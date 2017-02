Knapper Sieg für den FV Ravensburg

Etwas schmeichelhaft gewinnt der Fußballoberligist gegen Karlsruhe II. Jeggle und Reiner treffen. Den Rückstand auf Tabellenspitze verkürzt.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – Karlsruher SC II 2:1 (1:0). – Mit dem erhofften Sieg hat der FV Ravensburg das erste Heimspiel des Jahres beendet. Eine Woche, nachdem in Göppingen in der Nachspielzeit der Sieg hergeschenkt worden war, setzte sich die Mannschaft von Wolfram Eitel auf dem Kunstrasen des TSB Ravensburg gegen die U 23 des Zweitligisten durch. Damit haben die Turmstädter die ersten beiden Plätze weiter im Visier.

Die Heimelf kam nur schleppend in die Partie. Vor allem über die Außen machte Karlsruhe viel Druck, stellte den FVR immer wieder vor Schwierigkeiten. „Wir haben viele Bälle hergeschenkt und haben die Außen des KSC nicht in den Griff bekommen. Da hatten sie drei, vier gute Chancen“, musste Eitel zugeben. Trotzdem überstand Ravensburg die Anfangsphase schadlos. Nach 20 Minuten war der FVR besser im Spiel, Rahman Soyudogru hatte eine erste Schusschance. Ein schöner Angriff der Ravensburger über die linke Seite mit Jascha Fiesel und Jona Boneberger verpuffte, weil im Zentrum niemand an den Ball kam.

Das 1:0 fiel etwas überraschend. Einen Freistoß von Fiesel verlängerte der überragende Moritz Jeggle über KSC-Torspieler Florian Stritzel hinweg ins Netz. Danach jedoch bekam Ravensburg keinen Zugriff mehr auf das Spiel, der Ausgleich schien nur eine Frage der Zeit. Doch weder vor noch nach der Pause schafften es die Nordbadener, eine ihrer Gelegenheiten in Zählbares umzumünzen. Dabei konnten sich die Ravensburger auch bei Torspieler Haris Mesic bedanken, dass die Null weiterhin stand. Entlastung gab es nur selten wie etwa bei einer Kopfballchance von Soyudogru.

In der 56. Minute kombinierte sich Karlsruhe stark über die rechte Seite durch und David Veith traf in Arjen Robben-Manier zum 1:1. Wie der FVR ins Spiel zurückkam, die Wende schaffte, war aller Ehren wert. Einen klasse Spielzug über Fiesel und Robert Henning vollendete Sebastian Reiner nur sechs Minuten später zum 2:1. In der Schlussphase warfen die Gäste, mit einigen Spielern aus dem Zweitligakader, nochmals alles nach vorn. Im Gegensatz zur Vorwoche schaukelte Ravensburg den Vorsprung aber über die Zeit.

„Aufgrund der kämpferischen Leistung ist der Sieg verdient. Wenn man die Chancenverteilung sieht, wäre eine Remis sicher gerecht gewesen“, sagte Wolfram Eitel. Einziger Wermutstropfen für seine Elf: Kapitän Steffen Wohlfarth sah nach einem Foul (83.) Rot. Eine harte Entscheidung, Gelb hätte wohl ausgereicht. „Das sah wilder aus als es war“, meinte Eitel. – Tore: 1:0 (27.) Jeggle, 1:1 (56.) Veith, 2:1 (62.) Reiner. – SR: Gegner (Weinsberg). – Zuschauer: 350.

FVR: Mesic, Zimmermann (80. Fetscher), Mähr, Altmann, Fiesel, Henning (65. Toprak), Reiner, Jeggle, Boneberger, Wohlfarth, Soyudogru (75. Klotz).

Ravensburgs Top 3

Beste Torschützen: Rahman Soyudogru (8), Jona Boneberger (6), Daniel Hörtkorn (4), Steffen Wohlfarth (4).

Beste Vorlagengeber: Jascha Fiesel (12), Jonas Wiest (4), Robert Henning (3), Sebastian Reiner (3), Harun Toprak (3).

Die Dauerbrenner: Haris Mesic (1890 Minuten), Philipp Altmann (1796 Minuten), Jascha Fiesel (1758 Minuten).