Leichtathletik Leichtathleten des VfB LC Friedrichshafen glänzen in Leipzig

Richard Ringer holt über 3000 m seinen zehnten Deutschen Meistertitel. Martin Sperlich wird starker Vierter über 3000 m. Über 3000 m wird Nada Ina Pauer mit Bestzeit Achte.

Er hat ihn klar gemacht. In überzeugender Weise hat Richard Ringer (VfB LC Friedrichshafen) am Samstag bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig seinen zehnten Hallen-DM-Titel in der Männerklasse geholt. Über 3000 Meter ließ er der hochkarätigen Konkurrenz nicht die Spur einer Chance. Die ersten 2000 Meter wurden in einem meisterschaftstypischen Tempo zurückgelegt (Kilometerzeiten 2:43/2:47), Richard Ringer ließ es am Ende des Feldes „gemütlich“ angehen.Doch kurz vor der 2000-Meter-Marke hat er – hellwach – die Führung übernommen und gestaltete das Rennen progressiv – von Rund zu Runde beschleunigte er das Tempo und sprengte das Konkurrentenfeld. Eine taktische Meisterleistung. Timo Benitz (LG Nordschwarzwald) und der Regensburger Florian Orth, die zu den Topathleten in Deutschland auf der Mittel- und Langstrecke zählen, konnten nur noch mit Mühe folgen.



Mit einer 26er-Schlussrunde auf den letzten 200 Metern hat er beide um gut zehn Meter distanziert, in 7:59,68 Minuten blieb Ringer als Einziger unter acht Minuten.Der aus Volkertshausen bei Stockach stammende Timo Benitz wurde noch von Orth (8:01,10) überspurtet und musste sich in 8:01,31 Minuten mit Platz drei begnügen. Einen ganz starken Eindruck hinterließ Martin Sperlich (VfB LC Friedrichshafen), der nach seinem erfolgreichen Vorlauf über 1500 Meter doch noch die Startkarte für das Finale über 3000 Meter abgegeben hatte. Er legte einen bärenstarken Endspurt hin und kam als Vierter in Hallenbestzeit (8:01,65) dem Duo Orth-Benitz bedrohlich nahe. So knapp war er bei einem Meisterschaftsrennen noch nie an beiden dran.

Nach seinem Husarenstreich gab ein überglücklicher Ringer, der am 27. Februar seinen 28. Geburtstag feiert, zu Protokoll: „Das war das perfekte Rennen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das Feld so auseinanderziehen wird, eigentlich hatte ich mir das schwieriger vorgestellt. Mein Trainer Eckhardt Sperlich hatte mir gesagt, ich soll nicht auf die anderen achten, sondern mich nur auf mich selbst konzentrieren. Du bist der Stärkste. Leipzig war eine Zwischenstation, jetzt heißt es bis zur Europameisterschaften in Belgrad (3. bis 5. März) die Form zu halten und wieder locker zu werden."

Mit der insgeheim erhofften Bronzemedaille für Martin Sperlich über 1500 Meter wurde es nichts. Die zwei Samstagsrennen hatten doch zu viel Substanz gekostet. In 3:51,74 Minuten musste er sich mit Platz sechs begnügen. Es gewann der Wattenscheider Marius Probst in 3:41,40, der in buchstäblich letzter Minute die EM-Norm knackte.

Ein Superrennen gelang der Dritten im VfB-LC-Bunde: Richard Ringers Freundin Nada Ina Pauer zeigte im hochklassigen 3000-Meter-Finale der Frauen, dass sie auch in Deutschland gut an der Spitze mithalten kann. Sie drückte ihre erst vor zwei Wochen aufgestellte Bestmarke von 9:28,71 auf 9:22,98 Minuten und erreichte damit einen ausgezeichneten achten Rang. Siegerin Alina Reh (8:53,56), Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Kraus und Hanna Klein an der Spitze blieben alle unter neun Minuten und sorgten so für das schnellste Hallen-Finale auf dieser Strecke überhaupt.