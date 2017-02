Marius Hillebrand vom MSC Langnau fährt in der Bundesliga

Der Bundesligakader der DMV White Tigers, ein Zusammenschluss des MSC Berghaupten und des MSC Diedenbergen, ist komplett. Der erst 17-jährige Marius Hillebrand vom MSC Langnau unterzeichnete in der vergangenen Woche seinen ersten Bundesligavertrag und zählt künftig zu den Stammfahrern.

Motorsport: (ak) Der Bundesligakader der DMV White Tigers, ein Zusammenschluss des MSC Berghaupten und des MSC Diedenbergen, ist komplett. Der erst 17-jährige Marius Hillebrand vom MSC Langnau unterzeichnete in der vergangenen Woche seinen ersten Bundesligavertrag und zählt künftig zu den Stammfahrern.

„Ich freue mich riesig, dass die White Tigers mich als Juniorfahrer in ihr Team aufgenommen haben und mir eine Chance geben“, sagt Hillebrand. Erste Gespräche führte der junge Speedwayfahrer mit dem früheren Teammanager der White Tigers, Rene Schäfer, sowie seinem Nachfolger Sönke Petersen. Schon nach kurzer Zeit kam die Zusage. Marius Hillebrand erhielt einen Vertrag für die Saison. „Ich freue mich auf die Saison. Es ist eine tolle Chance für mich, mein Können auf der Speedwaybahn zu zeigen und auszubauen“, sagte der junge Pilot. Neben Hillebrand gehören zum Kader der Engländer Robert Lambert, Max Dilger, René Deddens, die Brüder Daniel und Ethan Spiller, David Pfeffer und Danny Maaßen.

Die Saison beginnt am Karsamstag in Pocking gegen Wittstock. Die weiteren Mannschaften, gegen die die White Tigers um die Meisterschaft kämpfen müssen, sind Stralsund, Landshut und Brokstedt. Jedes Team muss gegen jedes Team antreten. Im Finale, das voraussichtlich im Oktober stattfindet, kämpfen dann die zwei besten Mannschaften aus den Vorrundenrennen um den Meistertitel.

„Ich möchte mein Team unterstützen und so viele Punkte wie möglich einfahren“, sagt Marius Hillebrand. Sein erklärtes Ziel ist es, in ein bis zwei Jahren für eine Saison in der englischen Liga zu fahren. Bevor es soweit ist, will er aber erst einmal Erfahrung in der deutschen Bundesliga machen und seine Ausbildung zum Spengler abschließen.