Liane Lippert: Trotz Sturz ein positives Fazit

Liane Lippert (RSV Seerose Friedrichshafen) fährt in Belgien ihr erstes Profirennen. Clara Koppenburg von der RSV Seerose war ebenfalls in Brabant am Start.

Radsport: (kul) Das wird jetzt öfters passieren: In Belgien, in einem hochklassigen Rennen des Weltverbandes, stehen zwei Fahrerinnen des RSV Seerose Friedrichshafen friedlich plaudernd an der Startlinie. Ab dem Startschuss werden aus den beiden jedoch Mitglieder des Teams Sunweb und Cervélo Bigla Pro Cycling und damit Gegnerinnen. So geschehen am vergangenen Wochenende beim Omloop van het Hageland, übersetzt: rund um Hageland. Dabei handelt es sich um ein UCI-Rennen für Frauen, dass alljährlich als einer der berüchtigten Frühjahresklassiker in der belgischen Provinz Flämisch-Brabant ausgetragen wird.

200 Radsportlerinnen in 33, überwiegend europäischen Profiteams trugen sich in die Startlisten ein – ankommen sollten grade mal 80. Mitten drin im Starterfeld stand Liane Lippert, die ihr erstes Rennen als Jungprofi absolvierte. Das 126 Kilometer lange Rennen begann sie ruhig und gelassen. Wie von ihr gewohnt, positionierte sie sich im vorderen Teil des Feldes. Dort konnte sie sich über zwei Stunden halten, ehe sie das tun musste, was ein Youngster in einem Radteam nun mal zu tun hat. Nach Sturz und technischen Defekten ließ sie sich zwei mal bis ans Ende des Peletons zurückfallen, um Fahrerinnen ihres Teams wieder an das Feld heranzuführen. Extrem harte Nachführbeit, da vor allem die kurzen knackigen Steilstücke schnell zu durchfahren waren. Dazu mit Regen und Wind das typische Wetter eines belgischen Frühjahsklassikers! Nach den Helferdiensten waren die Körner verbraucht. 20 Kilometer vor dem Ziel passierte es. Ihre Vorderfrau übersteuerte in der Abfahrt, Lippert konnte nicht mehr reagieren und stürzte – Rennende. Trotzdem bewertet sie ihr erstes Profirennen positiv: „Ich bin gut mitfahren, vor allem die mir zugeteilten Aufgaben konnte ich ordentlich erledigen.“ Durch die gute Teamarbeit beendete Ellen van Dijk, die Frontfrau von Sunweb, das Rennen auf Platz acht.

Und Clara Koppenburg? Von ihr kommt ein nahezu identischer Bericht. „Ein unruhiges Feld hat auf den starken Wind und die engen Straßen teilweise mit Hektik reagiert.“ Auch sie hatte Helferdienste für ihr gut organisiertes Team zu leisten. „Ich hatte Mannschaftskolleginnen nach Defekten wieder ans Feld zu führen, Löcher zu Fluchtgruppen zu schließen und Attacken zu fahren.“ Wie bei Lippert, war ihre Kraft 20 Kilometer vor dem Ziel verbraucht und sie musste das Feld ziehen lassen. Auch sie bewertet ihre Arbeit als erfolgreich, gelang doch Lotta Lepistö, der Teamsprinterin, das Rennen auf Platz vier abzuschließen. Den Zielsprint gewann die Belgierin Jolien D’Hoore (Team Wiggle High5).

Im März werden Lippert und Koppenburg, die im RSV Seerose Friedrichshafen groß gewordenen Fahrerinnen, erneut aufeinander treffen. Zurecht werden die beiden 19- und 21-Jährigen voller Stolz von ihrem ehemaligen Heimtrainer Frank Ammann beobachtet, wurde doch beim Omloop auch seine jahrelange Trainingsarbeit von den beiden Jungprofis erfolgreich umgesetzt.