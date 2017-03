Markdorfer Turner sind Landesmeister

Die Geräteturner des Gymnasium Markdorf haben den Landesmeistertitel bei Jugend trainiert für Olympia gewonnen. Beim Wettkampf in Lahr setzten sich die Markdorfer Joost Loebermann, Seti Frotscher, Nils Holtschmidt und Claudius Kaul vor dem Windeck-Gymnasium Bühl (linkes Podest) und dem Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen durch

Nach einem durchwachsenen Auftakt am Sprung brillierten die Markdorfer Schüler am Barren und am Reck auf ganzer Linie. Am letzten Gerät, dem Boden, machten sie dann überraschende Fehler, was zwei schlechte Wertungen zur Folge hatte. Dennoch triumphierte das Markdorfer Gymnasium. Nils Holtschmidt beendete den Wettkampf mit der zweithöchsten Gesamtpunktzahl des Tages (68,00). Insgesamt sicherten sich die Markdorfer 196,60 Punkte, Singen kam auf 190,60.