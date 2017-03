Lara Magnus dreimal auf dem Treppchen

U.-19-Spielerin die erfolgreichste Teilnehmerin des VfB Friedrichshafen an den Bezirksmeisterschaften der Badmintonjugend in Mössingen.

Badminton: Fünf Spieler des VfB Friedrichshafen sind am Samstag bei den Bezirksmeisterschaften der Jugend in Mössingen an den Start gegangen. Erfolgreichste VfB-Teilnehmerin war die Älteste des Quintetts, Lara Magnus, in der Altersklasse U 19. Sie holte sich erste Plätze im Mixed und Doppel sowie Rang drei im Einzel. Im Mixed gewann sie mit Florian Hirscher (Reutlingen) gegen Benedikt Walker und Sarah Röder aus Gomaringen (21:12, 21:14), Marco Michelberger (Altshausen) und Katrin Sailer (Primisweiler, 22:24, 21:17, 22:20) sowie gegen Peter Gerlach und Natalie Schoger aus Herrenberg (15:21, 21:18, 22:20). Im Doppel ging Lara Magnus mit Natalie Schoger aus Herrenberg an den Start. Die beiden verwiesen Lea Becker und Annika Benz aus Heidenheim mit 21:18 und 21:16 sowie Sarina Grimm und Tamira Werner (Rottenburg/Heidenheim, 21:16, 21:15) auf die Plätze. Im Einzel unterlag Lara Magnus ihrer Doppel-Partnerin Natalie Schoger in drei Sätzen mit 15:21, 24:22 und 17:21 sowie Sarah Kronenberger (Primisweiler) mit 23:25 und 12:21.

Auf einen dritten Platz im Einzel kann der jüngste VfB-Spieler Julian Neumann stolz sein, der in der U 11 zum ersten Mal bei einer Bezirksmeisterschaft dabei war. Er besiegte Simon Lazar (Mössingen) mit 21:14 und 21:17 sowie Noel Kick aus Altshausen 21:3 und 21:6 und musste sich lediglich Fabian Quendt (Primisweiler) mit 11:21 und 19:21 sowie Mika Lenz (Tübingen, 20:22, 21:18, 9:21) geschlagen geben.

Platz fünf im Einzel hieß es für Marius Hillebrand, der in der U 13 im einfachen K.-o.-System gegen Mika Julian Tiegs (Mössingen) 21:10, 17:21 und 17:21 verlor. Im Doppel waren er und Daniar Keschnekeew (Altshausen) erfolgreicher: Sie besiegten Alessio Endres und Alexander Liebenhagen (Metzingen/Reutlingen) mit 21:14, 18:21 und 26:24 und verloren gegen Samuel Seitz und Fabian Quendt (Reutlingen/Primisweiler) mit 17:21 und 18:21 – Rang vier.

Im starken Feld der Jungen U 15 mussten sich Adrian Fichtner und Linus Zwetschke im einfachen K.-o.-System behaupten. Beide gewannen ihr erstes Spiel: Adrian gegen Jonas Rullkötter aus Mössingen (21:14, 21:16), Linus gegen Magnus Partz aus Reutlingen (21:16, 21:10). Danach traf Adrian auf den an Nummer 1 gesetzten Frieder Tausch (Mössingen) und unterlag 9:21 und 3:21, Linus musste sich der Nummer 3, Justin Geiger (Dornstadt), 14:21 und 7:21 geschlagen geben. Für beide VfB-Spieler bedeutete das Rang neun.

Im Jungen-Doppel U 15 war für Adrian Fichtner und Linus Zwetschke nach dem ersten Spiel Schluss: Linus verlor mit David Prinz (Primisweiler) gegen Stefan Michelberger und Janik Steinmann (Altshausen) in drei Sätzen (17:21, 23:21, 16:21). Adrian Fichtner musste sich mit Benedikt Jungwirth (Riedlingen) Christos Kokkinakis und Timo Welk (Gomaringen) 18:21 und 15:21 geschlagen geben.