Klare Derbyniederlage für die Ravensburg Towerstars

Ravensburg unterliegt dem ESV Kaufbeuren auf eigenem Eis mit 1:4. Drei Gegentore für den Eishockeyklub im dritten Drittel. Am Sonntag muss das Krinnerteam in Heilbronn antreten.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – ESV Kaufbeuren 1:4 (0:0, 1:1, 0:3). – Die Ravensburger Eissporthalle war fast ausverkauft, die Stimmung auf den Rängen prächtig und beide Klubs im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation nur fünf Punkte von einander getrennt. Reizvoller hätten die Voraussetzungen für das Oberschwaben-Allgäu-Derby kaum sein können. Das galt auch für das Geschehen auf dem Eis. Direkt nach dem Anspielbully ging es schnell und engagiert hin und her. Schon in den ersten Minuten waren sowohl Towerstars-Torhüter Jonas Langmann als auch sein Gegenüber Stefan Vajs im Dauereinsatz. Nach rund acht Minuten hatten die Gäste spielerische Vorteile, die Ravensburger Abwehr wirkte vor dem eigenen Tor überraschend nervös. Aber die Gastgeber überstanden diese Phase und hatten gegen Ende des ersten Spielabschnittes wieder mehr vom Spiel. Trotz jeweils einer Überzahlmöglichkeit ging es torlos in die erste Pause.

Zwar starteten die Towerstars einen Tick schwungvoller in das zweite Spieldrittel, doch nach knapp fünf Minuten gerieten sie in Bedrängnis. Einen Check von Mathieu Tousignant wertete Hauptschiedsrichter Stefan Vogl als regelwidrig, die Überzahl nutzten die gelb-roten Buron Joker schon nach elf Sekunden. Einen exakten und scharfen Pass von Karevaara nahm Blomqvist direkt ab zum 1:0. Die Ravensburger hingen danach ordentlich durch. Durch das aggressive Vorchecking von Kaufbeuren kamen viele Pässe in der neutralen Zone nicht mehr an. Dazu kam ein äußerst schwaches Powerplay. Da mussten sich die Oberschwaben den einen oder anderen Pfiff der ungeduldigen Zuschauer anhören. Die waren wieder versöhnt, als Norman Hauner (33.) zum 1:1 traf. ESV-Keeper Stefan Vajs hatte den Puck noch hinter dem Tor vermutet und die kurze Ecke offen gelassen. Hätte kurze danach Hans Detsch freistehend seinen Schuss nicht zu hoch angesetzt, die Gastgeber hätten mit einer Führung in die Pause gehen können.

Diese vergebenen Chancen sollten sich im Schlussabschnitt rächen. Knapp zwei Minuten waren gespielt, da leistete sich Norman Hauner einen vermeidbaren Stockschlag. Die Unterzahl dauerte gerade einmal zehn Sekunden, dann nahm erneut Blomqvist den Puck direkt ab und Kaufbeuren führte (43.) 2:1. Absolutes Gift für die Towerstars, die gegen die kompakt und aggressive Gästeabwehr kein Durchkommen fanden. Dazu gesellte sich (53.) kollektive Verwirrung, als der Puck frei vor dem Tor lag und Karevaara im Fallen auf 3:1 erhöhte. Abgesehen von einem Lattenknaller von Adam Lapsansky (55.) brachten die Towerstars nichts mehr zustande, während 15 Sekunden vor Schluss Blomqvist mit dem 4:1 seinen Hattrick und den verdienten Sieg der Gäste perfekt machte.

Unangenehme Aufgabe in Heilbronn

Am Sonntag um 18.30 Uhr treten die Towerstars bei den Heilbronner Falken an, die fast den gesamten Saisonverlauf über am Tabellenende festhingen, zuletzt aber Aufwind bekamen. Auf das Team von Trainer Toni Krinner wartet also eine unangenehme Aufgabe.

Tore: 0:1 (25:33) Blomqvist (Szwez, Karevaara, 5:4), 1:1 (32:49) Hauner (Roloff, Lapsansky), 1:2 (42.18) Blomqvist (Karevaara, Szwez, 4:5), 1:3 (52:58) Karevaara (Grasel, Blomqvist), 1:4 (59:45) Blomqvist (Schütz, Grasel). – Strafzeiten: Ravensburg 8, 10 Dizs. , RachunekKaufbeuren 6. – Zuschauer: 3347.