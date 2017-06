Friedrichshafen Letztes Spiel der Landesliga-Saison

VfB will Saison auf Platz drei beenden. "Gute Truppe" steht für kommende Spielzeit bereit.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – TSG Balingen II (heute, 15.30 Uhr). – Das letzte Spiel der Saison, und bei den meisten Vereinen wird das finale Duell nach einer langen und kräfteraubenden Punkterunde als (lästige) Pflichtaufgabe angesehen. Nicht so beim VfB Friedrichshafen. Der hat noch Ziele. Zwei, um genau zu sein.

„Klar“, sagt Christian Wucherer, „wenn es möglich ist, wenn uns das angeboten wird, dann nehmen wir das gerne an.“ Mit „Angebot“ meint der Friedrichshafener Trainer ein mögliches „Schwächeln“ des Tabellendritten FC Ostrach, der bei einem VfB-Erfolg über Balingen sogar noch von Platz drei verdrängt werden kann. Kein einsamer Entschluss eines nie zufriedenen Coaches, der stets neue und immer wieder neue Ziele suchen und fordern muss. „Wir haben das in der Mannschaft besprochen“, sagt Wucherer, die Verlockung, drittbeste Mannschaft der Liga zu werden, sehen sie als „reizvolle Aufgabe“. Und sollte sie gelingen, wird eine ausgezeichnete Saison „hervorragend abgeschlossen“.

Aus einem ganz anderen, besonderen, weil persönlichen Grund würden Wucherer & Co. gar zu gerne auch dieses letzte Spiel der Saison gewinnen. Oliver Senkbeil, eine Friedrichshafener Fußballikone, verlässt die Mannschaft. Ihm seinen Abschied mit einem Sieg versüßen, das Ziel. Seit 1989 sei der Kapitän im Verein, abgesehen von zwei Jahren in Kehlen, stets im blau-weißen Dress aufgelaufen, schildert Wucherer eine Laufbahn, die zwar sportlich viele Aufs und Abs gesehen habe, aber nicht im Charakter des Menschen. „Ich schätze Oliver sehr“, sagt Wucherer über einen Spieler, der fußballerisch „einiges auf dem Kasten“ habe. Unschätzbar sein Wert, wenn es darum ging, die Friedrichshafener Jungspunde als Führungsspieler an die Hand zu nehmen. Ein „wichtiges Bindeglied“ verlässt die Landesligaelf. „Die Lücke muss erst einmal geschlossen werden“, schätzt Wucherer seinen defensiven Mittelmann, der immer „stoisch ruhig und souverän“ seine Aufgaben gelöst habe, hoch ein. Viele Konkurrenten hätten den VfB um den Mann mit seiner Kopfballgefährlichkeit beneidet. Und jetzt ist Schluss – zumindest in der ersten Mannschaft.

„Das wäre grob fahrlässig vom Verein“, sagt Wucherer, „hätte er ihn nicht gehalten.“ Hat und ist er nicht. Der Friedrichshafener Coach hat in der neuen Saison einen Ko-Trainer, der unter anderem „sehr gewieft bei der Analyse der Gegner“ sei. Und die zweite Mannschaft plötzlich einen Denker und Lenker, denn dort wird der MTU-Angehörige in Zukunft – etwas weniger aufwändig – Fußball spielen. Aus familiären, beruflichen und nicht zuletzt gesundheitlichen Gründen tritt Oliver Senkbeil kürzer.

Nicht nur der 33-Jährige steht Christian Wucherer nicht mehr zur Verfügung. Ersin Sanli, dauerverletzt, hatte seit dem Winter keine Partie mehr bestritten, macht heute ebenfalls sein letztes Spiel für den VfB. Er soll nach Oberzell wechseln. Ähnlich die Lage bei Sandro Caltabiano. Mit ihm rechnet der VfB nach seiner Knieoperation auch nicht mehr. Bei Felix Kölle ist die Sache noch nicht endgültig entschieden. Er soll zum badischen (noch) Landesligisten FC RW Salem wechseln und dort Trainer der A-Junioren werden. Alen Ljevakovic wird sich mit Senkbeil wieder in einer VfB-Mannschaft treffen. Der 34-jährige Innenverteidiger aus Bosnien-Herzegowina spielt aus „beruflichen Gründen“ nächste Saison ebenfalls in der zweiten Mannschaft. Und Lukas Schmid macht eine Pause, mit einer „langen Reise vor dem Studium“.

Aber der VfB Friedrichshafen scheint für 2017/18 gut aufgestellt. Sieben gingen, Niklas Messmer war entlassen worden, sieben Neue kommen. Sieben viel versprechende. Zum einen aus der eigenen A-Jugend Spieler wie Eugen Strom, Valentin Marte und Amin Gebhardt, die schon in dieser Spielzeit immer wieder gezeigt haben, dass sie wertvoll, eine Bereicherung sind. Das erhoffen sie sich beim VfB auch von den Neuen. Von Michael Metzler etwa, der die Viererkette verstärken soll, oder Sascha Hohmann (beide vom südbadischen Landesligisten SC Markdorf), mit 24 Kisten fünfbester Stürmer der Liga. Auch von David Schmid, einem „Sechser“. Und mit Heiko Holzbauer kommt der Kapitän des SV Weingarten, ein erfahrener Landesliga-Torspieler.

Also darf Trainer Christian Wucherer schon jetzt von „einer guten Truppe“ in der kommenden Spielzeit reden. Zunächst aber soll diese Saison mit einem Fest im Friedrichshafener Zeppelinstadion beendet werden. Und daran sollen auch die Fans teilhaben: Alle mit einer Eintrittskarte erhalten heute eine Rote und ein Halbe Bier.