Markus Kohlöffel mit Offizierskreuz geehrt

Markus Kohlöffel, Friedrichshafener Taekwondo-Trainer, wird vom Präsidenten Nigers mit einem Staatsorden bedacht. Abdoul Razak Issoufou Alfaga zu olympischem Silber gecoacht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Taekwondo: Der Präsident der Republik Niger, Mahamadou Issoufou, hat dem Friedrichshafener Taekwondo-Trainer des BSV Friedrichshafen das Offizierskreuz für besondere Verdienste um die Republik Niger, das nigrische Pendant zum Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, verliehen. Die offizielle Übergabe soll in den nächsten Wochen in der nigrischen Botschaft in Berlin stattfinden. Kohlöffel hatte den nigrischen Sportler des Jahres 2017 in Friedrichshafen, Razak Issoufou Alfaga, zur olympischen Silbermedaille gecoacht.

Anfang des Jahres 2015 war Abdoul Razak Issoufou Alfaga aus dem Niger zum Taekwondo-Training zu Markus Kohlöffel nach Friedrichshafen gekommen – ein bis zu diesem Zeitpunkt sportlich noch nahezu unbeschriebenes Blatt. Innerhalb kürzester Zeit fand der 2,07-Meter-Hüne den Anschluss an die Weltspitze, bescherte seinem Land einen ersten Sieg bei den Afrikaspielen überhaupt, qualifizierte sich als erster nigrischer Sportler überhaupt für die Olympischen Spiele und erkämpfte die olympische Silbermedaille in Rio de Janeiro im vergangenen Jahr. Mittlerweile hat die Sportart Taekwondo in seinem Heimatland den gleichen Stellenwert wie Fußball und der Sportler des Jahres der Stadt Friedrichshafen ist zum Volksheld seines Landes aufgestiegen.

„Es ist unglaublich, welchen Bekanntheitsgrad Razak und mittlerweile die Sportart Taekwondo in Niger hat“, erklärt Markus Kohlöffel nach seinem Besuch im westafrikanischen Binnenstaat. „Während den Olympischen Spielen sind die Menschen bei jedem gewonnen Kampf von Razak auf die Straßen gegangen, haben gejubelt, Fahnen geschwungen, lange Autokorsos durch die Straßen gefahren. Ich glaube, da waren alle an den Fernsehbildschirmen und haben seine Kämpfe verfolgt“, ist Markus Kohlöffel immer noch von dem Hype beeindruckt, den sein Sportler in seinem Land ausgelöst hat.

Dies nahm das Staatsoberhaupt der Republik Niger, Präsident Mahamadou Issoufou, zum Anlass, dem gebürtigen Friedrichshafener Erfolgstrainer eine ganz besondere Ehre zuteil kommen zu lassen. Er verlieh Markus Kohlöffel das „Offizierskreuz für besondere Verdienste um die Republik Niger“ in Anerkennung seiner Leistungen und Verdienste für das Land Niger. Die offizielle Übergabe findet demnächst in der Botschaft Nigers in Berlin statt.