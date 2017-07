Regionalsport See Ost Lippert/Koppenburg: Spekuliert, gebangt, gejubelt

Liane Lippert und Clara Koppenburg sind nominiert für das deutsche Nationalteam. Die Radsportlerinnen des RSV Seerose Friedrichshafen fahren vom 2. bis 6. August an der EM in Dänemark.

Radsport: Spekuliert, gehofft und gebangt! Jetzt Fakt – Liane Lippert und Clara Koppenburg werden als Mitglied der Frauennationalmannschaft an der Europameisterschaft Straße in Dänemark teilnehmen. Sehr spät, erst am vergangenen Wochenende, veröffentlichte der Bund Deutscher Radfahrer die endgültige Nominierungsliste für die Europameisterschaften, auf der auch die beiden Fahrerinnen aus Friedrichshafen stehen.

Die Wettkämpfe werden vom 2. bis 6. August in Herting, in der Mitte Jütlands ausgetragen. Es werden an die 800 Radsportler und -sportlerinnen aus gut 50 europäischen Verbänden erwartet, die zwölf Titel in verschiedenen Klassen ausfahren. Dass Liane Lippert, die Juniorinnen-Europameisterin von 2016, hier nicht an ihren Erfolg anknüpfen wird, gilt als wahrscheinlich. Dient doch ihr erstes Profijahr in der Frauenklasse primär der körperlichen Entwicklung und dem Sammeln an Erfahrung. Auch bevorzugt der völlig flache Kurs eindeutig die Sprinterinnen – kein Terrain für die Friedrichshafener Kletterspezialistin.

Anders sieht die Ausgangslage für Clara Koppenburg aus. Die 22-Jährige fährt bereits in ihrer dritten Profisaison und dürfte vor allem im Einzelzeitfahren für eine Überraschung gut sein. Das Straßenrennen werden die beiden Seerosen wohl mannschaftsdienlich für die deutsche Meisterin und Teamkapitän Lisa Klein absolvieren, der durchaus Podiumschancen in Dänemark zugetraut werden.

Die EM-Teilnahmen der beiden Fahrerinnen reihen sich nahtlos in die Erfolge der RSV-Spitzensportler ein. Während ihr Vereinskollege, der mittlerweile dreifache deutsche MTB-Meister David List fast zeitgleich „seine“ Europameisterschaft in Italien fährt, werden die deutschen Farben von Klubkollegin Bianca Metz bei den Olympischen Spielen der Gehörlosen in der Türkei vertreten. Dieser Lauf kommt nicht von ungefähr. „Mit den Erfolgen von heute werden wir für unsere, vor zehn Jahren begonnene, qualifizierte Jugendarbeit belohnt“, freut sich Frank Ammann, der für den Spitzensport zuständige Heimtrainer des RSV Seerose Friedrichshafen.