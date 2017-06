Regionalsport See Ost Luca Jost und Finn Meichle Pokalsieger

Mehr als 100 Nachwuchssegler beim Württembergischen YC. Der Seemoser Optipokal beschert den Kindern in den Optuimisten moderates Wetter. Die Favoriten setzen sich in der Gruppe A durch.

Segeln: 102 junge Nachwuchssegler waren am Wochenende beim Württembergischen YC zu Gast, um beim „Seemooser Opti-Pokal“ zu segeln. Vor allem in der Gruppe A der leistungsstärkeren Nachwuchssegler haben sich die Favoriten durchgesetzt. Luca Jost vom gastgebenden WYC gewann vor Franziska Nussbaumer (YC Langenargen). Dritter wurde Niklas Ill (YC Ludwigshafen Bodensee). Aber auch in der Gruppe B siegte mit Finn Meichle (YC Langenargen) kein Unbekannter. Im B-Wettbewerb segelte David Rohde (YC Hard) auf Rang zwei, gefolgt von Rosa Speckle (WYC).

24 Starter waren in der Gruppe A mit ihren Optimisten auf dem Bodensee, in der Gruppe B waren sogar 78 Nachwuchssegler am Start. Los ging es bei eher lauen Winden am Samstagmittag. Bis zum Abend waren in der Gruppe A drei Wettfahrten, in der Gruppe B zwei Rennen gesegelt. „Es war echt schwierig. Durch die stark drehenden Winde musste ich die Bahn sehr oft verlegen“, erklärte Wettfahrtleiterin Alexa Schaufler. Mehrfach musste sie das Startverfahren abbrechen, da die Startlinie nicht mehr rechtwinklig zur Windrichtung lag.

Am Sonntagvormittag war es nach dem Durchzug eines Regengebiets nicht mehr so warm. Die Wettfahrtleiterin schickte die beiden Startgruppen wiederum gegen Mittag auf den Kurs, nachdem sich der Wind auf eine Richtung eingependelt hatte. Unter eher bedecktem Himmel wehte Südwind. „Schöne drei Beaufort, mit Schaumkronen auf dem See“, konkretisierte Günther Widmer, Regatta-Obmann des WYC. Die schon im Zwischenergebnis vom Samstagabend Führenden ließen nichts mehr anbrennen und bestätigten ihre Spitzenpositionen auch in den beiden Wettfahrten am Sonntag.

Luca Jost, der sich kürzlich sogar eines der fünf deutschen Tickets für die WM im Juli in Thailand gesichert hatte, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und machte den Gesamtsieg mit zwei weiteren Laufsiegen klar. Ihm folgte am Sonntag zweimal direkt Franziska Nussbaumer, die mit zehn Punkten insgesamt auf Rang zwei segelte – zwei Plätze besser als voriges Jahr.

Drei erste Plätze hat Finn Meichle in der Gruppe B gesegelt, dazu einen zweiten als Streicher. Den vierten Laufsieg holte sich der zweitplatzierte David Rohde. Einen zweiten und zwei vierte Plätze brachte Rosa Speckle in die Wertung, die damit auch bestes Mädchen in der Gruppe B war.

Das moderate Wetter – weder zu viel Wind noch zu viel Sonne – sorgte dafür, dass die sieben Sicherungsboote des WYC (dazu noch weitere Schlauchboote aus anderen Klubs) nur einmal gebraucht wurden, als ein Segler ein Stück vom Regattafeld Richtung Schlosskirche abgetrieben war. Die Nachwuchspiloten hatten ihre segelnden Seifenkisten voll im Griff – keine einzige Kenterung wurde registriert.

Segeln

Seemooser Opti-Pokal

Gruppe A (24 Starter, fünf Wettfahrten): 1. Luca Jost (WYC) 5 Punkte; 2. Franziska Nussbaumer (YC Langenargen) 10; 3. Niklas Ill (YC Ludwigshafen) 15; 4. Janik Müller (Schweiz) 15; 5. Leon Jost (WYC) 22; 6. Jakob Vollmer (YC Radolfzell) 24.

Gruppe B (78 Starter, vier Wettfahrten): 1. Finn Meichle (YC Langenargen) 3 Punkte; 2. David Rohde (YC Hard, Österreich) 5; 3. Rosa Speckle (WYC) 10; 4. Max Winkler (SC Öhningen) 14; 5. Amelie Wehrle (JS Reichenau) 21; 6. Constantin Troeger (BYC Überlingen) 24.

Ergebnislisten unter: www.wyc-fn.de/regatten/ergebnisse