Regionalsport See Ost Liane Lippert, Clara Koppenburg: In die Top drei der U 23 gefahren

Liane Lippert, Clara Koppenburg: In die Top drei der U 23 gefahren

Regionalsport See Ost

Eine erfolgreiche Woche haben die beiden Eigengewächse des RSV Seerose Friedrichshafen, Liane Lippert und Clara Koppenburg, in Tschechien hinter sich. Erstmals traten sie gemeinsam im Deutschen Nationalteam an. Ihre Ergebnisse können sich sehen lassen.

Radsport: (kul) Eine erfolgreiche Woche haben die beiden Eigengewächse des RSV Seerose Friedrichshafen, Liane Lippert und Clara Koppenburg, in Tschechien hinter sich. Erstmals traten sie gemeinsam im Deutschen Nationalteam an. Bei der Gracia Orlová, einer viertägigen Rundfahrt der zweithöchsten UCI-Klassifikation, standen sie mit zwölf europäischen Frauen- und 13 Nationalteams am Start. Ihre Ergebnisse können sich sehen lassen.

Beide halfen mit, dass Deutschland die Rundfahrt in der Teamwertung auf Platz drei beendete. Brillieren konnten sie in der U-23-Wertung. Hier erreichte Koppenburg den ersten, Lippert den dritten Platz. Das Gesamtklassement schlossen sie auf den Plätzen acht und siebzehn ab. Mit diesen Ergebnissen dürfte der Bundestrainer André Korff erste Anhaltspunkte hinsichtlich der Neuformierung seines Nationalteams haben.

Doch wie gestalteten die beide Jungprofis vom Bodensee die Rundfahrt? Ohne auf die einzelnen Rennen einzugehen, kann gesagt werden, dass sich Beide als Teil einer homogenen Nationalmannschaft gezeigt haben. Während Koppenburg die Rennen körperlich blendend aufgestellt absolvierte, ging Lippert die Rundfahrt grippegeschwächt an. Temperaturen um den Gefrierpunkt, Wind und Regen taten ein übriges, um ihre beiden ersten Rennen als qualvoll zu definieren. Ab dem dritten von fünf Rennen lief es runder. Das Ziel, gemeinsam mit Koppenburg in die Top drei der U-23-Wertung zu fahren, wurde dann auf der fünften, entscheidenden Etappe erreicht. Selbstredend ist, dass sich mit diesen Nachwuchswertungen zwei Fahrerinnen der kommenden Rennsportgeneration gezeigt haben.

Stolz ist man im Heimatverein, dem RSV Seerose Friedrichshafen, auf die 21- und 19-jährigen Fahrerinnen. Wird hier doch die Ernte der vor knapp zehn Jahren gezielt leistungsorientiert begonnen Jugendarbeit eingefahren. "Lokale Jugendarbeit, die im Nationalteam endet – damit arbeitet die Seerose aktiv an der Zukunft des deutschen Frauenradsportes mit!", so Frank Ammann, der Vereins- und Stützpunkttrainer von Koppenburg und Lippert.