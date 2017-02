Liane Lippert: "Davon habe ich stets geträumt"

2016 war ein Jahr, das Liane Lippert vom RSV Seerose Friedrichshafen ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen wird. Die Radsportjuniorin ist nun seit 1. Januar Profi. Im SÜDKURIER-Interview erzählt sie von Erfolgen und Erwartungen.

2016 war ein Jahr, das Liane Lippert vom RSV Seerose ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen wird. Die Radsportjuniorin ist nun seit 1. Januar Profi. Im SÜDKURIER-Interview erzählt sie von Erfolgen und Erwartungen.

Kneifen Sie sich immer noch, um zu realisieren, dass das kein Traum sondern Realität ist?

So ganz langsam ist mir klar geworden, dass das Realität ist. Als ich zur Teamvorstellung von Sunweb Anfang Januar gefahren bin, sah das etwas anders aus. Alles war noch viel zu neu, alles war so professionell organisiert in Rotterdam und schon beeindruckend. Aber jetzt, nach dem Trainingslager im spanischen Calpe, ist mir das schon klarer geworden. Und ich freue mich schon auf die kommende Saison.

Können Sie denn all Ihre Erfolge von 2016 noch aufzählen. Sind die immer noch so präsent?

Die großen Erfolge auf jeden Fall.

Dann zählen Sie Sie mal auf.

Was zu meinen guten Erfolgen zählt, waren auf jeden Fall und vor allem die Frauenrundfahrten, dass ich dort bewiesen habe, dass ich gut mitfahren kann. Die Thüringen-Rundfahrt, die Tropheè d’Or in Frankreich, wo ich als Juniorin bei den Frauen ganz gut mitgefahren bin und das Nachwuchstrikot bekommen habe. Außerdem kam ja der erste DM-Titel an den Bodensee, dazu ist mir beim Bundesligagesamtsieg ein Start-Ziel-Sieg gelungen. Dass ich bei der Lotto-Belgien-Tour, in Belgien steht der Radsport ganz anders da als in Deutschland, gut im Mittelfeld mitgefahren bin und dann eben das Highlight, der Gewinn der Europameisterschaft, und auf Platz neun an der WM bin ich auch ziemlich stolz.

Also mit 2016 ein Jahr erlebt, mit dem Sie in keiner Weise rechnen durften?

Nein, ich hatte nicht damit rechnen dürfen, dass ich bei den Frauen schon so gut mitfahren würde, dass ich überhaupt mitgenommen werde. Und wenn mir jemand zu Beginn des Jahres gesagt hätte, dass ich Europameisterin werde, hätte ich das nicht geglaubt. Denn wenn ich auf das Jahr zuvor zurückschaue, dann bin ich damals im Mittelfeld herumgefahren. Das war schon auch gut für Deutschland, aber dass ich mich jetzt so weiterentwickelte, auch international, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet.

Woran ist das gelegen?

Ich denke daran, dass ich mein Training umstrukturiert habe, mit einem neuen Trainer, habe dann mit einem Wattmess-System begonnen, eine Kurve zu trainieren, so richtig nach Plan und strukturiert zu trainieren. Mit dem Wattmess-System wird meine Kraft auf die Pedale gemessen. Und nach diesen Zahlen trainiere ich dann. Zum Beispiel im Zeitfahren: Wie viele Watt muss ich halten, dass es gut wird, dass ich nicht einbreche. Da sind zwei Sensoren in der Kurbel links und rechts und die Werte werden auf meinen Tacho übertragen. Und ich habe mich richtig drauf fokussiert, habe alles so richtig ernst genommen. Ich wusste, es geht um ein Profiteam. Also habe ich mich in der Ernährung und allem anderen umgestellt.

So langsam begreife ich, sagten Sie. Was ist das für ein Gefühl, was bedeutet das für Sie?

Mir ist klar, dass der Rennsport immer mehr zu meinem Beruf wird. Jetzt bin ich noch bei der Bundeswehr, aber der Radsport soll meine wirkliche Zukunft werden und mich finanziell absichern. Und es hat sich in meinem täglichen Leben viel geändert. Ich muss jetzt täglich ein Log-Buch führen. Da steht zum Beispiel drin, wie ich geschlafen habe, meine Herzfrequenz. Jeden Tag. Das ist Sunweb wichtig. Bei den Männern ist das schon Pflicht, bei den Frauen noch nicht. Mein Team ist da schon einen Schritt voraus. Die wollen einfach Sicherheit. Und da geht es ja auch darum, Doping zu verhindern. Bei meinem Team, das weiß ich, läuft so etwas wie Doping nicht ab. Diese Arbeit muss ich selbstständig machen, da kümmert sich niemand sonst drum. Die muss ich täglich machen, und meine Mails checken. Es gibt immer Dinge, die ich dann am Computer bearbeiten muss. Seit diesem Jahr mache ich eben alles selber.

Wer war für Sie der zentrale Unterstützer auf dem Weg zum Profi?

