Regionalsport See Ost Manuel Ummenhofer erzielt Bronze

Treffsichere Schützen der SGes Friedrichshafen bei denLandesmeisterschaften. Katja Ziser, Gerhard Buri und Manuel Ummenhofer sind für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Schießen: (cfi) Nach den äußerst erfolgreichen Bezirksmeisterschaften im Frühjahr dieses Jahres (wir berichteten) qualifizierten sich die Schützen der SGes Friedrichshafen gleich mit 20 Starts für die Landesmeisterschaften. Drei qualifizierten sich dort für die Deutschen Meisterschaften in München, Pforzheim und Philippsburg.

Wie schon in den vergangenen zwei Jahren schoss sich Katja Ziser (Damenklasse) mit dem Luftgewehr mit 390 Ringen (von 400) wieder auf die vorderen Plätze der Württembergischen Landesmeisterschaft. Bei der Jagd auf die nur 0,5 mm große 10 im Zentrum der Zielscheibe zeigte sie sich abermals nervenstark und treffsicher. Am Ende reichte es zwar nicht ganz für einen Podestplatz (sie wurde Elfte), aber sie hat mit dieser Platzierung das nächste Ziel erreicht: die Deutschen Meisterschaften in München im August.

Neben Katja Ziser zeigte auch Gerhard Buri abermals eine Spitzenleistung. Er schaffte den Sprung zur „Deutschen“ gleich in zwei Disziplinen. Mit der Zentralfeuerpistole landete er ebenfalls auf dem elften Platz und löste somit das Ticket für den Wettbewerb in die bayerische Landeshauptstadt. Mit der Perkussionspistole (Platz elf) darf er sich nun an der DM in Pforzheim mit seinen Konkurrenten im sportlichen Wettkampf messen.

Der Dritte im SGes-Bunde ist Manuel Ummenhofer, der sich in der Disziplin „Fallscheibe Doppelflinte“ mit Platz drei sogar eine Medaille sichern konnte. Mit dieser Leistung hat natürlich auch er die Fahrkarte zu den Deutschen Meisterschaften, welche in dieser Disziplin in Philippsburg ausgetragen werden, erzielt.

Geschlossen zeigte sich die Schützengesellschaft auch in der Mannschaftswertung. So holte sich die Damenklasse im Luftgewehr mit Katja Ziser, Corinna Jungnitz und Linda Schmucker einen spitzenmäßigen neunten Platz. Die Herren starteten sogar in zwei Disziplinen. Martin Herrmann, Stefan Deppe und Florian Helms erreichten mit dem Kleinkalibergewehr liegend 50 m Rang sechs. Mit dem Luftgewehr landeten sie auf Platz 21.