Friedrichshafen Liane Lippert zeigt Klasse

Siebentägige Rundfahrt als zweitbeste Nachwuchsfahrerin beendet. Vorzeitige Vertragsverlängerung bei Team Sunweb.

Radsport: Als Teammitglied der deutschen Fauennationalmannschaft nahm Liane Lippert, an der internationalen Lotto Thüringen Ladies Tour teil. Die siebentägige Rundfahrt der zweithöchsten UCI-Klassifikation, beendete sie als zweitbeste Nachwuchsfahrerin mit zehn Sekunden Rückstand auf die Amerikanerin Emma White. Die Wertung der besten deutschen Fahrerin schloss sie hinter der Weltmeisterin Lisa Brennauer und der deutschen Zeitfahr-Meisterin Trixi Worrack, mit dem hervorragenden Gesamtrang 18 ab.

Dass sie mit diesen Platzierungen in der Szene für Aufsehen sorgte, ist selbstredend. Schließlich ist 2017 das erste Jahr, in dem sich Lippert in der illustren Frauenklasse tummelt. Wie gestaltete die 19-Jährige nun die sieben Etappen der Rundfahrt? Umgeben von 110 Weltklassefahrerinnen, organisiert in zwölf Profiteams und sechs Nationalmannschaften ging sie in Gotha, den als Einzelzeitfahren konzipierten Prolog an. Defekter Tourfunk, Wind, Regen und Technikprobleme ließ sie die erste Etappe auf einem ernüchternden Platz 59 abschließen. Für Lippert war dies offensichtlich der Ansporn, das Feld von hinten aufzurollen.

Nach den beiden folgenden Etappen stand sie im Gesamtklassement bereits in der ersten Hälfte. Dann erneut Einzelzeitfahren. Hier schien sie zu explodieren. Optimal eingestellt, betreut und begleitet, brannte sie eine Zeit in den Asphalt, mit der sie sich auf Platz zwei in der Nachwuchswertung schob. Königsetappe. In einem hoch nervösen Rennen schenkten sich die Fahrerinnen auf einem bergigen Rundkurs absolut nichts. Hier wurde bereits um die Vorentscheidung gefightet. Mitten drin, in dem um Platzierungen kämpfenden Hauptfeld, eine glänzend aufgelegte Liane Lippert, die vor allem an den Anstiegen mit ihren Kletterqualitäten punkten konnte, um hier auf Platz sechs in der Bergwertung zu fahren. Die beiden letzten Etappen – würden die Körner reichen? Während die Favoritinnen die vorderen Platzierungen ausfuhren, ließ Lippert nichts mehr anbrennen. Sie beendete die Rennen jeweils m Hauptfeld und sicherte so ihren zweiten Platz in der Nachwuchswertung ab.

Die Häflerin hofft zuversichtlich, sich mit der Rundfahrt beim Bundestrainer für die im August stattfindende EM empfohlen zu haben. Ein zusätzliches Pfund ist die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Sunweb bis 2020. Dass sie einem der qualitativ anspruchsvollsten Teams angehört, zeigt die Männerriege von Team Sunweb momentan eindrucksvoll bei der Tour de France.