Friedrichshafen Laboureur/Sude sind Nationalteam

Einigung mit DVV über Beachvolleyball-Zukunft von Chantal Laboureur und Julia Sude. Erster Gruppensieg beim 4-Sterne-Turnier in Polen.

Beachvolleyball: Das Stutgarter Beachvolleyball-Team Chantal Laboureur/Julia Sude wird kurz vor denWeltmeisterschaften in Wien erstmals offiziell zum Nationalteam des Deutschen Volleyballverbandesnominiert. Auf diese Entscheidung haben sie lange gewartet, jetzt hat es der Deutsche Volleyballverband (DVV) amtlich verkündet: Chantal Laboureur (MTV Stuttgart) und Julia Sude (VfB Friedrichshafen), die aktuellen Weltranglisten-Zweiten im Beachvolleyball, sind vom Verband offiziell als Nationalteam nominiert worden.

„Julia und Chantal gehören seit Jahren zu den besten deutschen Teams. Sportlich haben sie sich den Nationalteam-Status redlich verdient“, sagt Dr. Andreas Künkler, DVV-Vize-Präsident und zuständig für Beachvolleyball. Das wissen die beiden schon längst, schließlich haben sie sich in der vergangenen olympischen Periode ohne Unterstützung des nationalen Verbandes bis auf Rang fünf der Weltrangliste hervor gearbeitet und wären damit im vergangenen Sommer, hätte es die nationale Quote nicht gegeben, für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro nominiert gewesen.

Das Team hat sich direkt nach der vergangenen Saison weiter professionalisiert. Als neuer Chefrainer wurde Ricardo „Vento“ Brunale de Andrade aus Brasilien verpflichtet, der das Duo auch auf der World Tour ständig begleitet. Die weiteren Stützpfeiler wie Athletiktraining, Ernährungsberatung und Physiotherapie werden in enger Zusammenarbeit mit und am Olympiastützpunkt Stuttgart durchgeführt. Auch ein Mentaltrainer gehört fortan mit zum Team. Um die Rundum-Betreuung und Vermarktung kümmert sich seit Jahresbeginn die Stuttgarter Agentur SchwabenSport Management, die auch die Leichtathleten Marie Laurence Jungfleisch und Fabian Heinle (VfB Stuttgart) unter Vertrag haben.

„Wir sind nun sehr froh über diese Entscheidung. Die lange Unklarheit hat uns doch sehr belastet“, sagen Laboureur/Sude, die sich derzeit in Polen aufhalten. In Olsztyn in Masuren findet diese Woche ein Vier-Sterne-Turnier der World Tour des Weltverbandes FIVB statt. Den ersten Gruppensieg erzielte das Team erfolgreich gegen Kloda/Strag aus Polen mit einem 2:0 (21:18, 21:9).

„Wir hoffen, dass diese Entscheidung der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und eine gemeinsame, stabile Zukunft ist“, betont das Stuttgarter Duo. Wir hoffen, dass wir auch in den bislang ungeklärten Punkten mit dem Verband eine gemeinsame Lösung finden“, sagt Christine Sauter, Geschäftsführerin von der Stuttgarter Agentur SchwabenSport Management.

Die Weltmeisterschafen in Wien, der erste Saisonhöhepunkt, beginnen am 28. Juli. „Wir werden mit großer Freude die schwarz-rot-goldenen Farben bei der WM in Wien präsentieren“, sagen Chantal Laboureur und Julia Sude, die am ersten Turniertag noch Pause haben. Für die Weltranglisten-Zweiten beginnt das Turnier am Samstag, den 29. Juli, um 14 Uhr auf dem Center Court gegen die international relativ unbekannten Kolumbianerinnen Gorda Galindo/Andrea Galindo. Die weiteren Vorrundenspiele im Pool B sind am Sonntag, 30. Juli, um 12 Uhr auf Court drei gegen Lidiannis Echeverria Benitez/Leila Martinez Ortega aus Kuba, und am Dienstag, 1. August, um 9.30 Uhr gegen die Spanierinnen Elsa Baquerizuo McMillan/Angela Lobato Herrero auf Court zwei.