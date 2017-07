MTU-Cup des VfB Friedrichshafen: Eintracht Frankfurt beerbt Schalke 04

Die hessischen Fußball-C-Junioren sind die Sieger des 14. MTU-Cups in der ZF-Arena. Das Finale mit 4:2 gegen den FC Barcelona "Grana" gewonnen.

Jniorenfußball: Gleich nach dem Spiel um Platz drei verändert sich die Stimmung in der ZF-Arena in Friedrichshafen. Die jungen Fans stehen noch an der Bande, die sie kurz vor dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München eingenommen haben. Da war klar, dass es zwischen den Bundesliga-Rivalen zu einem Strafstoßschießen kommt. Nach zwölf Minuten hatte das Duell 2:2 geendet. Die Musik wird schwerer. Einstimmung auf das Finale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona „Grana“.

Hallensprecher Marcus Haider betritt das Spielfeld, versucht, die Stimmung noch mehr einzuheizen, was das Publikum auch zulässt. Er begrüßt die Spieler beider Mannschaften mit Namen. Als alle genannt sind, werden die Eintracht und der FC Barcelona im Kollektiv noch mal willkommen geheißen. Das Publikum applaudiert, bei den Spaniern kräftig, bei der Eintracht noch etwas kräftiger. Moralisches Plus also für die Hessen. Beide Teams bilden einen Kreis. Dann pfeift der Schiedsrichter an.

Anstoß für die Katalanen, das erste Tor erzielten aber die Frankfurter. Ali Wune traf nach 30 Sekunden zum 1:0. Augenblicke später hatte die Eintracht die dicke Chance auf 2:0 zu erhöhen. Doch Barca-Goalie Tristan Pol verhinderte das mit einer tollen Parade. Das 0:2 konnte der wackere Tristan aber doch nicht verhindern. Wieder war Wune für die Eintracht zur Stelle. Der FC Barcelona tat sich schwer, seine erste echte Möglichkeit hatte er erst in der achten Minute im Anschluss an einen Schuss von Marc Faja. Dass es doch noch spannend wurde, hatten die Spanier zwei Frankfurter Defensivfehlern zu verdanken. Nutznießer war die Nummer 19 der Katalanen, Marc Domenech, der in der Art und Körpergröße an Lionel Messi erinnert. Getreu des argentinischen Wunderwusels schlug er einen kurzen Haken, zieht am Gegenspieler vorbei. Sekunden später zappelt das Leder im Tor der Eintracht. 1:2 aus Sicht des FC Barcelona. In der zehnten Minute hatte Moriba seinen großen Auftritt. Er bekommt den Ball seitwärts zum Tor. Der Weg zum Gehäuse ist verstellt, deshalb dreht sich der Spieler mit dem Ball am Fuß vom Tor weg, bugsiert den Ball mit der Hacke zum 2:2 ins Tor. Der Sonderapplaus ist ihm sicher. Doch bevor sich die Spannung als Gefühl verankern konnte, schlug wieder die Eintracht zu. Amir Vrcic besorgte das 3:2 für die Hessen. Als das 4:2 knapp eine Minute vor dem Ende fällt, ist die Fußballmesse gesungen. Daran ändert auch der Strafstoß ganz kurz vor dem Schlusspfiff nichts, den der FC Barcelona zudem vergibt.

Danach herrscht im Lager des Siegers großer Jubel. Ihm zu Ehren folgt das Lied, das für alle Sieger dieser Welt gespielt wird: „We are the Champions“. Etwas abseits steht der Trainer der Eintracht, Samad El Messaoudi. „Wir haben deshalb gewonnen, weil wir als Team aufgetreten sind“, meint der Coach des Turniersiegers. Man habe vielleicht nicht die besten Einzelspieler gehabt, aber die Euphorie ab dem Achtelfinale habe die Eintracht ins Endspiel getragen. Die Motivation sei groß gewesen, vor allem, weil der Gegner im Finale FC Barcelona geheißen habe. Berühmter geht eigentlich nicht mehr.

Auf die Frage, welchen Wert ein Hallenturnier habe, selbst wenn es so gut besetzt ist wie das in Friedrichshafen, schließlich werden doch die signifikanten Preise nach Erfolgen auf dem grünen Rasen vergeben, antwortet El Messaoudi: „Wir sind auch in der Halle gefordert. Dort werden die taktischen Möglichkeiten im Kleinen geprobt, weshalb das auch in Friedrichshafen eine gute Einheit für uns war.“

Der Frankfurter Trainer bestätigt die Einschätzung, dass es den altehrwürdigen Hallenfußball, der fast körperlos gespielt wurde, wo spielerische Zuckerstücke leichter zu zelebrieren waren, kaum mehr gibt. Auch Indoor wird gepresst, der Zweikampf vehement gesucht, meist mit fairen Mitteln und einem gesunden Maß an Härte angegangen, um nach Ballgewinn schnell umzuschalten. Getreu dem, was auch auf dem Rasenspielfeld oberste Maxime ist. Wie auch im Finale nicht, so wurden auch bei den meisten anderen Spielen wenig Wert auf Ballbesitz gelegt. Selbst wenn David und Goliath aufeinandertrafen, war die Balldominanz der ambitionierteren Mannschaft selten exorbitant hoch.

Weiter zu den Ereignissen vom Sonntag: Beide Finalteilnehmer mussten im Halbfinale ins Elfmeterschießen. Der FC Barcelona besiegte Borussia Dortmund mit 5:4. Eintracht Frankfurt den FC Bayern München mit 6:4. Auch das kleine Finale wurde im Elfmeterschießen entschieden: Bayern München gegen Borussia Dortmund 6:5.

Nach dem Turnier wurden neben den Kollektivpreisen auch zwei Spieler für besondere Leistungen geehrt. Die Pokale für den besten Scorer und den besten Spieler des Turniers gingen an Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund, den des besten Torhüters an Marc Brüll von Borussia Mönchengladbach.

Als am Sonntag um die Krone gespielt worden ist, waren alle Vertreter aus dem Bodenseekreis bereits ausgeschieden. Punkte gab es nur in den Duellen gegeneinander. So kam die MTU LZ Friedrichshafen gegen die SGM Fischbach-Schnetzenhausen zu einem knappen 1:0. Der VfB Friedrichshafen siegte gegen den TuS Immenstaad mit 4:2. Punkte konnten gegen solche Gegner kein Maßstab in solch einem Turnier sein. Eher die Maxime, die Bernhard Rist, Trainer der TuS Immenstaad, ausgerufen hatte: „Habt Spaß, spielt mutig, probiert etwas aus.“

