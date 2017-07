Friedrichshafen Letzter Schliff für Nationalteam

Laboureur/Sude reisen nach Wien zur Weltmeisterschaft. Das erste Spiel findet heute gegen Kolumbien statt.

Beachvolleyball: Chantal Laboureur und Julia Sude, das Nationalteam vom Bodensee, hat sich amOlympiastützpunkt Stuttgart den letzten Schliff vor der Weltmeisterschaft in Wien geholt – und Dank des neuen Sponsors Ultrasun auch keinen Sonnenbrand mehr bekommen.

In den Trainingseinheiten vor Beginn der Weltmeisterschaften – ihr erstes Spiel im Pool B heute um 14 Uhr gegen die Kolumbianierinnen Andrea/Gorda – wurde ihnen vom Trainerteam der letzte Schliff verpasst. Auf die kühlen 16°Grad Luftemperatur und den ständigen Nieselregen kann Chefrainer Ricardo „Vento“ Brunale de Andrade, assistiert von Balltrainer Thomas „Bob“ Ranner, keine Rücksicht nehmen. „Außerdem sind die Mädels so ein Wetter viel mehr gewohnt als ich und halten das aus“, sagt der gebürtige Brasilianer. Doch in der Regel bedient Beachvolleyball die klassischen Klischees von Sonne, Strand, blauem Himmel und plätschernden Wellen am Ufer.

Gerade was die unbarmherzige Strahlkraft der Sonne angeht, ist die richtige Hautpflege ein wichtiger Faktor für die Athleten. Der Agentur SchwabenSport Management ist es gelungen einen weiteren Partner für Laboureur/Sude zu gewinnen. Das Schweizer Kosmetik-Unternehmen Ultrasun. „Wir sind seit mehr als zwanzig Jahren der kompetente Ansprechpartner für Sonnenschutz und Hautpflege und freuen unssehr, dass wir die aktuellen Weltranglisten-Zweiten als unsere Markenbotschafter gewinnen konnten“, sagt Ewa Mangin vom Stammsitz des Unternehmens in Zürich.

Für die Athletinnen ist der bekannte Kosmetik-Partner ein enormer Zugewinn. „Ich bin ja eher der hellere Hauttyp“, sagt Julia Sude während ihre Sommersprossen blitzen. „Aber mit dem guten Schutz von Ultrasun schaffe ich es auf einem Turnier bis zum Endspiel, ja bis zur Goldmedaille ohne Sonnenbrand“, und Chantal Laboureur ergänzt lachend: „Alles unter Lichtschutzfaktor 30 kommt bei uns sowieso nicht in Frage. Ich als dunkler Typ muss mich ja vor der Sonne schützen, damit der Unterschied der Bräune bei uns nicht so extrem ist.“ Im Umfeld des Duos wird gelegentlich gewitzelt, dass man bei den Übertragungen der Spiele im Internet-TV Julia Sude kaum zu erkennen sei, da sie sich mit ihrer hellen Haut kaum vom Sand abhebt. „Nein, aber im Ernst. Wir sind sehr froh über diese Partnerschaft, weil wir bei den Spielen nie wissen, wie lange wir der Sonne ausgesetzt sind und außerhalb Deutschlands ist sie ja noch viel aggressiver“, sagt Chantal Laboureur. „Da ist der richtige und vor allem hautverträgliche Schutz sehr wichtig.“

Mit dem letzten Schliff und neuem Partner reiste das Nationalteam nun also am Donnerstag zu den Weltmeisterschaften in Wien auf der Donauinsel. Der Wetterbericht fürs Wochenende lautet: Strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 30°Grad. Gegen Adrea/Gorda aus Kolumbien soll die WM heute mit einem Sieg eröffnet werden.

Die WM in Wien

die Gegner in Gruppe B:

Heute, 14 Uhr, Center Court: Gorda Galindo/Andrea Galindo (Kolumbien)

Sonntag, 12 Uhr, Court 3: Lidiannis Echeverria Benitez/Leila Martinez Ortega (Kuba)

Dienstag, 1. August, 9.30 Uhr, Court 2: Elsa Baquerizuo McMillan/Angela Lobato Herrero (Spanien).

Die Achtelfinalspiele finden am Donnerstag, 3. August, statt, Viertelfinale und Halbfinale am Freitag, das Frauenfinale am Samstag um 14.30 Uhr.

Ab dem Viertelfinale übertragen www.ard.de und www.zdf.de die Spiele mit deutscher Beteiligung live im täglichen Wechsel und zeigen Ausschnitte in den aktuellen Sportsendungen. Auf der Internetseite der Veranstalter kann man sich kostenfrei für einen Stream-Dienst registrieren und die Spiele auf den unterschiedlichen Courts live verfolgen.Mehr Informationen auf www.swatchmajorseries.com.