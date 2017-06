Regionalsport See Ost Langenargener Duo ist der Favoritenrolle gerecht geworden

Markus Lukas und Raffael Tomasi vom ESC Langenargen gewinnen die erste Baden-Württembergische Duo-Meisterschaft im Eisstockschießen. Die zweite Mannschaft wird in Bad Friedrichshall Siebter.

Eisstockschießen: (bm) Auf den Sommerbahnen in Bad Friedrichshall haben Markus Lukas und Raffael Tomasi am Wochenende die ersten Baden-Württembergischen Duo-Meisterschaften gewonnen. Der ESC Langenargen hatte in den vorangegangenen Qualifikationsturnieren zwei Teams in die Endrunde dieses vom EBW neu eingeführten Wettbewerbs gebracht. Das Quali-Siegerteam, Markus Lukas und Raffael Tomasi, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich verdient den Titel.

Dafür musste das Top-Duo allerdings mehr schwitzen als geplant. Nicht nur die brütende Hitze sondern auch die Gegner machten es Lukas/Tomasi nicht leicht an jenem Tag. Nach dem Auftaktsieg gegen die Vereinskameraden Micki Fuchs und Daniel Käppeler mussten sie gleich gegen Glashütte überraschend einen Punkt abgeben. Nach Siegen über Mönchweiler und Stuttgart/Vaihingen kam es dann zum vorgezogenen Endspiel gegen den Mitfavoriten und bis dahin ungeschlagenen TSV Neuenstadt.

Ein katastrophaler ESC-Kaltstart ermöglichte es Neuenstadt, nach zwei Kehren bereits auf 16:0 davonzuziehen. Genauso unfassbar war danach die Reaktion des Langenargener Duos, welches in den folgenden vier Kehren hoch punktete und das Spiel dann noch mit 24:16 gewann. Neuenstadt war geschockt, ließ in den folgenden beiden Spielen noch einmal drei Punkte liegen und war damit raus aus dem Titelkampf. Lukas/Tomasi verloren im Anschluss zwar auch noch gegen den späteren Drittplatzierten Munderkingen, der abschließende Sieg gegen Friedrichshafen machte dann aber endgültig den Meisterschaftsdeckel drauf.

Mit 13:3 Punkten und der besten Stockquote im Feld freuten sich Markus Lukas und Raffael Tomasi diebisch über die gelungene Meisterschaft. Das zweite ESC-Duo, Fuchs/Käppeler, leistete dabei mit dem Unentschieden gegen Vizemeister Neuenstadt aktive Schützenhilfe und landete bei 5:11 Punkten vor Stuttgart/Vaihingen und Böblingen auf Rang sieben.