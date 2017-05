Regionalsport See Ost Liane Lippert: "Da bin ich dabei!"

Friedrichshafener Rad-Jungprofi beim ersten UCI-Rennen In Kalifornien alle Teamaufgaben gemeistert. Selbst auf Rang 29 ins Ziel gerollt, wird das Team Sunweb Vierter.

Radsport: Eine sportlich hoch erfolgreiche Woche liegt hinter Liane Lippert. In den USA wurde sie erstmals von ihrem niederländischen Team Sunweb in einer reinen Profirundfahrt eingesetzt, die sie auf Platz 29 abschloss.

Am Start der Kalifornien-Rundfahrt standen am Lake Tahoe 110 Fahrerinnen, organisiert in 17 Weltklasseteams, von denen jedoch nur 80 die vier Rennen beenden sollten. Die Rundfahrt zählt zur Woman's World Tour, der höchsten Rennserie, zu der nur die besten Mannschaften der Weltrangliste eingeladen werden. Und wie erging es nun Liane Lippert, dem Eigengewächs des RSV Seerose Friedrichshafen? Wie ging der Jungprofi mit dieser neuen Situation um? Es kann gesagt werden, dass sie sich als aktiver Teil einer homogenen Mannschaft gezeigt hat und so einen großen Beitrag am Gesamterfolg ihres Teams hatte.

In den Einzelwertungen gelang es Sunweb, einen ersten und zweiten Platz einzufahren. In der Teamwertung wurde Platz vier erreicht. Ein Gesamterfolg, der ausschließlich auf exzellenter Teamarbeit beruhte. So wurden die vier Rennen denn auch nach strikter Stallorder gefahren, die eine körperlich und mental blendend aufgestellte Liane Lippert hervorragend meisterte. In den beiden ersten Rennen, schwere Bergetappen, hatte Lippert die Order, in den Anstiegen das Tempo hoch zu halten. Eine Aufgabe, die die Kletterziege vom Bodensee gewohnt souverän löste. Die Rennen drei und vier wurden auf reinen Flachkursen ausgetragen. Hier konnte sie ihre Qualität als Allrounderin zeigen. Zum Schluss der Rennen hatte sie aus dem Spitzenfeld heraus den "lead out" zu fahren.

Ihre Aufgabe war es, auf dem letzten Kilometer den Sprintzug der Mannschaft anzufahren, das Tempo solange wie möglich hoch zu halten, um die Frontfrau in eine aussichtsreiche Endsprintposition zu bringen. Und das gelang! Die Teamsprinterin Coryn Rivera konnte in beiden Rennen dank ihren Anfahrerinnen einen ersten und einen zweiten Platz einfahren. Zusätzlich noch Gesamtplatz vier in der Teamwertung!

Ausgezeichnete Ergebnisse, die ohne eingespielte Zusammenarbeit so niemals erreichbar gewesen wären. Wie üblich werden denn auch alle Teammitglieder, unabhängig von ihren Platzierungen, via Mannschaftskasse am Erfolg der Rundfahrt teilhaben. Und wie bewertet Liane Lippert selbst ihren Auftritt? "Mit den weltbesten Frauenteams zu fahren, das war schon eine große taktische Herausforderung. Was meinen körperlich und konditionellen Zustand betrifft – da bin ich dabei!" So die selbstbewusste Bilanz der 19-jährigen Fahrerin aus Friedrichshafen.