Regionalsport See Ost Langenargen dreht ein 2:4

Regionalsport See Ost

Der FVL verliert zwischenzeitlich den Faden, kommt aber umso stärker zurück und gewinnt am Ende 5:4 gegen den SV Kehlen II.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: SV Kehlen II – FV Langenargen 4:5 (3:2). – Tore: 0:1 (23.) Kaniwar, 0:2 (36.) Gierer, 1:2 (34.) P. Cottance, 2:2 (43.) Mundt, 3:2 (45.) Herrmann, 4:2 (50.) Mandel, 4:3 (63.) Kaniwar, 4:4 (83.) Lanz, 4:5 (86.) Gierer. – SR: Rühling. – ZS: 20.

Allzu viel sprach nicht mehr für Langenargen, nachdem der SV II in der 50. Minute seine Führung auf 4:2 ausgebaut hatte. Dabei hatte die Begegnung so vielversprechend für die Gäste begonnen. Doch nach einem verschossenen Strafstoß beim Stand von 2:1 verloren die Gäste immer mehr den Faden. Besonders bitter: Der Unparteiische hatte den verwandelten Strafstoß wiederholen lassen, den zweiten Versuch hielt der Torhüter. „Danach waren wir völlig perplex“, sagte der Langenargener Trainer Franz Pichner. Kehlen trumpfte auf und drehte die Partie. Doch die Gäste gaben dieses Spiel nicht verloren, schlugen zurück und drehten ihrerseits das Spiel. „Wir haben uns das verdient, weil wir nie aufgegeben haben“, lobte Pichner die Moral seiner Mannschaft.

SV Ettenkirch – TSG Ailingen 1:2 (1:1). – Tore: 0:1 (16.) Rutkowski, 1:1 (29.) Matjas, 1:2 (72.) Rutkowski. – SR: Auer. – ZS: 100.

„Ailingen hat das absolviert wie eine Spitzenmannschaft“, lautete das Fazit des Ettenkircher Trainers Bernd Fähnrich. Seine Elf habe zwar gut mitgehalten, „doch die Kaltschnäuzigkeit hat gefehlt“. Angesichts des erwartet starken Gegners hatte Fähnrich in dieser Partie eher auf Konter gesetzt, was gut gelang. Doch als sich in der zweiten Halbzeit beide Klubs zunehmend neutralisierten, zeigte sich die von Fähnrich angesprochene Klasse des Tabellenführers, der nicht viele Chancen benötigt und „aus dem Nichts heraus“ das Siegtor erzielte.

SC Bürgermoos – SC Friedrichshafen 0:6 (0:3). – Tore: 0:1 (8.) C. Buz, 0:2 (10.) Krubally, 0:3 (40.), 0:4 (55.) O. Buz, 0:5 (68.) E. Buz, 0:6 (66.) Krubally.- SR: Börner. – ZS: 30.

Jahrelang war der Platz des SC Bürgermoos nicht das allerbeste Pflaster für die Häfler. Doch in diesem Spiel hatte der Tabellenzweite gegen die ersatzgeschwächten Gastgeber deutlich weniger Mühe als gewohnt. „Wir haben uns die vergangenen Jahre hier immer schwer getan. Heute haben wir sogar Chancen liegen lassen und hätten noch höher gewinnen können“, befand SC-Pressemann Ewald Knapp. Anteil daran habe auch das harte Training, mit der Trainer das Team fit machen möchte für die wohl bevorstehende Aufstiegsrelegation.

SV Tannau – Spfrde Friedrichshafen 14:0 (4:0). – Tore: 1:0 (6.) Rothfuß, 2:0 (33.) Müller, 3:0 (36.) Pihlar, 4:0 (42.) Frömel, 5:0 (48.) Müller, 6:0 (55.) Rothfuß, 7:0 (56.) Müller, 8:0 (65.) S. Bentele, 9:0 (72.) Kreis, 10:0 (73.) Frömel, 11:0 (76.) Kreis, 12:0 (81.) Kirchmaier, 13:0 (86.) T. Bentele, 14:0 (88.) Kreis. – SR: Algner. – ZS: 25.

„Wir sind das mit dem nötigen Ernst angegangen“, machte der Tannauer Abteilungsleiter Josef Gindele den Grund aus, warum sein Team sich nicht einfach zurücklehnte, nachdem die Partie entschieden war, weiter nach vorn spielte und nun dank der besseren Tordifferenz auf dem dritten Tabellenplatz steht. Auf diesem Rang möchte er die Spielzeit gerne beenden und warnt daher, dass das 14:0 gegen die überforderten Sportfreunde nichts sei, „worauf wir uns ausruhen können“.

TSV Oberreitnau – TSG Lindau-Zech 6:2 (2:2). – Tore: 1:0 (15.) Strodel, 1:1 (20.) Aktas, 2:1 (20.) Baltes, 2:2 (36.) Erol (Strafstoß), 3:2 (53.) Bänzinger, 4:2 (64.) Schober, 5:2 (83.) Lange, 6:2 (84.) Sutter. – ZS: 50. Gelb-Rot (73.), Rot (75.) beide unbekannt (Zech).

TSV-Trainer Markus Ludwig hatte einen ordentlichen Auftritt seiner Elf gesehen. Lediglich in der ersten Halbzeit „haben wir es uns selbst schwer gemacht“. In der zweiten Halbzeit ließ der TSV nichts mehr zu und profitierte von zwei Platzverweisen.