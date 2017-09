Handball Kleine Sensation im Verbandspokal

Die Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach bezwingen den favorisierten TSV Zizishausen in den Schlussminuten.

Verbandspokal, 1. Runde: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TSV Zizishausen 28:26. – (sh) Die erste Männermannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat im Handball-Verbandspokal den TSV Zizishausen geschlagen und damit für eine ordentliche Überraschung gesorgt. Am Sonntagabend gewann die HSG mit Trainer Stephan Kummer an der Seitenlinie gegen den Favoriten in der ersten Pokalrunde 28:26. Dabei war der Württembergligist in der Partie gegen den gastgebenden Landesligisten fast bis zum Schluss auf der Siegerstraße. Erst in der 53. Minute erzielte Stefan Dohrn den 23:23-Ausgleich für die HSG. Bis dahin lag Zizishausen – abgesehen von 0:1-Rückstand am Spielbeginn – vorn.

Spannend blieb die Partie bis zum Schluss, denn der TSV ging mit dem 24. Treffer wieder in Front. Kurze Zeit später lagen die Hausherren erstmals wieder in Führung, als Tim Nothelfer einen Siebenmeter zum 25:24-Zwischenstand verwandelte. Mit drei Treffern in Serie sorgte die HSG letztlich für die Entscheidung, weil die Häfler Handballer in dieser Phase in der Abwehr hellwach waren und sich auf David Pietsch zwischen den Pfosten verlassen konnten. Der bot genau wie Enrico Göse eine tolle Leistung.

Am Anfang sah das alles noch ganz anders aus. Ab der achten Minute rannten die Gastgeber einem Rückstand hinterher, weil vor allem Thomas Grau vom TSV kaum in den Griff zu bekommen war. Mit einem 13:15-Rückstand ging die HSG in die Pause und ließ nach dem Seitenwechsel zu viel Chancen liegen. Dafür verpasste es Zizishausen sich abzusetzen. Und so blieb der Außenseiter bis in die Schlussphase auf Tuchfühlung und drehte in den letzten zehn Minuten den Spieß um. "Der Sieg geht aus meiner Sicht in Ordnung, weil wir als Team aufgetreten sind", sagt Stephan Kummer.