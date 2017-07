Regionalsport See Ost Liane Lippert fährt für Deutschland

Vom Bund Deutscher Radfahrer hat Liane Lippert (RSV Seerose Friedrichshafen) die Einladung bekommen, als Mitglied der Frauennationalmannschaft an der 30. internationalen Lotto Thüringen Ladies Tour teilzunehmen.

Radsport: (kul) Vom Bund Deutscher Radfahrer hat Liane Lippert (RSV Seerose Friedrichshafen) die Einladung bekommen, als Mitglied der Frauennationalmannschaft an der 30. internationalen Lotto Thüringen Ladies Tour teilzunehmen. Vom 12. bis 18. Juli wird sich der Jungprofi vom Team Sunweb auf den Straßen in Thüringen mit der Weltelite des Frauenradsports messen.

Bundestrainer André Korff will die topografisch ausgeglicheneUCI-Rundfahrt nutzen, um ein junges Nationalteam, auch im Hinblick auf die EM und WM, zusammenzustellen. Im Deutschlandfünfer werden mit Liane Lippert, Christa Riffel und Jaqueline Dietrich gleich drei U-23-Fahrerinnen aus Baden-Württemberg eingesetzt. Sicher auch eine Anerkennung der Nachwuchsarbeit in Süddeutschland.

Das Starterfeld ist mit 17 Teams ganz ausgezeichnet besetzt. Neben elf Profimannschaften sind die Nationalmannschaften aus Holland, Deutschland, Norwegen, den USA, Australien und Polen am Start. Mitten unter ihnen Liane Lippert, die sich in ihrem ersten Profijahr bereits für einen Stammplatz im Nationalteam empfehlen möchte. Dass sie dabei auch gegen zwei niederländische Nationalfahrerinnen aus ihrem eigenen Team Sunweb anzutreten hat, dürfte für sie eher Ansporn denn Hemmnis sein.

Die 19-jährige Fahrerin des RSV Seerose Friedrichshafen wird in sieben harten Etappen mit Sicherheit an ihre körperlichen und mentalen Grenzen geführt. Ein Zustand, mit dem sie jedoch mittlerweile umzugehen weiß. „Natürlich werde ich diesen Nationaleinsatz nutzen, um mich für die Straßen-Europameisterschaft in Dänemark zu empfehlen!“, sagt eine äußerst zuversichtliche Liane Lippert.

Zehntausende Zuschauer werden vom Veranstalter an den Strecken und in den Etappenstädten zu den Zieleinläufen erwartet – offensichtlich ist Radsport in Thüringen viel stärker verankert wie in unserer Region. Dessen ungeachtet wird die junge Fahrerin von den Zusprüchen und Wünschen ihrer stetig wachsenden Fangemeine am Bodensee begleitet.