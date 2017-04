Regionalsport See Ost Liane Lipppert fährt auf Rang fünf

Regionalsport See Ost

19-Jährige lässt mit ihrer U-23-Wertung aufhorchen. Team-Sunweb-Fahrerin bei Healthy Ageing Tour in Holland vorn dabei. Radsportlerin des RSV Seerose Friedrichshafen mit einer erfolgreichen Woche in den Niederlanden.

Radsport: Eine sportlich erfüllte, vor allem aber eine sportlich erfolgreiche Woche hat Liane Lippert mit ihrem niederländischen Team Sunweb hinter sich. 14 europäische Profi- und Amteurmannschaften standen in Holland am Start der Healthy Ageing Tour, einem fünftägigen Frühjahrsklassiker der zweithöchsten UCI-Klassifikation. Dort sollte der eigene sowie der Leistungsstand der Konkurrenz abgerufen werden. Dank einer kompakten Mannschaftsleistung konnte Ellen van Dijk, die Frontfrau von Team Sunweb, die Rundfahrt auf der letzten Etappe für sich entscheiden. Das Team erreichte zusätzlich den ersten Platz der Mannschaftswertung.

Bewusst wurden in dieser kräftezehrenden Tour die beiden Youngsters von Sunweb, Liane Lippert und die Französin Juliette Labous, eingesetzt. Beide hatten die strickte Stallorder, für ihre Teamleaderin zu fahren. Die beiden Jungprofis lösten diese Aufgabe ganz hervorragend. Sie fügten sich perfekt in das Mannschaftsgefüge ein und wurden so Teil des Erfolges.

Aber wie schnitt denn Liane Lippert, das Eigengewächs des RSV Seerose Friedrichshafen, ab? Ohne auf die einzelnen Rennen einzugehen, kann gesagt werden, dass sie sich als Teil einer homogenen Mannschaft gezeigt hat. Körperlich und mental blendend aufgestellt, begann und beendete sie die sechs Rennen der Rundfahrt. Ausrufezeichen konnte sie beim Einzel- und Mannschaftszeitfahren setzen. In diesen, früher von ihr ungeliebten Disziplinen, fährt sie mittlerweile auf europäischem Niveau. Auch auf den flachen, dafür schnellen Rennstrecken scheint sie sich wohl zu fühlen.

Der Trend, dass Lippert eine Allroundfahrerin wird, setzt sich offensichtlich fort. Die Rundfahrt schloss die Neunzehnjährige mit Gesamtrang 18 ab. Aufhorchen ließ ihre Platzierung in der U-23-Wertung: Mit einem ausgezeichneten fünften Rang dürfte sich hier eine Fahrerin der kommenden Rennsport-Generation gezeigt haben. Selbstredend denn auch ihre knappe persönliche Rennbilanz: "Hier war nur mit Teamarbeit etwas zu gewinnen, – ja, dazu habe ich meinen Teil beigetragen."