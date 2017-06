Friedrichshafen Kurze Tennis-Saison fordert Leistung

Mannschaft des TC Friedrichshafen wird von Christian Haupt verstärkt. Damen stehen an der Spitze der Tabelle.

Tennis-Württemberliga: TV Reutlingen II – TC Friedrichshafen (Sonntag, 10 Uhr). – Die nächsten sechs Wochenenden stehen ganz im Zeichen des Wettkampfsports für die Aktiven des TC Friedrichshafen, denn die im Verhältnis zu anderen Sportarten sehr kurze Saison endet bereits Ende Juli.

Das Herrenteam um Mannschaftsführer Julian Klose muss jetzt beweisen, dass die Aufstiege in den vergangenen beiden Jahren von der Verbandsliga über die Oberliga in die Württembergliga keine Zufallsprodukte waren. „Wir sind Außenseiter und können ohne jeglichen Druck aufspielen“, so schätzt der Teamchef selbst die Situation ein. Die Mannschaft hat durch Christian Haupt Verstärkung bekommen, der zusammen mit seiner Freundin Katharina Vogg (Nummer zwei der Damenmannschaft) in deren alte Heimat am See umgezogen ist. Er hat zuletzt in Dresden in der 2. Bundesliga aufgeschlagen. Aktuell wird er mit Rang 97 in der Deutschen Rangliste geführt. Damit steht er in der Meldeliste des TCF auf Platz zwei hinter Pirmin Hänle (DTB 83).

Hinter dessen Einsatz am See steht aber ein großes Fragezeichen, denn er hat die einmalige Gelegenheit erhalten, im Trainingsteam von Madison Keys (WTA Ranking 18) in den USA mitzuarbeiten, und die Verantwortlichen im TCF wollen ihm diese Möglichkeit durchaus zugestehen. Wann immer es der Zeitplan von Madison Keys erlaubt, wird Pirmin am See zur Verfügung stehen. Die Aufstellung am Sonntag wird also vermutlich so aussehen: 1. Christian Haupt, 2. Julian Klose (231 DTB), 3. Markus Bartosch, 4. Igor Ogrizek, 5. Fabio Demel. Wer an Platz sechs spielen wird, entscheidet sich erst kurz vor dem Spieltag. Kenner des TCF werden in der Aufstellung Lukas Kortus vermissen. Er kann die Mannschaft nur moralisch unterstützen, denn er absolviert ein Praktikum in New York. Und Raoul Schwark, begnadeter Doppelspieler, ist beruflich nach Wolfsburg gezogen, wird aber dennoch das eine oder andere Match bestreiten.

Bereits der erste Gegner, TV Reutlingen II, wird der Mannschaft alles abverlangen. Im vergangenen Jahr haben sich die Gastgeber nach ihrem Aufstieg in die Württembergliga 2015 mit einem dritten Platz in der Endtabelle gut behauptet. Julian Klose sieht ihn als deutlichen Favoriten an, zumindest wenn man die aktuellen Ranglistenpositionen betrachtet. Da die erste Reutlinger Mannschaft in der 2. Bundesliga startet, hat manch einer der Gegner vielleicht bereits Bundesligaluft geschnuppert.

Verbandsliga, Damen: TC Bernhausen – TC Friedrichshafen (Sonntag, 10 Uhr). – Die Damen um Winnie Michalis sind schon ein ganzes Stück weiter als die TC-Herren. Sie stehen nach den ersten beiden Siegen im Mai an der Spitze der Tabelle, bestreiten die Runde in der Verbandsliga allerdings auch zwei Klassen tiefer als die Männer. Die Mannschaftsaufstellung wird am dritten Spieltag kein Problem darstellen. Ann-Kathrin Zilles ist aus den Staaten zurückgekehrt. Sie wird nach der Ukrainerin Anastasiya Fedoryshin (1), Katharina Vogg (2), Winnie Michalis (3) an Platz vier starten. An fünf spielt Nicola Kortus, an sechs Carina Hertkorn. Bernhausen hat erst ein Spiel bestritten und dieses mit 3:6 verloren. Die beiden Spitzenspielerinnen haben ihre Einzel allerdings deutlich gewonnen. Es dürfte also kein „Spaziergang in Bernhausen“ geben. Aber dem Ziel Aufstieg soll ein weiteres Mosaiksteinchen hinzugefügt werden.

TCF-Junioren starten in die Oberliga

Oberliga: (wkn) Im vergangenen Jahr schafften die Junioren des TCF den Aufstieg in die Oberliga Württemberg. Das Team um Mannschaftsführer Johannes Ritter weiß zu ihrem Saisonbeginn nicht genau, wo es in dieser Liga hingeht. Heute um 10 Uhr wollen die Jungs gegen den TC Tübingen die ersten Punkte einfahren.TC Friedrichshafen II: Ebenfalls gegen einen Tabellenführer spielen die Herren II am Sonntagmorgen. Oeffingen hat seine beiden bisherigen Spiele in der Verbandsliga gewonnen.