ein Spieler der Gastgeber gewesen. Ein Arbeitssieg sei es gewesen mit einer jungen Truppe mit einem Durchschnittsalter von vielleicht 22 Jahren. – Tor: 0:1 (73.) Thoma (Eigentor).- ZS: 150. – Schiedsrichter: Benne. – Rote Karte Baindt in der 90. Minute.

SV Ratzenried – SG Kisslegg 0:4 (0:2). – „Das Debüt in der Bezirksliga ist uns nicht ganz gelungen, obwohl der Sieg der Gäste um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist“, berichtet Markus Steidle, der Trainer des TSV Ratzenried, vom ersten Spiel in der neuen Liga. Seine Mannschaft hätte Lehrgeld bezahlt. Man sei in der einen oder anderen Situation einfach nicht konsequent genug gewesen, gerade auch bei den eigenen Angriffen. „Drei Tore sind nach Standards gefallen, eines nach einem Konter“, sagt der Coach des Aufsteigers. Jetzt müsse die Mannschaft schnell den Kopf wieder hochbekommen. Zudem gelte es, an diversen Dingen zu arbeiten, um es beim nächsten Spiel besser zu machen. Niedergeschlagen sei man aber wegen der hohen Niederlage nicht. – Tore: 0:1 (19.) Kempter, 0:2, 0:3, 0:4 (63./81./84.) Gaye. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Erne.