Regionalsport See Ost Kressbronner A-Junioren holen den Bezirkspokal

Juniorenfußball, Bezirkspokal, A-Junioren: SGM Baindt/Baienfurt – SV Kressbronn 0:1 (0:0, 0:0). – (jke) Nach torlosen 90 Minuten fiel die Entscheidung in diesem Pokalfinale erst in der Verlängerung. Da war der kurz zuvor eingewechselte Marius Pfau in der 105. Minute der Torschütze des Tages für seinen SV Kressbronn. Beide Mannschaften zeigten bei sommerlichen Temperaturen eine große physische Leistung.

Sehr engagiert losgelegt haben die Mannen des Kressbronner Trainers Andreas Raaf. „Bereits in der ersten Viertelstunde hatten wir Chancen für ein oder zwei Tore“, sagt er. Doch die Seehasen mussten bald dem sehr hohen Anfangstempo Tribut zollen, die Spielgemeinschaft konnte das Duell ausgeglichen gestalten und kam ihrerseits zu ersten Torchancen. Zwar lagen die optischen Spielanteile und die Anzahl der Tormöglichkeiten über die gesamte Spielzeit eher aufseiten der Kressbronner, doch die klarsten Einschussmöglichkeiten hatte die Spielgemeinschaft aus Baindt und Baienfurt. So schoss Julian Reimann (49.), alleine auf den Torhüter zulaufend, knapp am Tor vorbei. In der 85. Minute vermochte sein Mannschaftskamerad Jan Fischbach einen Nachschuss aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringen.

So war der wohl schönste Konter des Tages Ausgangspunkt für das entscheidende Tor: Kurz vor der Pause in der Verlängerung schickte Alexander Giehrl im richtigen Moment Marius Pfau steil. Dessen Schuss wurde von der Verteidigung noch geblockt, den Nachschuss konnte er ins leere Tor schieben. In der verbleibenden Zeit versuchte die Spielgemeinschaft, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Bemühungen waren nicht von Erfolg beschieden. So konnte Spielführer Elias Wiesener aus den Händen des Bezirksvertreters Klaus Hänsler den Pokal entgegen nehmen.

Ralf Tagliaferri, Trainer der Spielgemeinschaft, war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Wir haben zwei sehr gute Mannschaften gesehen, die viel investiert haben. Die glücklichere hat gewonnen.“ Andi Raaf machte nicht nur fußballerische Werte für den Sieg verantwortlich: „Die letzte halbe Stunde der Verlängerung war reine Willenssache. Da ging es nicht mehr darum, die besseren Fußballer zu haben. Da haben wir ein Plus gehabt. Daher ist dieser Sieg für mich verdient.“ – Tor: 1:0 (105.) Pfau. – Schiedsrichter: Braukmann (Leutkirch). – Zuschauer: 150.

SGM Baindt-Baienfurt: Rheindt (46. Zimmermann), Fischbach (41. Baumgärner, 106. Kessler), Tagliaferri, Heinzler, Reimann (35. Munding), Wucher, Kliesch, Sauter, Geray, Shindi, Urankar.

SV Kressbronn: Hirsch, Eberhard, Wiesener, Kopfsguter, Schmid, Föger, Hein, Breyer (53. Giehrl), Strehlau (96. Dawit), Lüneburger (100. Pfau), Pichler.