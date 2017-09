Ravensburg Kuriose Szene bei Oberliga-Spiel des FV Ravensburg: Elfmeter absichtlich verschossen

Der Oberligist FV Ravensburg wird für ein gutes Spiel, aber vor allem für Fairness nach einer ganz besonderen "Ballplatzer"-Szene gelobt. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Was für eine kuriose Szene des Spiels Ravensburg gegen Bissingen, die so vielleicht noch keiner der Beteiligten und der 500 Zuschauer je gesehen hat.



Weil der Ball in der 59. Minute platzte, hatte Bissingens Alexander Götz diesen im Strafraum in die Hand genommen. Schiedsrichter Luigi Satriano blieb keine andere Möglichkeit, als auf Strafstoß zu entscheiden. Steffen Wohlfarth setzte den Ball nach kurzem Überlegen absichtlich neben das Tor.



„Ich war selbst total verwundert, was passiert ist“, schilderte der Ravensburger Stürmer die Aktion, die zum Strafstoß führte. „So eine Situation, dass ein Spieler den Ball in die Hand nimmt, habe ich in meiner Laufbahn noch nie erlebt.“ Die Entscheidung, bewusst zu verschießen, fiel schnell, viel Aufhebens wollte Wohlfarth um die Szene nicht machen.



Sehen Sie hier die Szene im Video:





Spiel trotzdem 2:0 gewonnen

Wolfram Eitel, der auf die Entscheidung seines Kapitäns keinen Einfluss genommen hatte, lobte: „Das macht nicht jeder wie Steffen. Den Ball in die Hand zu nehmen war eine Dummheit, die man eigentlich hätte bestrafen müssen. Im Nachgang war die Fairplay-Aktion auf jeden Fall richtig. Wenn das Spiel 1:1 endet, würden wir vielleicht anders reden, aber Fairplay hat nichts mit dem Ergebnis zu tun.“ Auch Bissingens Trainer Alfonso Garcia war von Wohlfarth, der für ihn dadurch der „Spieler des Spiels“ war, und dessen Fairness begeistert.

Der FV Ravensburg hat auch abgesehen von dieser Szene die zweite Englische Woche in Folge dank einer starken Leistung erfolgreich beendet. Gegen einen der Aufstiegsfavoriten, den letztjährigen Vize-Meister aus Bissingen, siegten die Turmstädter verdient mit 2:0. Für den FVR war es der dritte Sieg im dritten Heimspiel, dazu der zweite "zu Null". Vor einer Woche hatte die Mannschaft von Wolfram Eitel den damaligen Tabellenführer FC 08 Villingen mit 1:0 besiegt. Das erste Heimspiel gewannen Steffen Wohlfarth und Co. mühelos 6:2 gegen Weinheim. „Wir haben uns vorgenommen, zu Hause eine Macht zu werden“, erklärte der Kapitän nach dem Spiel. Bislang funktioniert das prächtig.

„Bis auf die ersten 15 Minuten in der ersten und die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit hatten wir klare Feldvorteile“, sagte ein zufriedener Wolfram Eitel. Allerdings bemängelte er, dass „klare Schusschancen“ vergeben wurden, „eigentlich hätten wir früher 2:0 führen müssen.“ Nach dem Traumtor von Jascha Fiesel in der 56. Minute verpasste der FVR mehrmals die Vorentscheidung, die dennoch nur fünf Minuten später gelang.

Nach dem Rückstand gab es für sein Team unabhängig vom verschossenen Strafstoß keine reelle Siegchance mehr, zu dominant war der FVR. „Wenn Ravensburg mal führt, wird es schwierig“, so Garcia. Mit dem Ergebnis waren die Hausherren naturgemäß zufrieden. Aber: „Mit der Punkteausbeute sind wir nicht zufrieden, aber wir können uns über den Saisonstart freuen. Zufriedenheit wäre allerdings ein Rückschritt“, so Wohlfarth, der trotz des guten Laufs „noch viel Arbeit“ vor sich und seinem Team sieht.

Auffällig war am Samstag, dass der Stürmer, der sich gerne mal in die eigene Hälfte fallen lässt, regelmäßig auf dem rechten Flügel zu finden war. Burak Coban gesellte sich dann zu Rahman Soyudogru in die Spitze. „Früher war das immer meine Position“, erklärte Wohlfarth, der von rechts das 2:0 mit einer klasse Flanke auf Soyudogru vorbereitete. Die Mannschaft wolle „offensiv auf allen Positionen durchwechseln“, verriet Wohlfarth. Für die Gegner sei man dann noch schwieriger auszurechnen.

Nun kommt eine ruhigere Woche

Nach den zwei Englischen Wochen, in denen „die Belastung hoch“, war und „es nicht so viele Möglichkeiten zum Regenerieren“ gab, wie Eitel sagte, kommt eine ruhigere Woche für Spieler und Trainer gerade recht. „Kräfte mobilisieren“, steht laut Eitel auf dem Programm. Der Coach selbst müsse zwar „nicht auf dem Spielfeld rennen“, wie er mit einem Grinsen anmerkte. Vielen Spielern gönnt er aber gerne die nötige Erholung, um sich dann konzentriert auf das nächste Spiel am Samstag in Walldorf vorzubereiten, zumal mit Robert Henning und Rahman Soyudogru zwei Spieler am Samstag verletzt vom Feld mussten.

Ob es überhaupt zu viel Erholung kommt, ist, wenn man Steffen Wohlfarth glauben darf, fraglich. „Es ist egal, ob man 90 Minuten spielt oder unter Wolfram trainiert“, meinte der Stürmer lachend. Da er hinzufügte, dass „die Beine schwerer werden“, darf davon ausgegangen werden, dass auch er nichts gegen ein paar reine Trainingstage einzuwenden hat.