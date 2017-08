Regionalsport See Ost Meckenbeuren ist eine Nummer zu groß

Für den mutig und spielerisch stark auftretenden FV Langenargen war der TSV Meckenbeuren trotzdem eine Nummer zu groß. Am Ende der fairen und von Schiedsrichter Uwe Schramm sicher geleiteten Begegnung siegte der Bezirksligist sicher mit 5:1.

Fußball-Bezirkspokal, 2. Runde: FV Langenargen – TSV Meckenbeuren 1:5 (1:2).

Vor einer stattlichen Kulisse von rund 150 Zuschauern war das Spiel kaum angepfiffen, da führte der TSV schon mit 1:0. Kai Zoyke nahm einen klugen Pass in die Tiefe clever auf und verwandelte sicher. Die Gastgeber ließen sich aber nicht beirren und kamen schon drei Minuten später ins Spiel zurück. Murat Kocigyt legte im Strafraum uneigennützig quer, Norman Zahlmann musste nur noch zum Ausgleich einschieben. In der Folgezeit hielt der B-Ligist gegen die spielerisch starken Gäste gut dagegen und ließ kaum eine Torchance zu. Als in der 21. Minute FVL-Schlussmann Christian Lutz einen hart getretenen Freistoß nicht festhalten konnte, reagierte Alessandro Tschirdewahn am schnellsten und sorgte so für das 2:1 des TSV. Der Langenargener Torhüter verletzte sich dabei und musste, wie Mittelfeldmotor Daniel Wocher (Platzwunde am Kopf) wenig später, ausgewechselt werden.

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste erneut das Spiel in die Hand. Ein unnötiger Querpass im Mittelfeld wurde abgefangen. Der Konter konnte im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Den Strafstoß verwandelte Jan Mathis sicher zum 3:1. Als wenig später Julian Jehle mit einem klugen Heber über Torhüter Stefan Feher auf 4:1 erhöhte, war das Spiel vorzeitig entschieden. Den Schlusspunkt setzte zwei Minuten vor dem Abpfiff Markus Wörner mit dem verdienten 5:1. Nach Spielende zollte FVL-Trainer Michael Wölfle seiner Mannschaft Respekt dafür, „dass sie alles gegeben und lange dagegen gehalten hat“.