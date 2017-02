Laura Muro gewinnt Riesenslalom

Alpine Schwäbische Schülermeisterschaften am Hochhädrich im Bregenzerwald. Zwei anspruchsvolle Läufe. Bezirk Allgäu-Oberschwaben wird Mannschaftsmeister. Slalom am Riefensberg sehr anspruchsvoll.

Ski alpin: Für die Läuferinnen des SC Schnetzenhausen stand am Wochenende die nächste Meisterschaft auf dem Programm. Im Bregenzerwald am Hochhäderich wurden die alpinen Schwäbischen Meisterschaften im Riesenslalom und Slalom sowie im Mannschaftswettbewerb ausgetragen. Am Samstag trafen sich bei strahlendem Sonnenschein 116 Läufer des Schwäbischen Skiverbandes, um die Meister zu ermitteln. In der Waldschneise wurde ein anspruchsvoller Lauf ausgesteckt, lange Gleitpassagen wechselten sich mit steilen Abschnitten ab.

Bereits im ersten Lauf fuhr Laura Muro ein beherztes Rennen und lag auf Platz zwei in der Klasse U 14. Durch einen hervorragenden zweiten Lauf, bei dem sie Laufbestzeit in ihrer Klasse erzielte, konnte sie sich in der Endabrechnung auf den ersten Rang schieben und ganz oben aufs Siegertreppchen steigen. Ebenso gut lief es bei Johanna Muro und Alisa Kopp, die in der Klasse U 16 die Plätze fünf und sechs belegten.

Im Anschluss wurden am gleichen Hang die Schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften ausgetragen. Acht Mannschaften aus den sechs Skibezirken des Schwäbischen Skiverbandes kämpften dann um den Titel. Die jeweils fünf zeitschnellsten Läufer des Bezirks wurden gewertet. Für das Team des Skibezirks Allgäu-Oberschwaben gingen Annkathrin Bengel, Ayk Irmen, Felix Behnke, Johanna Muro und Anna Vohrer an den Start. In der Endabrechnung erkämpften sie sich mit vier Sekunden Vorsprung vor dem Skibezirk Südwestalb den ersten Platz und holten den Titel des Schwäbischen Mannschaftsmeisters.

Am Sonntag wurde der Slalom in Riefensberg ausgetragen. Auf eisiger, steiler Piste wurde ein anspruchsvoller Lauf gesteckt, der den Rennläufern alles abverlangte. Nicht überraschend deshalb war die Ausfallquote sehr hoch, von 110 gemeldeten Läufern kamen am Ende nur 63 in die Wertung. Keine der gestarteten Läuferinnen des SC Schnetzenhausen konnte sich im vordersten Feld platzieren. Laura Muro fuhr auf Rang acht, Alisa Kopp auf Rang zehn, Johanna Muro und Carina Löffler waren ausgeschieden.