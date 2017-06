regionalsport see ost Langenargen gelingt faustdicke Überraschung

Eisstockschützinnen des ESC Langenargen gewinnen die 1. Bundesliga in Waldenbuch. Wie die Herren sind auch sie für die "Deutsche" qualifiziert.

Eisstockschießen: (bm) Eine faustdicke Überraschung ist den Damen des Eisstockschützenklubs Langenargen gelungen. Moni Bucher, Irmgard Käppeler, Buzzy Göppinger und Rosi Tomasi haben sich, wie die ESC-Herren zuvor (wir berichteten), ebenfalls in Waldenbuch die Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb der 1. Bundesliga Südwest geholt.

Für die Spielerinnen aus Langenargen war der Wettkampf in der Heimatstadt von Ritter Sport ein harter Kampf. Brütende Hitze, schwer zu spielende Bahnen und eine Doppelrunde verlangten den Spielerinnen einiges ab. Gleich im Auftaktspiel trafen sie mit der LEV Baden-Württemberg auf einen der beiden Titelaspiranten, und als es am Ende der Partie 23:3 für die ESC-Damen hieß, waren wohl beide Mannschaften über den Ausgang gleichermaßen überrascht. Ab diesem Moment aber wussten die Spielerinnen – heute geht was. In den folgenden Duellen gaben sie die Punkte zwar an den anderen Favoriten aus Friedrichshall und auch an Stuttgart-Vaihingen wieder ab, aber nach einem souveränen 29:5 im letzten Vorrundenspiel gegen den TV Ebhausen konnte Langenargen den Anschluss an die Tabellenspitze gleich wieder herstellen.

Mit dem guten Gefühl, heute jeden schlagen zu können, ging Langenargen in die heiße Phase der Rückrunde, wo es gleich hintereinander gegen die beiden Titelanwärter LEV BW und Friedrichshall ging. In beiden Spielen ging es eng zu, aber die ESC-Damen behielten am Ende immer einen klaren Kopf und machten die letzten wichtigen Punkte zum Sieg. Nachdem im Anschluss Stuttgart-Vaihingen auch noch klar geschlagen worden war, stand der ESC bereits vor dem letzten Durchgang uneinholbar auf Rang 1.

Die Erste Schützin, Moni Bucher, hatte für diesen bisher größten Erfolg eine einfache Erklärung: „Wir haben heute ganz toll harmoniert und jeder hat in seiner Position einen super Job gemacht! Die Irmgard hat immer gut angemaßt und Rosi hat hinten die Punkte gemacht.“

Hinter den Golddamen des ESC Langenargen landeten mit zwei Punkten Rückstand der LEV Baden-Württemberg und der Friedrichshaller SV, die sich mit Silber und Bronze begnügen mussten, aber ebenfalls, so wie auch die Damen und Herren des ESC, das Ticket zur Deutschen Meisterschaft geholt haben, welche am 7./8. Juli im bayerischen Pleinting/Vilshofen stattfindet.