Mein Umfeld, das sind mehrere Personen. Mein Vater, meine Familie haben mich immer unterstützt. Dann Frank Ammann, der Jugendtrainer der RSV Seerose Friedrichshafen. Die vielen Sponsoren, und als ich noch kleiner war, alle, die mit mir trainiert hatten, die mir weitergeholfen haben. Eigentlich hat jeder dazu beigetragen. Jeder, der sich Zeit genommen hat, gedacht hat, dass er mir helfen kann. Da kamen viele hilfreiche Tipps und Unterstützung. Nicht zu vergessen ist da Jörg Schnurbusch vom Markdorfer Fahrradfachgeschäft Trübenbacher, der bei der Teamsuche und den Vertragsverhandlungen entscheidende Hilfestellung gegeben hat. Schützenhilfe kam auch von Jörg Ludewig, dem ehemaligen Profirennfahrer und damaligen Vertriebsleiter bei der Friedrichshafener Rad-Edelschmiede Carbon Sports.

Auf der anderen Seite aber hat der Verein auch von Ihren Erfolgen profitiert.

Da kamen dann schon ein paar neue Jugendliche. Teilweise haben die dann aber wieder aufgehört, aber es kamen immer wieder neue. Der RSV Seerose Friedrichshafen hat derzeit 23 aktive und 23 passive Mitglieder. Da wurde wohl eine Nachhaltigkeit geschaffen, die die Vorstände als Antrieb nehmen, den Verein fit für die Zukunft zu machen.

Nun also weg vom RSV Seerose hin zum Worldtour Team Sunweb. Warum gerade diese Mannschaft?

Ich habe von vielen Teams, von fast allen Profiteams Anfragen bekommen. Die ersten Anfragen kamen schon am Tag des Gewinns des Nachwuchstrikots bei der Internationalen Thüringen-Rundfahrt. Nach dem EM-Sieg wollten mich tatsächlich alle haben. Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Aber ich habe mich für dieses Team entschieden, weil es für mich eine Mannschaft ist, die einen aufbauen kann und will. Die anderen Mannschaften wollen vor allem Ergebnisse. Und ich finde Sunweb als am professionellsten. In Deutschland gibt es nur ein Team, aber das wollte nicht aufbauen. Das hat nur ältere Fahrerinnen.

Seit 1. Januar sind Sie nun Profi, was hat sich da jetzt für Sie verändert?

Ich bekomme alles organisiert. Zum Beispiel die Flüge. Die bekomme ich gebucht. Entweder fliege ich dann in das Mannschaftshaus in Holland, das wir da haben, oder ich fliege direkt zum Rennen. Das wird alles für mich organisiert. Ich muss da nur mein Ticket ausdrucken. Und vor den Rennen gibt es dann die Besprechungen.

Sie fahren Gesamtklassement und als Bergziege, was heißt das denn?

Das gibt Fahrer, die sind im Zeitfahren gut, oder sie sind im Sprint gut. Bei mir ist das so, dass ich von allem etwas kann. Und deshalb bin ich Gesamtklassement. Deshalb bin ich im Gesamtklassement immer ziemlich weit oben, weil ich eben alles ganz gut kann.

Und die Bergziege?

Der Begriff stört mich nicht, das ist ein Radsportbegriff, gar kein Problem.

Viele Rennen stehen in diesem Jahr an?

Das waren 2016 schon gut 30 und das werden 2017 auf gar keinen Fall weniger. Es kommen mehr Rundfahrten dazu, das heißt: mehr Rennkilometer. 2016 waren es 2000 und insgesamt waren es, glaube ich, 15 000. Dieses Jahr werden es wohl 20 000.

Staunen, Freude, Glück und Bestätigung – so haben Sie Ihre Eindrücke bei der Vorstellung der Mannschaft beschrieben. Die herrschen immer noch?

Ja. Weil ich irgendwo hingekommen bin, wo nicht jeder hinkommt. Davon habe ich immer geträumt. Große Freude auf das kommende Jahr. Glück, dass ich ohne Verletzungen geblieben bin. Das wünsche ich mir natürlich auch für dieses Jahr. Es hat sich alles, was ich getan habe, was ich tun musste, wirklich gelohnt.

Ihre wichtigsten Termine 2017 sind?

Da werde ich nicht allzu viel dazu sagen können. Ich darf noch nichts über meine Renntermine sagen. Nur so viel: Mein erstes Rennen wird am 26. Februar in Belgien sein. Außerdem möchte ich an der Europa- und Weltmeisterschaft fahren, aber dafür muss ich für die deutsche Nationalmannschaft nominiert werden.

Zur Person

Liane Lippert, am 13. Januar 1998 in Friedrichshafen geboren, fährt seit sie neun Jahre alt ist Rad beim RSV Seerose Friedrichshafen. Sie hat zwei ältere Geschwister, der Vater ist Zollbeamter, die Mutter Hausfrau. Ihren Realschulabschluss hat sie an der Droste-Hülshoff-Schule gemacht. Seit dem 1. Januar 2017 hat die 1,68 Meter große und 52 Kg schwere Junioren-Europameisterin und WM-Neunte einen Profivertrag beim holländischen Rennstall WorldTour Team Sunweb. Ihr Arbeitgeber ist die Bundeswehr. Die Gefreitin hat in Hannover ihre Grundausbildung absolviert, der angehende Feldjäger ist im Todtnauer Ortsteil Fahl im Schwarzwald in der Sportfödergruppe stationiert. Die Skispringer Martin Schmitt und Sven Hannawald haben dort auch ihren Dienst versehen. (heh)