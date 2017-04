Regionalsport See Ost Lena Arens ist Deutsche Meisterin

Lena Arens, Inlineskaterin aus Immenstaad (Speedteam Bodensee), hat in Paderborn Seerose-Training erfolgreich umgesetzt.

Inlineskaten: (kul) Mit der Teilnahme von Lena Arens an einem Europacup sowie dem Gewinn einer Deutschen Meisterschaft hat der RSV Seerose Friedrichshafen ein hoch interessantes Experiment erfolgreich umgesetzt. Die 17-Jährige aus Immenstaad erzielte ihre Topergebnisse nicht im Radsport, sondern im Speedskaten!

Wie passt das in den Bericht eines Radsportvereins? Bekannt ist, dass sich die Bewegungsabläufe dieser beiden Sportarten sehr ähneln. Wieso also nicht die Trainingsstrukturen der Radsportler nutzen, so die Überlegung von Lena Arens, die ihre Skater-Saison 2016 mit zwei deutschen Vizemeisterschaften abgeschlossen hatte. Der RSV war auf Anfrage hin sofort zu diesem Experiment bereit, sein Wissen über jugendlichen Spitzensport in dieser verwandten Sportart umzusetzen. So wurde die Fahrerin des Speedteams Bodensee bereits vergangenen Herbst auch eine Seerose, um die dortigen Trainingsstrukturen zur Vorbereitung für die Saison 2017 nutzen zu können.

Saisonauftakt war der Europacup in Lagos (Portugal). Dort war sie eine von 145 Starterinnen aus 13 Nationen. Im 1000-Meter-Rennen erreichte sie zwar das Halbfinale, wurde dort jedoch wegen zweier Fehlstarts disqualifiziert. Anders beim Halbmarathon. Hier ließ das Talent vom Bodensee aufhorchen, als sie den Wettkampf auf Rang zwölf, als beste Deutsche ihrer Klasse abschließen konnte. Am Karsamstag trat sie in Paderborn bei den Deutschen Meisterschaften an. Hier fuhren 72 Juniorinnen und Frauen die DM-Titel aus. Lena Arens erreichte sensationell den Gesamtrang sieben, nur drei Plätze hinter der professionellen Eisschnelläuferin Claudia Pechstein. Mit dieser Platzierung wurde sie ganz souverän Deutsche Meisterin ihrer Altersklasse. Ihrem Saisonziel, der Teilnahme an der Europameisterschaft, dürfte sie damit mehr als einen Schritt näher gekommen sein. Der Radsportverein Seerose Friedrichshafen wird das engagierte Nachwuchstalent gerne weiter auf ihrem sportlichen Weg begleiten.