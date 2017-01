Krinner: "Leider kein Scheibenglück"

Enttäuschung nach glatter 0:4-Niederlage gegen Tabellenführer. Gegner Bietigheim in allen Schlüsselszenen konsequenter.

Eishockey, DEL-2: Ravensburg Towerstars – SC Bietigheim Steelers 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). – Die Zuschauer in der Ravensburger Eissporthalle bekamen schon von der ersten Sekunde an ein attraktives und abwechslungsreiches Derby geboten. In den ersten fünf Minuten gab es nur eine einzige Unterbrechung, beide Teams hatten in ihrer Anfangstaktik offensichtlich nicht vorgesehen, erst einmal den Gegner zu beschnuppern. Zwar sahen die Spielzüge des Tabellenführers Bietigheim präziser aufgebaut aus, doch die Towerstars standen gut an der eigenen blauen Linie und leiteten immer wieder pfeilschnelle Angriffe ein. In der zehnten Minute scheiterten so beispielsweise Adam Lapsansky und Norman Hauner nur knapp. Drei Minuten gerieten die Towerstars aber doch ins Hintertreffen. Die Steelers hatten sich im Ravensburger Drittel festgesetzt und ließen die Scheibe sehr gut laufen, der Treffer zum 0:1 fiel aus Ravensburger Sicht aber dennoch unglücklich. Der Schlenzer von Marcus Sommerfeld von der blauen Linie wurde kurz vor dem Torraum noch abgefälscht und nahm einen für Towerstars Torhüter Jonas Langmann unhaltbaren Weg. Immerhin: Die Gastgeber drängten sofort auf den Ausgleich, sie wirkten alles andere als geschockt. „Das erste Drittel war wirklich auf Augenhöhe, leider gerate wir durch diesen individuellen Fehler in Rückstand und dann ist es natürlich schwer gegen so eine Mannschaft, wieder ins Spiel zurückzufinden“, sagte Towerstars Coach Toni Krinner.

Im zweiten Spielabschnitt versuchten die Towerstars noch ein Tick mehr die spielerische Initiative zu übernehmen und man spielte sich durchaus vielversprechend in die gegnerische Zone. Auch wurde jetzt früher der Abschluss gesucht, mit den Schüssen aus der zweiten Reihe oder aus eher u´spitzen Winkeln war Steelers Torhüter Sinisa Martinovic jedoch nicht zu überwinden. Raum, den einen oder anderen Pass mehr auf Stürmer in aussichtsreicherer Position zu spielen, ließen die Gäste nicht zu. Bietigheim war auch auf der Gegenseite den einen Tick zielstrebiger und effektiver. In der 30. Minute hielt Marcel Rodmann die Kelle in eine scharfen Pass von Kollege Shawn Weller und der Puck rutschte am langen Pfosten zum 0:2 durch. Knapp drei Minuten später dann aber verhaltener Jubel bei den Towerstars. Ivan Rachunek hatte am rechten Pfosten nachgestochert. Nach Ansicht des Videobeweises gab Hauptschiedsrichter Martin Holzer den Treffer nicht, weil der Puck nicht eindeutig vor dem Abpfiff über der Linie gesehen hatte. Kurz danach hatten die Towerstars die vielversprechende Möglichkeit, gleich bei doppelter Überzahl den Anschluss zu machen, doch auch für die Ravensburger Specialteams gab es kein Durchkommen.

Im Schlussabschnitt musste natürlich ein früher Treffer her, doch Bietigheim war hier viel zu souverän in der neutralen und eigenen Zone und als Sommerfeld in der 49. Minute schön im Slot freigespielt wurde und eiskalt zum 0:3 einnetzte, war die Messe gelesen. Eineinhalb Minuten vor dem Ende erhöhte Zientek gar noch auf 0:4. „Ich kann der Mannschaft in Sachen Kampf und Einstellung überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir hatten in den entscheidenden Szenen leider kein Scheibenglück“, analysierte Toni Krinner nach dem Spiel.

- Tore: 0:1 (12:56) Sommerfeld (Brown, McKnight), 0:2 (29:36) Rodman (Weller), 0:3 (49.00) Sommerfeld (McKnight), 0:4 (4:5) Zientek (Schoofs). Strafzeiten: Towerstars 2, Bietigheim 10. – SR: Martin Holzer. – ZR: 2301.