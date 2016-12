Marathon-Towerstars

Die ersatzgeschwächte Ravensburg Mannschaft geht selbstbewusst in die nächsten Spiele. Drei Eishockey-Partien in sechs Tagen müssen in der DEL 2 gespielt werden. Am Freitag spielt sie in Frankfurt, am Montag kommt Crimmitschau und am Mittwoch Freiburg.

Eishockey-DEL-2: Löwen Frankfurt – Ravensburg Towerstars (heute, 18.30 Uhr). – Auf die Towerstars wartet ab heute ein Weihnachts- und Jahresendprogramm, das vom Papier „machbar“ erscheint. Abgesehen vom Duell mit dem Tabellenzweiten Frankfurt haben sie es, Crimmitschau am Montag, Freiburg am Mittwoch, mit Gegnern zu tun, die in der Tabelle hinter ihnen stehen. „Einfache Spiele gibt es nicht. Für uns ist es wichtig, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Jeder einzelne kann in der Endabrechnung wichtig sein“, sagt Coach Toni Krinner und ergänzt: „Bei dieser Ausgeglichenheit der Liga sind wir gewarnt, gehen mit dem nötigen Respekt an den Gegner ran.“

Bei vielen Spielen in kurzer Zeit spielt die Physis und damit die personelle Situation eine erhebliche Rolle. Hier gibt es noch Fragezeichen, was die Abstellung der Augsburger Förderlizenzspieler Sezemsky und Detsch anbetrifft. Klar ist, dass Raphael Kapzan noch nicht einsatzbereit ist. „Das wird wohl noch bis Anfang Januar dauern“, sagte Krinner im Pressegespräch vor dem Donnerstagtraining. Zudem haben sich die Hoffnungen nicht erfüllt, vor Weihnachten passende Kandidaten für die Kontingentspieler-Abteilung präsentieren zu können. Besonderes Lob gibt es daher für Ivan Rachunek. Auch in den nächsten Spielen wird der tschechische Ex-Nationalspieler für die Towerstars auflaufen. „Das zeigt seinen starken Charakter“, so Toni Krinner. „Obwohl er weiß, dass er bei uns keine Zukunft haben wird, stellt er sich in den Dienst der Mannschaft.“

Der erste Gegner des Mammutprogramms heißt Frankfurt. Einen Tag vor Heiligabend erwartet die Towerstars ein richtig schwerer Brocken. Vor allem, was die Kulisse in der Frankfurter Eissporthalle mit nahezu 6000 Zuschauern anbetrifft. Sportlich sind die Löwen etwas wackelig auf den Beinen. Ernteten sie beim 3:2 nach Verlängerung in Bietigheim noch einen euphorischen Sieg, unterlagen sie in eigener Halle Kaufbeuren ebenfalls nach Verlängerung mit 2:3. Danach folgte vor ausverkauften Rängen die bittere Derby-Heimniederlage gegen den ewigen Rivalen Kassel. Zwei Tage später wurden die Löwen beim Aufsteiger Bayreuth mit 1:7 regelrecht zerlegt. Überbewerten wollte Krinner den Durchhänger nicht: „Wie gegen Kassel und Bietigheim muss alles passen, wenn wir da was mitnehmen wollen.“

Auch das Heimspiel am Montag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag um 18.30 Uhr gegen Crimmitschau wird eine knifflige Angelegenheit. Die Westsachsen haben am Dienstag Trainer Chris Lee von seinen Aufgaben entbunden. Diese Maßnahme hat sich vor dem Hintergrund entwickelt, dass die Eispiraten deutlich hinter den Erwartungen zurückliegen. Nach dem umjubelten Erreichen der Pre-Play-offs in der vergangenen Saison liebäugelten sie vor der Saison mit dem Viertelfinale. Doch zur Halbzeit der Hauptrunde stehen die Eispiraten auf dem enttäuschenden Platz 13. Es wird sich zeigen, ob und wie der Trainerwechseleffekt sich bemerkbar macht. Bis Ersatz gefunden ist, übernimmt Nachwuchstrainer Boris Rousson.