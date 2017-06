Regionalsport See Ost Luca Sachße gewinnt Turnathlon in Bad Waldsee

Luca Sachße gewinnt Turnathlon in Bad Waldsee

Die TSG Ailingen stellt die größte Riege und holt im Turnathlon mehrere Medaillen. Spannende Finalwettkämpfe in Bad Waldsee.

Turnen: Mehrere Medaillen konnte die TSG Ailingen beim Finale des Turnathlon mit nach Hause nehmen. Mit 26 Turnern stellte sie in Bad Waldsee erneut die größte Riege.

Ein spannenden Kampf um die Meisterschaft bei den 13-Jährigen lieferten sich die Ailinger Luca Sachße und Jonah Krapf. Im Finale kam Jonah auf Rang zwei, Luca lediglich auf Platz fünf. Trotzdem reichte Luca Sachße der Vorsprung aus den vorherigen zwei Wettkämpfen und er wurde zum ersten Mal Oberschwäbischer Meister, Jonah Krapf freute sich über die Vizemeisterschaft.

Lenny Fleschhut turnte ebenfalls um die Medaillen mit. Nachdem er beim ersten Kürwettkampf der D 10 den Rückstand verkürzt hatte, wollte er nochmal angreifen. Aber er erwischte keinen perfekten Tag, musste einige Abzüge hinnehmen. Dennoch ist die Bronzemedaille ein toller Erfolg.

Mit seinem zweiten Tagessieg zeigte Max Schreibmüller bei den 9-Jährigen seine Klasse. Sein Rückstand aus dem ersten Wettkampf war aber schon zu groß, er konnte sich nur noch auf Rang vier vorkämpfen, freute sich dennoch riesig über die Kupfermedaille.

Platz 4 war dieses Jahr für die Ailinger Turner abonniert. An alle drei Wettkämpfen präsentierte sich Alexander Rudert mit starken und konstanten Leistungen. In einem starken Teilnehmerfeld nahm er verdient die Kupfermedaille entgegen. In der Jugend B steigerte sich Antonio Ioco beim abschließenden Kürwettkampf und überholte noch Vereinskollege Nolan Zeinar und beendet den Turnathlon auf Platz vier; Nolan wurde Fünfter. Bei den Junioren musste sich Marcel Richter gegen einige Ligaturner erwehren. Lohn für drei gute Auftritte: toller vierter Platz.

Ganz knapp verpassten Hannes Waibel (5. D 11), Janis Fleschhut (6. C 12) und Alessio Röhr (5. C 13) das Treppchen. Eric Traub, Max Waibel, Flavio Ioco, Dorian Sumerer und Niklas Böck erturnten sich noch einen einstelligen Platz in der Gesamtwertung.