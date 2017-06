Regionalsport See Ost Magere zwei Punkte fehlen zum Kressbronner Glück

Fußball-Bezirksligist ist mit Rang sieben zufrieden. Er hätte aber gerne auch diese Saison als Fünfter abgeschlossen.

Fußball-Bezirksligist SV Kressbronn hat den siebten Platz erreicht und spielt auch in der kommenden Saison in dieser Liga. Mit dabei sein wird weiter Trainer Stefan Krause. Neu installiert: der Sportliche Leiter Andreas Raaf zusätzlich als Ko-Trainer des Coaches.

„Allgemein war das eine gute Saison, obwohl wir uns gerne im Vergleich zur Vorsaison verbessert hätten“, sagt Trainer Stefan Krause. Das hätte mindestens Platz fünf bedeutet. Dafür hätte die Mannschaft in der Rückrunde ein paar Mal zu oft unentschieden gespielt, sagt er. Nicht zu vergessen die 0:1-Pleite in Waldburg. „Doch auch da sind alle im Verein ruhig geblieben, sodass auch diese Periode gemeistert wurde“, sagt der Trainer des SV Kressbronn.

War es tatsächlich die schlechtere Rückrunde, die dem SV Kressbronn den fünften Platz vermasselt hatte? War der SVK tatsächlich in der Vorrunde so viel erfolgreicher als in der Rückrunde. Der Statistik ist zu entnehmen, dass Kressbronn in der Vorrunde 22 Punkte geholt hatte, in der Rückrunde 20. Quantitativ besteht also kaum ein Unterschied. Aber mit diesen zwei Zählern Differenz zwischen Vor- und Rückrunde, mit diesen beiden Punkten wäre der SV Kressbronn tatsächlich Fünfter geworden.

Aus der Statistik ist auch zu lesen, dass die Kicker aus dem Bodenseekreis zu Hause bedeutend stärker als auswärts waren. In Zahlen: In Kressbronn 29 Punkte geholt, auswärts 13. Der große Unterschied überrascht, denn wir dachten, defensiv starke Mannschaften wie der SVK würden sich auswärts leichter tun, wenn der Konkurrent im Zweifelsfall einen Tick mehr zum offensiven Spiel beitragen muss und Kressbronn dann leichter kontern kann. Doch dem ist nicht so.

Dazu Stefan Krause: „Ein Grund ist sicher, dass die Gegner gegen Kressbronn auch zu Hause nicht zu viel Risiko gehen. Und wir haben gerade im entscheidenden Drittel noch Probleme, wenn wir das Spiel machen müssen. Unabhängig davon, wo wir spielen.“ Diesem Problem möchten die Kressbronner jetzt offensiver begegnen. Ohne allerdings die starke Defensive zu vernachlässigen. Sie gilt im postmodernen Fußball als Grundlage allen sportlichen Erfolgs, so auch am Bodensee. Deshalb die Maßnahme: Ab der kommenden Saison unterstützt Andreas Raaf, Sportlicher Leiter der Abteilung, seinen Coach. Raaf soll das Offensivspiel der im letzten Drittel noch zu harmlosen SVK-Kicker mit kreativen Ideen versorgen. Zudem habe man, so Krause, beschlossen, ab der kommenden Spielzeit drei Mal, statt wie bisher zwei Mal zu trainieren.

Was aber bringt rein taktisches Üben einer Mannschaft, eine stabile Abwehr, eine erstarkte Offensive, wenn das Fundament fehlt, was eine Gemeinschaft stark macht: die Beziehungen? Gerade da sieht der Krause ein dickes Plus bei seinem Verein: „Wir haben eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Trainerteam und Vereinsführung. Und eine Mannschaft, die zusammenhält. Das Konzept eigene Jugend greift.“ Zur kommenden Saison wechseln sechs von der A-Jugend zu den Aktiven. Drei, so Krause, hätten Potenzial, um schnell ins Team zu kommen. Bei den anderen müsse man abwarten. Mit Juniorpower soll dann den Gegnern in gut zwei Monaten wieder Paroli geboten werden.